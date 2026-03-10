La Laguna Tenerife - Dreamland Gran Canaria: fecha, horario y cómo ver gratis el partido por TV y en streaming

El CB Canarias tiene ante sí una gran oportunidad para encarrilar su pase a los cuartos de final de la FIBA Basketball Champions League. El equipo dirigido por Txus Vidorreta se mide este miércoles al Dreamland Gran Canaria en el Santiago Martín, en el que será el segundo derbi canario en competición europea de la historia. Ambos conjuntos pelearán por una victoria que puede resultar decisiva en la lucha por el liderato del grupo.

El conjunto aurinegro no guarda buenos recuerdos del primer enfrentamiento canario de esta fase, disputado en el Gran Canaria Arena. Los laguneros cayeron por 72-70 ante su máximo rival después de haber llegado a dominar el partido por 17 puntos y firmar una primera mitad muy sólida.

Sin embargo, los de Txus Vidorreta perdieron acierto en el tiro durante los dos últimos cuartos, lo que permitió a los de Jaka Lakovic remontar el marcador y terminar llevándose el triunfo ante su afición. Es la segunda vez que se repite la historia esta temporada. En el partido de la Liga Endesa, los grancanarios se llevaron la victoria por un punto con una anotación similar (70-71).

Ahora, ambos equipos llegan igualados en lo más alto del grupo L de la BCL, con tres victorias y una sola derrota. En este quinto partido de la Round of 16, el ganador dará un paso casi definitivo hacia los cuartos de final, mientras que el perdedor aún tendrá opciones de clasificarse si logra la victoria en la última jornada.

¿A qué hora juega La Laguna Tenerife?

El partido La Laguna Tenerife - Dreamland Gran Canaria correspondiente a la jornada 5 del grupo L de la Round of 16 de la Basketball Champions League se jugará el miércoles 11 de marzo, a las 20:00 hora de Canarias (21:00 hora peninsular) en el pabellón Santiago Martín (La Laguna).

Así puedes ver gratis el partido La Laguna Tenerife - Dreamland Gran Canaria

El próximo enfrentamiento entre el CB Canarias y el CB Gran Canaria podrá seguirse en directo y de manera gratuita a través de Teledeporte y RTVE Play, la plataforma de streaming de la televisión pública, con emisión nacional en la TDT, por lo que los aficionados laguneros de todo el país tendrán disponible el encuentro.

Además, los aficionados claretianos tendrán disponible el duelo en Courtside 1891, la plataforma de streaming de la FIBA que posee los derechos oficiales de la Basketball Champions League en España.

Para acceder a la retransmisión solo es necesario registrarse gratuitamente en la web, lo que permitirá disfrutar no solo de este encuentro, sino también del resto de partidos del torneo. Además, la plataforma ofrece resúmenes, reportajes y contenido exclusivo de la competición organizada por la FIBA.

Recuerda que en ElDia.es podrás seguir la última hora de este encuentro, las reacciones posteriores al partido y toda la actualidad del CB Canarias tanto en la Basketball Champions League como en la Liga Endesa.