El CB Canarias rema contracorriente pero no llega a la orilla en Manresa (86-80)

Derrota en la vuelta al ruedo de la ACB. El CB Canarias ha caído en su regreso a la Liga Endesa ante un BAXI Manresa (86-80) que fue siempre por delante en el marcador y que aguantó las intentonas aurinegras de levantar el -11 del final del tercer acto (70-59).

Sin la regularidad ni continuidad necesarias durante un buen puñado de minutos, La Laguna Tenerife nunca estuvo cómodo, si bien en ningún momento tiró la toalla para llegar con serias opciones a los instantes finales (80-79). Pero de nuevo, y como en diferentes episodios anteriores a los de Txus Vidorreta les faltó dar un paso más para hacer efectiva su remontada. En este caso con claros errores defensivos y con un pobre 1/4 en libres.

El regreso de Marcelinho Huertas

La noticia positiva para los laguneros fue la vuelta a las canchas de Marce Huertas, muy lento atrás y errático en ataque de entrada, pero que acabó siendo el motor del Canarias al firmar 20 puntos y ocho asistencias, la mayoría de ellas para un Gio Shermadini que se fue hasta los 24 tantos y cuatro rebotes para 29 de nota.

Insuficiente cuando la producción ofensiva de varios jugadores fue más que discreta: Fitipaldo (3), Scrubb (0), Abromaitis (4), Guerra (2) y Doornekamp (3) solo sumaron 12 puntos, pero con un alarmante 4/18 en tiros de campo.

Mala puesta en escena canarista

No fue buena la puesta en escena canarista. Por un lado porque no tuvo la energía suficiente para minimizar el juego en llegada de los locales (tres triples seguidos), pero sobre todo porque se mostró enormemente errático en ataque en su intento de equilibrar la producción local (9-3).

El Canarias empezó a enlazar un error tras otro en el tiro, desenfocado desde el perímetro y sin apenas conectar con los interiores (tapón a Guerra). La entrada en pista de Huertas (pese a meterse de lleno en un primer momento en ese carrusel de fallos) dio algo de aire a los isleños, que al menos produjeron a cuentagotas desde el tiro libre: 16-9.

Baxi Manresa - CB Canarias /

La desastrosa serie ofensiva de los laguneros llegó hasta un 2/13 (18-9), momento en el que el Canarias enlazó hasta cuatro aciertos, dos de ellos triples de Fitipaldo y Abromaitis. Ese instante de clarividencia permitió a los de Vidorreta ponerse a cuatro (23-19). Incluso, y ya dentro del segundo acto, el cuadro isleño, y liderado en bastantes ocasiones por Huertas, llegó a situarse a solo dos tantos (25-23 y más tarde 30-28).

Recuperación lagunera a medias

Pero a los aurinegros les faltó dar un paso más para confirmar su recuperación, en especial porque en la parcela defensiva dejó mucho que desear. En esas labores Huertas estuvo lento y blando, lo que explotó sobre todo Bassas (10 puntos sin fallo al descanso); pero es que a nivel global el resto tampoco se mostró nada fino.

Dos desajustes defensivos derivaron en sendos triples de Steinbergs (42-35), y aunque el Canarias explotó su particular 2x2 entre Huertas y Shermadini (10 y 11 tantos respectivamente tras los dos primeros actos), el final del segundo periodo también dejó mucho que desear en el bando aurinegro, esta vez desacertado desde el arco (3/13 al intermedio). Todo ello unido a una penetración de Benítez y dos libres de Oriola mandaban al descanso a los locales de nuevo en su máxima renta: 46-37.

Sin noticias de Doornekamp y con Van Beck casi inédito (de nuevo por las faltas), la deficiencia más sangrante para el Canarias estaba siendo la aportación de sus aleros. Y es que al margen de mostrarse muy blandos en su cometido defensivo, entre Scrubb y Giedraitis solo sumaban dos escasos puntos (1/3 en tiros).

Todo casi igual tras el descanso

A la vuelta de vestuarios el Canarias no amplió repertorio (49-39), sino que lo fió todo a la producción de Huertas, autor de las tres primeras canastas de los aurinegros, a lo que sumó una asistencia para el triple de Van Beck (51-46). Pero de nuevo insuficiente para genera un punto de inflexión. Y otra vez porque la solidez en defensa brilló por su ausencia.

Van Beck trata de dar un pase ante Oriola. / Agencia LOF

De nada sirvieron los siete puntos seguidos de Van Beck (55-49), que se tuvo que ir al banco por su cuarta falta, la última de ellas sobre un versátil Oriola (triple y rebote ofensivo), que disparó a los locales de nuevo hasta el +10 (62-52, 28'). Necesitado a algo más y cada vez con menos tiempo, una pérdida de Huertas y un triple liberado errado por Doornekamp para el -4 fueron pecados capitales ante un rival que no perdonó.

Cinco puntos de un júnior

Lo hizo el Manresa con Oriola (nueve puntos en el tercer acto) y, para mayor escarnio de los canaristas, con cinco puntos seguidos del júnior Gerard Fernández, primero sacando de punto a Huertas (desquiciado por la férrea defensa local y castigado con una técnica) y luego con un triple para cerrar el periodo con una nueva máxima renta (70-59).

Tampoco tuvieron peso específico los cinco puntos seguidos de Giedraitis (72-64), toda vez que La Laguna Tenerife alargó su secuencia negativa: falta de continuidad en ataque y ausencia de la solidez necesaria cerca de su aro. Tuvo incluso el bando local dos triples para el +13, y aunque los aurinegros se mantuvieron con vida (74-66), cada vez era menor el margen temporal de los de Vidorreta para invertir el signo del marcador.

Y esa vida extra la intentó aprovechar el Canarias con dos canastas seguidas de Shermadini (74-70) ante el desacierto local desde el perímetro. Incluso tuvo triple Abromaitis para el -3. El cuadro isleño fue capaz de mantener su tendencia y con dos libres de Shermadini y una canasta de Huertas apretó todavía más el marcador (76-74). También amplió su producción el cuadro lagunero con un triple de Doornekamp (78-77).

Pero todo ese sacrificio ofensivo para arañar poco a poco su desventaja se vio penalizado por varias deficiencias defensivas: puerta atrás que se come Giedriatis, resbalón de Huertas en la penetración de Benitez, y rebote ofensivo de Oriola para el triple de Reyes (83-79). Demasiadas concesiones, ya capitales cuando Abromaitis erró una continuación y Fernández dos libres. Final para olvidar después de unos minutos aceptables que deben ser los que marquen el camino en el choque más inmediato: el miércoles en BCL ante el Gran Canaria.