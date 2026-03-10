Txus Vidorreta celebra la llegada del último fichaje CB Canarias: "Somos atractivos para todo un Patty Mills"

Sin poder contener una pícara sonrisa, Txus Vidorreta no esconde su satisfacción con el que será su nuevo pupilo. “Somos atractivos para todo un Patty Mills”, ha señalado este martes, con el pecho henchido, el técnico del CB Canarias sobre la llegada al club lagunero del base australiano.

Un fichaje casi de rebote, y en una especie de alineación de astros, que se fraguó toda vez que "Kenny Williams no estaba en condiciones tras no superar el reconocimiento médico". "A raíz de esa noticia se dieron unas circunstancias que supimos aprovechar", admite el preparador isleño, que calificó a Mills como "un jugador increíble" al que ha podido "disfrutar como rival y espectador".

Primeros contactos entre conocidos

Relata también Vidorreta que es el entorno del jugador el que “contacta con el club”. En concreto su “entrenador personal, que conoce a Juan Gatti”, Matías Gornatti, mientras que “al mismo tiempo” es “el propio Mills el que habla con Marce”, ya que ambos mantienen “muy buena relación”. El siguiente paso llevó al club a hablar con “el agente español del jugador”.

Matías Gornatti junto a Patty Mills. / El Día

En esa conversación al Canarias le quedó claro que, con la “cuestión económica” en un segundo plano, lo importante era “el deseo del jugador de entrar en competición ya” tras “haberse tomado un tiempo por estar con su familia” e incluso “rechazar ofertas de la NBA” ya que su intención es “jugar”. Tras no fraguarse el desembarco en ningún equipo de Euroliga, Mills “se marcó como objetivo jugar en España este último trimestre”.

Quiere jugar hasta Los Ángeles 2028

Destino competitivo para relanzar su carrera, ya que en “su hoja de ruta está seguir jugando al menos hasta Los Ángeles 2028” en las que serían sus sextas olimpiadas con Australia, y “además en Estados Unidos, que es donde ha hecho su carrera”. “Nos pareció una operación muy interesante y la operación se hizo muy rápido”, se congratuló Txus.

Sí está le “costando más” al Canarias hacer que Mills “llegue a la Isla”, a tenor de las dificultades existentes para volar desde Australia a Estados Unidos. “Tiene un billete reservado para poder llegar aquí el sábado saliendo el viernes; pero está en lista de espera por si lo puede adelantar”, detalló el entrenador canarista. “Quiere estar aquí lo antes posible”, recalcó Vidorreta, que insistió en “la motivación” del jugador de formar en la misma plantilla que “Marce Huertas”.

Sobre su incidencia en el juego, Vidorreta expresó su convencimiento de que, “al margen de su impacto mediático”, y con “la tremenda calidad que atesora”, así como “con todo lo que ha trabajado a nivel individual, le costará poco estar a alto nivel desde que llegue a Tenerife”.

Un derbi ante el Gran Canaria que vaticina "igualado"

Ya en relación al derbi continental de este miércoles, Vidorreta vaticina “un partido igualado” y en una línea muy similar a los dos jugados ya este curso, saldados con triunfo claretiano por 70-72 y 72-71 respectivamente. “Será un partido que seguro que va a tener mucha energía, mucho ritmo, y en el que va a primar el tono defensivo”, avanzó el preparador canarista.

Sobre las claves en este duelo que le puede dar al CB Canarias su pase para cuartos y, además como primero de grupo, Vidorreta considera fundamental “tener el equilibrio que no hubo durante el tercer cuarto” en el partido de la primera vuelta, y tras ser “muy superiores durante los primeros 20 minutos”. “En el tercer cuarto nos desequilibraron las malas faltas que hicimos; y luego, pudiendo hacerlas, no las usamos, y eso les permitió anotar en contraataque. A partir de ahí se desató la tormenta perfecta”.