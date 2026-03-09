Gio Shermadini, máximo anotador histórico del Canarias: "Es el sueño de cualquier jugador"

«Se trata del sueño de cualquier jugador», aseguró sonriente Gio Shermadini en declaraciones a los medios oficiales de La Laguna Tenerife tras convertirse en el máximo anotador histórico del equipo aurinegro en Liga Endesa. El georgiano, que alcanzó el partido del pasado sábado frente al Baxi Manresa los 3.194 puntos en ACB con el Canarias, desbancó del primer puesto a otra leyenda aurinegra: Germán González.

Agasajado por la entidad en las instalaciones del hotel Mencey de Santa Cruz de Tenerife –gestionado por la cadena Iberostar, en su día principal patrocinador del club y todavía vinculada al proyecto canarista–, Shermadini recibió con orgullo, y algo de la timidez que le caracteriza fuera de la pista, un cuadro para inmortalizar la proeza. «¡Qué bonito!», afirmó entusiasmado.

La historia continúa

Gio, con algo más de calma tras la sorpresa, explicó que no estaba al corriente de su proximidad al registro. Se enteró después del partido. «Por supuesto, se trata del sueño de cualquier jugador porque es algo que queda para la historia. En mi caso, la historia continúa porque sigo jugando y me queda contrato con La Laguna Tenerife, por lo que estoy seguro de que mi récord seguirá subiendo», advirtió con una sonrisa cómplice.

Los mensajes que ha recibido, multitud, han llegado desde numerosos países, aunque la mayoría desde España y su Georgia natal. «También de mis fans y de la Federación de Baloncesto de Georgia. Toda Georgia sigue a nuestro equipo, ven los partidos en la televisión y saben cómo jugamos. Todo el mundo conoce a nuestro equipo y a Tenerife», detalló la leyenda aurinegra.

Con el sello de Vidorreta

Como ya hiciera cuando levantó su primer MVP de la temporada, el de la 20/21 –Huertas le entregó aquel día el trofeo y Gio dijo textualmente: «Soy MVP gracias a ti y gracias a la familia que formamos»–, Shermadini destacó el papel de sus compañeros de equipo y, «especialmente», el de Vidorreta. «En mi carrera he jugado en muchos equipos, tenido muchos entrenadores y muchos compañeros de vestuario, pero este equipo y este entrenador... Txus Vidorreta realmente me lo ha dado todo. Él me ha permitido conseguir este récord y todos los éxitos en la ACB: los MVP de la jornada, del mes y hasta de la temporada. Todos esos éxitos han sido posibles gracias Txus, a Marcelinho, Fitipaldo o Jaime Fernández. Son unos bases increíbles que me han dado todas esas asistencias para que mis sueños se hayan hecho realidad», concluyó el protagonista. El pívot hizo de base, como le ha enseñado Vidorreta, y compartió. No la pelota, sino la gloria. La suya propia.

Los detalles de una proeza

Tras los 24 puntos sumados el sábado en el Nou Congost, Shermadini asaltó el primer puesto del ranking anotador histórico de la escuadra insular en la máxima categoría del baloncesto nacional. El interior suma en este momento 3.194 puntos, por los 3.191 que logró en su momento el escolta albaceteño Germán González durante sus cinco temporadas y 179 partidos disputados con el CajaCanarias a finales de los años ochenta y principios de los noventa, entre el 86 y el 91. Germán consiguió su marca a lo largo de los 6.087 minutos que jugó de aurinegro.

Shermadini, que cumple su séptima campaña en la Isla, acumula 5.107 minutos actualmente; y, según recoge el portal especializado el Rincón del Manager, es uno de los cuatro jugadores del club (con un mínimo de 20 encuentros disputados) con mayor ratio de puntos anotados por minuto jugado: con 0,63. Sólo Eddie Phillips (0,83), Ray Smith (0,73) y Walter Szczerbiak (0,64) le superan. Gio lidera ahora una lista, la de puntos, en la que también pisa fuerte el base Marcelinho Huertas, que es tercero, con 3.111 y ya apunta a la segunda posición. De hecho, en el Top 10 de siempre en anotación figuran otros tres jugadores de la actual plantilla; Tim Abromaitis, cuarto, con 2.185; Aaron Doornekamp, quinto, con 1.881; y Bruno Fitipaldo, séptimo, con 1.831 puntos.

Lista de máximos anotadores históricos del CB Canarias en la Liga Endesa. / CBC

Asiduo a los récords

El hito de Gio se une a otros firmados en su etapa como canarista. De hecho, Shermadini es hoy por hoy también el líder histórico del club en valoración (4.356 créditos), rebotes (1.213), tiros de dos convertidos (1.115), tiros libres (964), mates (280) y faltas recibidas (1.058). El internacional georgiano tiene otra marca a tiro, la de máximo taponador aurinegro de todos los tiempos en la Liga Endesa, desde que esta se celebra bajo su actual formato. Shermadini, que lleva 115, está a seis de superar a Mike Harper (120).

Gio superó otra barrera en Manresa, la de los 5.000 puntos durante su carrera ACB, trayectoria que incluye también su paso por Unicaja Málaga, Morabanc Andorra y Casademont Zaragoza. El pívot de La Laguna Teneirfe ha sido MVP de dos temporadas de Liga Endesa (20/21 y 22/23) y ostenta el récord absoluto de más nominaciones al MVP del mes (14). Tres en su etapa en el Andorra, una con el Unicaja y lleva diez con el equipo aurinegro.

Ganar el derbi para ser primeros

Al margen de su reconocimiento como máximo anotador histórico de La Laguna Tenerife en la Liga Endesa, Gio Shermadini aprovechó la oportunidad para referirse al derbi europeo de este miércoles frente al Gran Canaria. En juego, el liderato del Grupo L, en este momento ostentado por el equipo amarillo. El Canarias, segundo, certificaría el primer puesto a falta de una jornada si consiguiese ganar por una diferencia de más de dos puntos, puesto que superaría en un triunfo a los grancanarios y se garantizaría, de paso, el average particular.

«Lo primero es que este será el primer derbi que jugamos en casa en la BCL. Tenemos que decirlo, es la primera vez en la historia que sucede», comenzó remarcando Shermadini. «El partido será importante para los dos equipos. Sí, nosotros perdimos el primer partido en Gran Canaria por dos puntos, así que ahora el objetivo es ganar por una diferencia mayor para poder ser los primeros de grupo y certificar que estamos entre los ocho mejores. Creo que podemos hacerlo y estoy seguro de que tendremos una gran respuesta de nuestra afición», valoró con optimismo el aurinegro.

Shermadini, finalmente, apuntó a la mitad propia de la pista como factor diferencial en el duelo. «Tenemos que pararles en ataque. Ellos atacan muy rápido y debemos frenarles. La defensa será la clave de este partido», aseveró.