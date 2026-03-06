La Laguna Tenerife mide su versión post-parón ante el BAXI Manresa

Después de tres semanas sin competición doméstica, con la Copa del Rey y la ventana FIBA de por medio, La Laguna Tenerife retoma este sábado la Liga Endesa con la visita al Nou Congost para enfrentarse al BAXI Manresa (17:00 horas). Allí intentará el conjunto aurinegro reencontrarse con su mejor versión y reafirmar su posición en la zona noble.

Arriba el equipo de Txus Vidorreta a la vigesimoprimera jornada del campeonato en séptimo lugar, con un balance de 12 victorias y 8 derrotas. Una posición que respalda la regularidad mostrada durante buena parte del curso, pero que al mismo tiempo obliga a no bajar la guardia para mantenerse entre los ocho mejores cuando baje el telón de la fase regular. La reanudación del campeonato, después de un parón que siempre altera inercias y ritmos competitivos, añade además un punto extra de incertidumbre a un duelo que, de entrada, ya se presume complejo.

Porque reengancharse a la competición después de una interrupción nunca es sencillo. Menos aún cuando el último recuerdo del combinado canarista fue la eliminación en la Copa del Rey. Pero el calendario no concede demasiado margen para mirar atrás. La Liga Endesa sigue su camino y el Canarias encara ahora un escenario que servirá, en buena medida, para medir cómo ha asimilado el equipo el parón.

Fortín siempre incómodo, el Nou Congost lleva años siendo una de las canchas más singulares del baloncesto español. Cercana, intensa y con una grada que aprieta, la pista manresana suele ser el lugar donde el BAXI Manresa construye buena parte de sus aspiraciones clasificatorias.

A ese escenario se lanza un Canarias que afronta el partido con la baja ya conocida de Joan Sastre, que continúa recuperándose de su lesión. No obstante, Marcelinho Huertas, que no llegó a estar para la Copa –aunque sí viajó con el equipo–, sí que figura esta vez entre los disponibles después de dejar atrás su lesión en la fascia plantar, aunque previsiblemente lo hará todavía con la lógica falta de ritmo tras algo más de un mes de inactividad.

Xabi López y Dylan Bordón, que ayer disputaron el encuentro con el U22 en Zaragoza, también estarán en Manresa tras incorporarse a la expedición canarista. Será en las horas previas al partido cuando el cuerpo técnico decida cuál de los dos ocupará finalmente la última plaza en la lista aurinegra.

Su rival, el BAXI Manresa, dirigido por Diego Ocampo, ocupa la decimotercera posición de la tabla con un balance de 8 victorias y 12 derrotas. Un registro que evidencia cierta irregularidad a lo largo de la temporada, pero que mantiene al equipo catalán vivo en la pelea por acercarse a las posiciones de playoff (la distancia respecto a la zona noble es de tres triunfos).

Antes del parón, el equipo del Bages había sufrido una dura derrota en el Palau Blaugrana frente al Barça (97-60), aunque una semana antes había logrado una victoria de mérito en el derbi catalán ante el Hiopos Lleida (90-99).