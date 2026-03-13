El campamento base del CB Canarias antes de los tres últimos meses de la temporada

Con la lograda ante el Granca el miércoles, el CB Canarias alcanza ya las 20 victorias en lo que va de curso. Una especie de campamento base desde el que aspirar en los próximos tres meses a cotas relevantes. Básicamente dos que están marcadas en rojo en el vestuario aurinegro: meterse una vez más en los playoff de la Liga Endesa, y aspirar al asalto de la que sería su tercera corona en la Basketball Champions League.

Ha jugado hasta la fecha el CB Canarias 34 partidos en la campaña 25/26, con una doble decena de resultados positivos en lo que supone cerca de un 60% de éxitos. Hoja de ruta más que aceptable y que por ahora solo presenta dos máculas significativas. Por un lado, la derrota en las semifinales de la Supercopa Endesa (tras errar el tiro ganador frente al Real Madrid) y también el tropiezo en los cuartos de final de la Copa contra el Baskonia, lo que dejaba a los aurinegros sin semifinales después cinco presencias consecutivas.

Mejores números en la BCL

Ya en Liga Endesa, y pese a algunos tropiezos recientes, como el del sábado pasado en Manresa, el CB Canarias marcha con un balance de 12-9 que le mantiene en el límite de los equipos que estarían dentro de las eliminatorias por el título. En la BCL el registro es todavía mejor, ya que después de 11 partidos el equipo lagunero ha sacado adelante ocho. En esta hoja de servicios, una de las derrotas, la de la visita al Bnei Herzliya, llegó con el cuadro lagunero ya metido en la segunda fase. La historia podría incluso repetirse la semana que viene en Trieste, toda vez que los de Vidorreta tienen asegurado el billete para cuartos de final.

Con la vista en el horizonte más cercano, a La Laguna Tenerife le quedan por delante, como mínimo, otros 16 encuentros más. En el mejor de los escenarios –realistas– esta cifra puede crecer incluso hasta los 26. Para ello el cuadro tinerfeño tendría que plantarse en la Final Four de la BCL y repetir sus prestaciones del pasado curso en la ACB, donde llegó a semifinales. Analizado de otra manera, si el conjunto lagunero suma a las 20 que ya ha aglutinado hasta la fecha otras 10 victorias más podría jugar la postemporada tanto en el torneo nacional como en el continental.

Cinco victorias pueden dar un título

Y afinando en esa hipotética decena de éxitos más, La Laguna Tenerife optaría, en ese escenario, a ser de nuevo campeón de la BCL (necesita cuatro triunfos a partir de cuartos), y seguramente acabaría (con seis triunfos más) entre los ocho primeros (balance de 18-16) de la Liga Endesa. Una cifra sí que es irrefutable: cinco victorias más en Europa dan el título de la Champions a los tinerfeños.

Fran Guerra postea ante Pelos en el derbi de la BCL. / Arturo Jiménez / t

En esa hipotética horquilla que podría moverse, entre 10 y 15 victorias más hasta final de curso, el CB Canarias se trasladaría, pues, en torno a los 30 y 35 triunfos al término de esta 25/26. Se quedarían lejos los aurinegros de otros registros recientes, toda vez que en tres de las cuatro últimas campañas los de Txus Vidorreta alcanzaron o superaron los 40 triunfos totales. Guarismos que se tradujeron en un porcentaje cercano e incluso superior al 70% de resultados positivos. En esta ocasión acabar con un 60% se podría dar por bueno en el conjunto lagunero.

Marce opta al MVP de la jornada

El gran artífice de la vigésima victoria del CB Canarias en lo que va de curso fue Marcelinho Huertas. Y gracias a sus 28 puntos y cinco asistencias del miércoles el paulista opta a ser elegido jugador de esta quinta jornada del Round of 16 de la BCL. John Meeks (Galatasaray), Simonas Lukosius (Rytas Vilnius), RaiQuan Gray (AEK BC), y Ante Tomic (Joventut) son los otros candidatos a este galardón. El base canarista, MVP de las dos pasadas campañas, promedia hasta ahora en la competición continental 12,8 puntos y 5,9 asistencias para 13,1 de valoración.

Derrota del Valencia en la Euroliga

Mientras, este jueves por la noche el Valencia Basket, rival el sábado del cuadro lagunero, cayó de forma clara en su visita al Real Madrid, que se impuso por 96-79, superando así los 13 puntos de diferencia de la primera vuelta para apretar todavía más la clasificación de la Euroliga, en la que tres equipos con 20 triunfos pelean para hacerse con el segundo puesto. La baja de Kameron Taylor en los visitantes, renqueante de un tobillo que quedó tocado tras las semifinales de la Copa, disminuyó las opciones de los taronja, que tampoco pudieron salvar el average particular.

Además, el manchego Emilio Pérez Pizarro será el árbitro principal de la contienda de mañana. La última vez que el manchego dirigió un partido del Canarias fue en la visita al Baskonia –resuelta con derrota aurinegra– en la primera vuelta liguera. En esta ocasión le acompañarán los catalanes Juan de Dios Oyón y Andrés Fernández Carretero