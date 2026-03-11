El CB Canarias busca la revancha ante el Gran Canaria y el pase a cuartos de la Basketball Champions League

Una ocasión casi perfecta para quitarse una particular espina. Tiene ante sí el CB Canarias este miércoles (20:00 horas, Santiago Martín), la oportunidad de tomarse la revancha ante el Gran Canaria, y además matando dos pájaros de un tiro. Y es que tras haber perdido in extremis en los dos antecedentes de este curso (70-71 en la ACB, y 70-72 en la Champions) una victoria este miércoles devolvería al cuadro lagunero la supuesta supremacía en los derbis isleños. Pero además, lo más importante, le daría el pase matemático para los cuartos de final de la Basketball Champions League sin la necesidad de afrontar la jornada final –en la que visita al Trieste– como duelo decisivo.

Fran Guerra celebra una canasta en el derbi de ACB del Santiago Martín. / Arturo Jiménez / t

Si este triunfo de los de Txus Vidorreta se produce por más de dos puntos (si es por dos también podría valerle porque el average general de cara a la jornada final sería de +17 para el bando aurinegro) significaría igualmente el liderato de grupo para el equipo lagunero. Un regalo extra que le llevaría a cruzarse con un segundo de otro de los grupos; pero, lo más relevante, tendría a favor el factor cancha en un hipotético tercer encuentro de una eliminatoria de cuartos que arrancan el 31 de marzo.

Lo que no deben repetir los de Txus Vidorreta

Escarmentado por sus dos últimas derrotas –en la Copa frente al Baskonia, y en ACB contra el Manresa–, el CB Canarias también debe tener bien localizado el patrón bajo el que se desarrollaron los dos derbis de este curso. Los dos resueltos con triunfos apretados de los claretianos, y ambos dominados de inicio por los aurinegros, que fueron de más a menos. Prestaciones a la baja que resultaron aún más patentes en el torneo de la FIBA, cuando los tinerfeños dejaron escapar una renta de 17 puntos en el arranque del tercer periodo: 30-47.

Al margen de reordenar roles cuando aterrice en la Isla Patty Mills, el duelo de este miércoles debe servir para confirmar el regreso de Marce Huertas a su versión más desequilibrante. El paulista ya exhibió varias pinceladas en el duelo de Manresa –empezó muy fallón pero acabó con 20 puntos y ocho asistencias–, aunque en cambio mostró bastantes debilidades en la parcela defensiva. Paso al frente necesario, el que deberá dar, toda vez que el brasileño pasará hoy un duro examen con las marcas de Albicy, Zamar y Alocén. También será clave la aportación de Wes Van Beck, el sábado lastrado –una vez más– al cargarse muy pronto de faltas.

Obligado a un descarte

Eso si el norteamericano no es el descarte que decida Vidorreta, obligado a dejar fuera a uno de sus jugadores no cupo ante la ausencia de Joan Sastre. Para cumplir con la normativa que impone la BCL se vestirán tanto Dylan Bordón como Xabi López, que ya estuvo entre los 12 citados en Manresa. El citado Van Beck o bien alguno de los aleros –Thomas Scrubb y Rokas Giedraitis– son, a tenor de los antecedentes, los principales candidatos a ver el derbi europeo desde el fondo de la pista.

El Granca, por su parte, llega en un momento delicado puesto que no termina de escapar de la zona peligrosa en la ACB. Sin embargo, sus notables prestaciones ante el Real Madrid –cayendo con una canasta sobre la bocina– pueden haber rearmado moralmente a los de Jaka Lakovic, que también deberá hacer un descarte. Lo más lógico es que sea Labeyrie, mientras que es más que improbable el debut de Metu. Ante esta tesitura, el CB Canarias no puede permitirse perder por la intensidad de su rival.