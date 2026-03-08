«Necesitamos que otros jugadores aparezcan»

Admitía tras el partiedo Txus Vidorreta que «la victoria del Manresa ha sido justa» ante un CB Canarias que mostró varias deficiencias. «Ha sido un poco mejor hoy y ha dominado además en el marcador durante los 40 minutos; ha salido mucho mejor que nosotros, que nos ha costado arrancar el partido, algo muy habitual en este equipo tras las ventanas», reconoció el técnico aurinegro, que echó en falta una mayor acierto desde el perímetro y una producción global más variada de su plantel. «Necesitamos que aparezcan más jugadores», dijo al respecto. «Ha habido muchos jugadores a los que les faltaba un poco de chispa», añadió.

«Aunque tiremos menos de 25 triples, muchos de en esta ocasión han sido abiertos y tenemos que anotar diez, pero nos hemos quedado en siete, y eso ha condicionado el partido», expresó el preparador canarista, que destacó que «además enfrente ha estado un Manresa muy acertado», desde el 6,75. Los locales acabaron el partido con un 12/26, pero llegaron a estar con un 11/18 en el inicio del cuarto periodo.

Con una aportación intermitente desde el arco y empujado por el Manresa a «reducir» su juego «al dos contra dos», Vidorreta habla de «buenas lecturas en algunas ocasiones», pero en cambio «en otras no tanto». «Marce ha tenido, por los problemas de faltas de Van Beck, que jugar más minutos de los que queríamos, pero también es verdad que con él en la cancha es con quien parecía que podíamos tener alguna chance de triunfo», dijo el bilbaíno de su base, antes de reconocer la dependencia del paulista y de Shermadini, con 44 puntos entre ambos. «A nivel ofensivo, y quitando algún chispazo de Rokas, hemos vivido de Marce y de Gio nada más. Siempre vivimos mucho de ellos, pero no solo de ellos. Necesitamos que aparezcan otros jugadores», resaltó el técnico del cuadro lagunero, antes de hablar de que Fernández «ha estado bien en muchas facetas y ha aportado cosas», si bien se lamentó de que Van Beck haya «tenido problemas de faltas y eso ha acondicionado que solo estuviera nueve minutos» en cancha.

En el lado positivo de las prestaciones de los suyos, Vidorreta habló de «tener siempre buenas reacciones» a los arreones de los locales. «Hemos seguido creyendo en nuestras posibilidades y en un buen trabajo defensivo para tener opciones. Somos un equipo con mucho instinto y que compite siempre con mucha ilusión a pesar de esa veteranía y del desacierto que a veces muestra. Hemos tenido la fe y las ganas de competir hasta el final», comentó sobre una insistencia que saltó por los aires con «el triple de Reyes, que fue ya definitivo» a falta de 40 segundos para el 83-79.

De cara al futuro más inmediato, Vidorreta se mostró optimista. «Estoy seguro que nuestras prestaciones mejorarán en los próximos partidos, el primero miércoles contra la Gran Canaria en la BCL», concluyó el bilbaíno en rueda de prensa. n