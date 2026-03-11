El CB Canarias se desquita en el derbi europeo y se mete en cuartos como primero de grupo

Marcelinho Huertas culmina el trabajo que dejó a medias en el Arena hace cinco semanas. El brasileño, lesionado en el duelo de la primera vuelta, ejerció este miércoles de líder para conducir al CB Canarias al triunfo ante el Dreamland Gran Canaria (79-76), victoria que no solo da el pase a cuartos al cuadro aurinegro -ya estaba clasificando antes de jugar por la victoria del Nymburk- sino que además le asegura el factor cancha en cruce de antesala a la Final Four.

El paulista fue autor de 28 puntos y cinco asistencias para comandar las operaciones de un cuadro tinerfeño que siempre fue por delante (con rentas de hasta 14 puntos, con el 66-52), pero que, como en episodios anteriores, no supo cerrar su triunfo. Esta vez sin susto final -gracias a la aportación de Huertas- pero sí con mucho suspense, ya que el Granca tuvo triple para empatar a diez segundos de la conclusión, y hasta dos libres para mantener igualado el average particular.

Superado ese susto del epílogo, el CB Canarias puede centrar ya todos sus sentidos en la eliminatoria de cuartos de inicios de abril en el que será su noveno asalto a estar en una Final Four. Al margen de Huertas, también resultó clave la aportación en el tramo final de Fran Guerra (12 puntos y seis rebotes), así como los diez tantos de Doornekamp.

Marce Huertas, desde el inicio

Notable y equilibrado acierto ofensivo de ambos en un arranque donde las acciones individuales dejaron en evidencia a las defensas (6-7). Intercambio desecho por la impronta de Marcelinho Huertas que sumó casi por igual puntos y asistencias (4 y 3) para el primer arreón del cuadro canarista, que llegó a estar seis arriba tras los triples de Doornekamp y Fernández (15-9, 5').

Pero entre que el paulista tuvo su pertinente descanso y entró en cancha Kuath, las tornas se invirtieron. Y es que el africano intimidó atrás e incluso anotó llegando en carrera, para que el Granca firmara un 0-8 (parcial que incluyó sendos triples) para tomar la delantera (15-17).

Acierto en los libres... y luego los triples

El Canarias evitó que la caída fuera mayor (notable Abromaitis en el rebote defensivo), pero en cambio evidenció problemas para atacar con fluidez. Así, los de Txus Vidorreta solo fueron capaces de anotar una canasta en juego en más de cinco minutos, sobreviviendo gracias al acierto en los tiros libres (9/10 en el primer periodo). Producción sobresaliente, pero insuficiente para llegar en franquicia tras los diez minutos iniciales (23-24).

Sin el comodín del bonus en el arranque del segundo acto, el Canarias supo circular bien la bola para dar con situaciones liberadas que aprovecharon Huertas y Abromaitis desde el arco (29-24). La inercia positiva no se prolongó, sin embargo, para los locales por un par de despistes defensivos de Giedriatis (canastas gratis de Brussino) y porque por momentos el partido subió de revoluciones más de lo deseado (31-30).

La aparición de Bordón

De nuevo en un escenario de igualdad, el CB Canarias tiró de actividad atrás (solo un robo, pero muchas manos en la circulación claretiana), insistió desde el 6,75 (pese a que su acierto no fue muy brillante) y contó con una aportación inesperada, la de Dylan Bordón. El argentino fue sólido en defensa, pero sobre todo aportó un par de canastas de bella factura (tras un 1x1 y rebote ofensivo) para darle a los de Vidorreta su máxima renta hasta ese momento (43-34).

Sin unas prestaciones superlativas, el Canarias estaba llevando el partido a su terreno. Pausando sus ataques y minimizando pérdidas: solo cuatro al descanso, entre ellas una posesión de 24, una falta en ataque y unos pasos. Escenario perfecto para que el Granca apenas pudiera correr. La más sólida explicación de la ventaja aurinegra.

Nuevo intercambio de golpes

Como en el arranque de partido, también hubo intercambio de golpes en la puesta en escena del tercer acto. Un toma y daca que pareció serle más que suficiente al Canarias con los triples de Giedraitis y Huertas (51-40). Pero como en el duelo de la primera vuelta los aurinegros se toparon con un Granca cada vez más intenso atrás y que, como ocurriera en el Arena, se encomendó a Robertson, autor de 12 puntos en apenas seis minutos para darle vida a los de Lakovic (54-51).

Enrabietado por la permisividad arbitral ante los contactos de su adversario, una técnica a Vidorreta espoleó a los canaristas, primero con dos canastas de pundonor obra de Guerra, y justo sobre la bocina del cuarto con un nuevo triple de Marcelinho para sofocar la reacción claretiana y devolver la máxima renta para los locales: 63-52.

Con los dos equipos optando por tres pequeños en cancha, fue Guerra el que dio continuidad a su acierto previo para mantener a buen recaudo el colchón aurinegro ante el acierto exterior del Granca (67-58). Un Dreamland otra vez atado en corto gracias a un par de buenos chispazos defensivos de los locales, cuya solidez cerca de su aro le bastó (junto a varios aciertos desde el 4,60) para que el panorama apenas variara mientras se iban consumiendo los minutos: 73-60 con poco más de cuatro minutos por jugarse.

Un 78-67 que no fue definitivo

Robertson trató de salir al rescate, pero el Canarias incidió en el rebote ofensivo (tres seguidos) antes del quinto triple de Huertas para el 78-67 que parecía la puntilla definitiva a 110 segundos del final. Pero el Granca no se rindió, se agarró a sus pequeños, con Wong sacando seis libres para el 78-75.

Guerra falló bajo el aro lo que hubiera sido la sentencia, e incluso Wong tuvo triple para el empate a 10 segundos. El Canarias aseguró el rebote y, tras tiempo muerto, conectó con Huertas, que anotó le primer libre, erró el segundo, pero en cambio hizo falta a 4 décimas. Brussino solo aprovechó el primero y el Canarias aseguró el average particular.