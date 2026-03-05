La Laguna vuelve a escena: el catalizador de marzo

Una vez archivada su participación en la Copa del Rey, con la derrota en cuartos de final ante el posterior campeón Baskonia, y cogido aire durante la apertura de la ventana FIBA, La Laguna Tenerife retoma su habitual agenda, tan cargada como de costumbre. Marzo será un mes con seis partidos para el equipo aurinegro, cuatro de Liga Endesa y dos de Champions League. En el primer caso, con la idea de pillar sitio con vistas a las eliminatorias por el título; y en el segundo, con la de acceder a los cuartos de final.

La propia exigencia de la temporada tendrá la carga añadida del estado de una plantilla condicionada por las lesiones. Se espera que Marcelinho Huertas pueda salir de la suya en breve. El club informó el 7 de marzo que había sufrido una rotura parcial de la fascia plantar de su pie derecho. Su entrenador, Txus Vidorreta, pronosticó el regreso del base brasileño justo para estos días, sin poner una fecha concreta. En cambio, tendrá que esperar más por Joan Sastre, que volvió de la Copa del Rey celebrada en Valencia con una rotura miotendinosa de grado dos en los isquiotibiales de su muslo izquierdo.

Manresa y el derbi

La apertura de marzo medirá la temperatura de un Canarias con más derrotas (4) que victorias (3) en la Liga Endesa en lo que va de 2026. La visita de este sábado al sexto por la cola (17:00), el BAXI Manresa, podría servir para calibrar su estado de forma antes de exponerse a un aumento del nivel de dificultad. Porque lo siguiente para los tinerfeños será un derbi, el tercero de la temporada y el primero de la historia en cancha propia en una competición continental. La penúltima fecha del Round of 16 de la BCL medirá a La Laguna Tenerife con el Gran Canaria en el Santiago Martín. De momento, los vecinos llevan un 2-0 a su favor en los cruces de este curso. Ganaron en ACB en Los Majuelos y también en el Arena en la Champions. El vencedor del día 11 sacará su billete para las eliminatorias de cuartos de final. En el peor de los casos, quedará margen de maniobra. Una jornada más. Porque La Laguna Tenerife todavía tiene pendiente la visita del 17 de marzo al Pallacanestro Trieste, un equipo al que ganó en la Isla. La cuestión será cerrar la fase de grupos en uno de los dos primeros puestos para pelear por una plaza en la final four de Badalona durante unos cruces que, a falta de la confirmación de la BCL, empezarán el 31 de marzo y 1 de abril.

Granca y La Laguna Tenerife comandan la tabla con tres victorias y una derrota. A continuación, Nymburk y Trieste con una y tres.

Valencia y Unicaja

Pase lo que pase, apenas habrá respiro para un Canarias que avanzará en la Liga Endesa con dos duelos de altura, ni más ni menos que contra rivales que también están situados en el pelotón de cabeza y aspiran a estirar la temporada con su participación en las eliminatorias por el título. Para empezar, el Valencia en el Santiago Martín el 14 de marzo. Los de Pedro Martínez son segundos en el campeonato doméstico por detrás del Real Madrid y con tres victorias más que el Canarias, y también segundos en la Euroliga, a la estela del Fenerbahce. Palabras mayores las de un rival herido por su frustrado intento de llevarse la Copa del Rey en su flamante pabellón Roig Arena –cayó en semifinales ante el Madrid–.

Siete días después, el Canarias afrontará un pulso con un adversario todavía más directo, un Unicaja que, a estas alturas del calendario, a las puertas de la vigésima primera jornada, está situado un puesto por encima del conjunto tinerfeño con un triunfo más. Los malagueños son sextos en la clasificación.

Del sábado 21, La Laguna Tenerife saltará al domingo 29 con la ventaja de disponer de una semana entera sin paradas en medio para tener que competir. Lo hará con la idea de derrotar el Casademont Zaragoza en el Santiago Martín. En teoría, una etapa llana comparada con las dos anteriores por los números del cuadro aragonés, cuyo margen con el descenso es de dos triunfos.El tiempo dirá. De momento, el BAXI Manresa.

Rival Dónde Competición Fecha

BAXI Manresa Fuera ACB 7/3/26

Gran Canaria Casa BCL 11/3/26

Valencia Casa ACB 14/3/26

Trieste Fuera BCL 17/3/26

Unicaja Fuera ACB 21/3/26

Noticias relacionadas

Zaragoza Casa ACB 29/3/26