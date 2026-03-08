El CB Canarias ficha a un campeón de la NBA

El CB Canarias se refuerza a lo grande. El conjunto aurinegro ha anunciado este domingo la contratación hasta final de temporada de Patty Mills, escolta australiano de 37 años y con un amplio bagaje en la NBA. En la denominada mejor liga del mundo llegó a ser campeón del mundo, concretamente en la temporada 13/14, cuando militaba en las filas de los San Antonio Spurs.

Fichaje de relumbrón para el conjunto lagunero, aunque con algún asterisco. Por un lado porque Mills no cuenta con experiencia en el basket europeo y, por ende, en la ACB. Pero sobre todo, porque el australiano lleva demasiados meses inactivo, en concreto desde el 25 de abril del pasado año. O lo que es lo mismo, casi 11 meses sin disputar un encuentro profesional.

Este último aspecto aumenta su importancia toda vez que el más reciente intento de fichaje del CB Canarias acabó en fracaso, toda vez que Kenny Williams no superó el reconocimiento médico por culpa de unas molestias que se le reproducjeron en una rodilla que le fue operada el pasado verano.

Mills (Canberra, 11/8/1988), base de 1,83, se inició en su tierra natal, en la high school de Marist College y en Lake Ginninderra, para incorporarse al Instituto Australiano del Deporte y destacar pronto con las selecciones inferiores de su país, lo que le llevó a concluir su formación en la NCAA estadounidense, concretamente en los Saint Mary’s Gaels (2007-09).

Drafteado en el verano de 2009 por Portland, en 2ª ronda y con el número 55, Patty firmó una larga trayectoria en la NBA, que le llevó a defender los colores de los Blazers (2009-2011), San Antonio Spurs (2011-2021), Brooklyn Nets (2021-23), Atlanta Hawks (23-24), Miami Heats (23-24), Utah Jazz (2024-25) y Los Ángeles Clippers (2024-25), su último equipo.

Pupilo de Gregg Popovich en los Spurs

De su periplo en la mejor liga del Mundo, destaca una década entera jugando para los Spurs de Gregg Popovich, donde promedió 10,2 puntos, con un 42% en triples, y y llegó a ganar un anillo de la NBA, en 2014. Además, también pasó por la NBA G-League (Idaho Stampede 09-10), así como por la liga de su país (Melbourne 11-12) y por la liga china (Xinjiang Flying Tigers 11/12), durante el lockout de la NBA. Paralelamente, construyó una exitosa carrera con los Boomers, convirtiéndose en una autética leyenda del baloncesto FIBA.

Internacional absoluto con Australia, ha sido cinco veces olímpico, concretamente en Pekín 2008, Londres 2012, Río de Janeiro 2016, Tokio 2021 y París 2024. Fue medalla de bronce y abanderado de su país en los Juegos de Tokio y ha participado en tres Copas del Mundo: Turquía 2010, China 2019 y Filipinas, Japón e Indonesia 2023. En sus 64 comparecencias oficiales con su selección, incluyendo Juegos Olímpicos, Mundiales y Campeonatos de Oceanía, promedió 17,7 puntos, 2,7 rebotes y 3 asistencias por encuentro.

En el cinco ideal de los Juegos de Tokio

En los Juegos Olímpicos de Tokio 2021, donde incluso fue incluido en el quinteto ideal del torneo gracias a unas medias de 23,3 puntos, 6,3 asistencias y 3,5 rebotes de media. Su último encuentro con Australia data de los Juegos de París 2024. Su despedida, a lo grande, con 26 puntos ante Serbia.

Mills trata de marcharse de Jokic. / FIBA

Deportista con un firme compromiso con su comunidad aborigen (fue el primer atleta de origen indígena en ser abanderado de su país en una cita olímpica), es un orgulloso defensor de su cultura y de los derechos de su pueblo, amén de liderar la Fundación Team Mills para distintas causas sociales.

Se espera que Mills llegue a la Isla en las próximas horas, por lo que apenas tendrá opciones de debutar el miércoles en el partido de la Basketball Champions League ante el Dreamland Gran Canaria.