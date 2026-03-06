Marcelinho Huertas regresa con "un poquito de falta de ritmo"

Dentro de lo malo, que el cerebro del equipo en la cancha tuviera que parar por una rotura parcial de la fascia plantar del pie derecho –el club publicó el parte médico el 7 de febrero–, al final no fue para tanto. Marcelinho Huertas solo se perdió cuatro partidos por este inconveniente. Quedará la duda de saber qué habría pasado si hubiera participado en la eliminatoria de cuartos de final de la Copa del Rey jugada ante el Baskonia. Pero el balance de La Laguna Tenerife sin el brasileño no fue tan negativo. Perdió en la visita al Burgos y tampoco pudo sacar adelante el duelo copero, pero sí derrotó al Nymburk en Champions y ganó en Lugo al Breogán en la Liga Endesa. Sea como sea, siempre mejor con Marce.

En plena forma

Entre otras cosas, después de participar en 17 partidos en la competición doméstica, es el decimoquinto en valoración (284), ocupa el mismo lugar en el listado de anotadores (262), es el segundo en asistencias (109, por las 116 de Shannon Evans, del Andorra)... En definitiva, un jugador diferencial. Nada nuevo después de 18 temporadas y media en ACB; en el Canarias, a partir de la 19/20. Su entrenador, Txus Vidorreta, ya había compartido su esperanza de que Huertas pudiera retomar la rutina habitual en marzo, y el pronóstico se ha cumplido. La apertura de la ventana FIBA para la disputa de encuentros internacionales le vino bien para que completara su recuperación sin tener que faltar en más partidos, sin la necesidad de arriesgar –llegó a viajar con el equipo a Valencia por si tenía margen para reaparecer en la Copa–.

Y el técnico se encargó de confirmar que Huertas estará en el Nou Congost para tener minutos en el duelo de Liga Endesa ante el BAXI Manresa. "Pudo completar los últimos entrenamientos", explicó el vizcaíno antes de anunciar que el base sí iba a formar parte de la lista de doce jugadores elegidos para el cruce liguero de la vigésima primera jornada. "Todavía le falta un poquito de ritmo, pero sí estará en la convocatoria", indicó Txus suponiendo que Marcelinho tardará en "volver a tener el tono habitual".

Noticias relacionadas

Un "extraterrestre"

Pero como ya había dicho en otro momento, a comienzos de noviembre de 2025 y después de que le endosara 28 puntos al San Pablo Burgos en el Santiago Martín con el inconveniente de acusar una fascitis plantar que ya venía arrastrando, Huertas es "un extraterrestre". Un jugador de otro planeta que cumplirá 43 años el 25 de mayo. Este viernes estaba como siempre, uniformado y con su maleta, preparado para viajar con sus compañeros rumbo a Barcelona y luego a Manresa. El 9 aurinegro se pone al mando en un tramo crucial del curso, con Liga por delante para repetir en las eliminatorias por el título y con las dos últimas jornadas del Round of 16 de la Champions en la etapa de marzo:Gran Canaria y Trieste a la vista.