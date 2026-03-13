Bruno Fitipaldo no se arruga pese al favoritismo del Valencia Basket
«Tenemos posibilidades de competir en todos los partidos y lo hemos demostrado», asegura el jugador de La Laguna Tenerife
Bruno Fitipaldo lo tiene claro, «para ganar al Valencia Basket hay que anotar». Así lo afirmó en la previa del partido el base aurinegro, asegurando que será fundamental «tener un día inspirado» en ataque ante un rival favorito, pero no imbatible. «Tenemos posibilidades de competir en todos los partidos que jugamos y lo hemos demostrado siempre», ha advertido el jugador de La Laguna Tenerife.
Del rival, el uruguayo aseguró que tiene «un estilo muy claro y juega con muchísima intensidad». «Tienen muchísima versatilidad en todas las posiciones. Juegan abiertos con cincos que pueden hacer muchas cosas. Hay que tratar de ajustar eso y de llevarlos a que no encuentren esos tiros fáciles al principio de la posesión. Creo que eso es lo más importante, que tengan que trabajar más cada ataque y que tengan que encontrar las ventajas después de una, dos, o tres situaciones, y no en los primeros segundos», expuso para referirse al cuadro taronja.
El mejor baloncesto posible
Tras la alegría en el derbi, La Laguna Tenerife llega «bien» a la cita. «Hicimos el trabajo de recuperación después del partido. El Valencia será un rival muy difícil, que viene haciendo las cosas muy bien durante todo el año. Se trata de un equipo muy parejo, muy intenso y que juega muy bien en todas las canchas, así que tendremos que jugar nuestro mejor baloncesto para poder competir y ganar el partido», reflexionó resignado ante la magnitud del oponente. No será sencillo.
Bruno, eso sí, no da la batalla por perdida. Todo lo contrario porque, a su juicio, «hay que ir a ganar cada partido». «Nosotros sabemos que tenemos posibilidades de competir en todos los partidos que jugamos y lo hemos demostrado siempre. Yo creo que la mejor manera de mirar la tabla es solamente enfocarte en el próximo partido, no andar haciendo números ni futurología. Tenemos muchos partidos ahora y tenemos que preparar cada uno como para llevárnoslo. Sabemos la situación, en general cómo estamos, pero mirando la tabla o haciendo cuentas no hacemos nada. Tenemos que ir y sacar puntos», remarcó convencido.
Finalmente, el uruguayo lamentó la ausencia este fin de semana de Gio Shermadini y lanzó un mensaje de cariño al jugador tras el fallecimiento de su parte. «Lo más importante es que esté acompañando a su familia en este momento. Cuando pueda y vuelva, estaremos con él», finalizó.
Patty Mills aterriza este sábado
Patty Mills, el fichaje más mediático de La Laguna Tenerife desde Marcelinho, llegará por fin este sábado a la Isla. El australiano, que ha sufrido de forma colateral la crisis de Oriente Medio al no poder encontrar la manera de desplazarse a la Isla, aterrizará en el Aeropuerto Tenerife Sur a las 13:20 de este sábado, si no hay contratiempos en sus enlaces. De esta manera, el aclamado jugador tendría margen suficiente para acudir, por supuesto que siempre desde la grada, al partido entre su nuevo equipo y el Valencia Basket.
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