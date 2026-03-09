Vive la emoción del baloncesto: EL DÍA sortea entradas para el partido en el Santiago Martín el 14 de marzo de 2026

El Pabellón Santiago Martín volverá a convertirse en el epicentro del baloncesto en Tenerife con un nuevo compromiso del La Laguna Tenerife y EL DÍA quiere que sus lectores puedan disfrutarlo desde dentro.

El conjunto aurinegro recibirá al Valencia Basket el sábado 14 de marzo de 2026, a las 19:00 horas, en un partido correspondiente a la Liga Endesa. Con motivo de este esperado enfrentamiento, el periódico pone en marcha un sorteo de 5 entradas dobles para que varios de sus lectores tengan la oportunidad de vivir la emoción del encuentro desde las gradas, junto a un acompañante.

El Santiago Martín se prepara para otra tarde de baloncesto vibrante, con la afición lagunera acompañando al equipo en cada jugada. Rebotes disputados, defensas intensas y canastas decisivas marcarán un partido en el que el apoyo del público será clave frente a un rival siempre competitivo como el conjunto valenciano.

La energía de la grada y el compromiso del equipo aurinegro convierten cada cita en el pabellón en una experiencia especial para los aficionados, que vuelven a reunirse alrededor de su equipo en una de las competiciones más exigentes del panorama europeo.

Con iniciativas como este sorteo, EL DÍA continúa acercando el deporte a sus lectores y apoyando al baloncesto canario, invitando a la afición a formar parte del ambiente único que se vive en cada partido del La Laguna Tenerife.

Una experiencia para disfrutar del baloncesto en directo

Vivir un partido en el Santiago Martín es mucho más que ver baloncesto: es sentir la emoción del juego en cada ataque y en cada defensa. Los ganadores del sorteo podrán disfrutar de:

🏀 Una entrada doble para asistir al partido acompañado.

💛 El ambiente del Santiago Martín, uno de los pabellones más apasionados de la Liga Endesa.

🔥 Un enfrentamiento de alto nivel entre dos equipos protagonistas de la competición.

Una oportunidad perfecta para compartir una tarde de deporte y emoción en uno de los grandes escenarios del baloncesto nacional.

Detalles del encuentro

Fecha: Sábado, 14 de marzo de 2026

Sábado, 14 de marzo de 2026 Hora: 19:00 h

19:00 h Lugar: Pabellón Santiago Martín

¿Cómo participar en el sorteo?

Participar es muy sencillo:

Regístrate en EL DÍA: Si aún no eres lector registrado, puedes hacerlo de forma gratuita en cuestión de minutos. Rellena el formulario del sorteo con tus datos. ¡Listo! Ya estarás participando por la posibilidad de vivir el partido desde las gradas.

¿Cuándo se conocerán los ganadores?

El sorteo se celebrará el viernes 13 de marzo a las 12:00 horas. Ese mismo día, EL DÍA se pondrá en contacto con las personas ganadoras.

Recuerda mantener actualizados tus datos de contacto en tu perfil de usuario para poder recibir la notificación en caso de resultar premiado. Puedes hacerlo fácilmente desde la sección 'Mi cuenta' o registrarte gratuitamente en eldia.es en tan solo unos minutos.

💛 No pierdas la oportunidad de vivir el baloncesto desde dentro y animar al La Laguna Tenerife en el Santiago Martín.

¡Participa y mucha suerte a todos! 🏆🏀