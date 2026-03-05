Estos son los fichajes frustrados del CB Canarias por problemas físicos

Unas molestias surgidas en la rodilla durante su prueba de esfuerzo provocaron que finalmente Kenny Williams no vaya a vestir la camiseta del CB Canarias lo que resta de temporada. Desde la pasada campaña el norteamericano arrastraba problemas en dicha articulación, y en julio decidió pasar por el quirófano.

Ocho meses después parecía listo para volver a la acción y paliar, para el conjunto aurinegro, los percances físicos de Marce Huertas y Joan Sastre. Así se lo aseveró su agente al club lagunero, y también lo aseguró el propio jugador a su llegada a la Isla. Sin embargo, la teoría saltó por los aires cuando hubo que aplicarla a la práctica. Chasco en la planificación deportiva para Txus Vidorreta, pero también un episodio que no es nuevo en el club aurinegro en su época más reciente en la élite.

Lazaros Papadopoulos

El primer caso de ese tipo fue el de Lazaros Papadopoulos, elegido en febrero de 2014 para tratar de cubrir la salida de Blagota Sekulic hacia el Fenerbahce. La operación ya era de por sí arriesgada, toda vez que el pívot heleno no jugaba desde mayo de 2013 y además no terminaba de estar fino tras una operación de rodilla a la que había sido sometido un tiempo atrás.

La presentación en sociedad de Lazaros fue ilusionante, con 14 puntos y cinco rebotes en apenas 17 minutos (pese a la derrota ante el Zaragoza), pero en ese debut el griego también evidenció que su ritmo no era el adecuado. Dolorido por ese esfuerzo desconocido para él en meses, Papadopoulos tuvo que parar los días siguientes, y fue baja en el choque contra el Barça.

«Mis piernas no están todavía demasiado fuertes, pero este es el primer paso de un viaje muy largo», afirmaba Lazaros tras su estreno en Los Majuelos. Sin embargo, y pese al reposo obligado y a un trabajo específico, el griego no remontó el vuelo. «No estoy al cien por cien por mis rodillas y no puedo corresponder al club», afirmó el día de su desvinculación, que se produjo apenas tres semanas después de que se anunciara su contratación.

Papadopoulos, el día de su presentación como jugador del CB Canarias. / El Día

«Sabíamos que en este caso arriesgábamos, y nos salió mal», admitiría luego Aniano Cabrera, en ese momento director deportivo del club. Como con Williams ahora, las urgencias deportivas del club descartaron un tratamiento conservador con resultados a medio plazo. De hecho, Lazaros, y pese a tener solo 33 años en ese momento, ya no volvería a jugar más como profesional lastrado por su limitado físico.

La apuesta por Aguilar

Unos años después la apuesta fue Pablo Aguilar. El CB Canarias anunció el 17 de julio de 2019 el fichaje –por dos temporadas– del que debía ser ese curso el cuatro titular de Txus Vidorreta. La operación ya entrañaba cierta incertidumbre toda vez que el ala pívot granadino se había lesionado en su muñeca izquierda el 15 de mayo de ese año cuando militaba en el Reggio Emilia.

Aguilar, en en el inicio de la pretemporada del CB Canarias 19/20. / CBC

Aguilar renunció incluso ese verano a la selección española –que acabó ganando la Copa del Mundo de China– para centrarse en la recuperación de su articulación. Sin embargo, después de seis semanas en la Isla, la muñeca del granadino no mostró la mejora necesaria y las partes decidieron cortar la relación. El internacional no debutó ni tampoco llegó a ser presentado. Ahora, y con esa lesión totalmente olvidada, lleva más de un lustro jugando en Japón.

Reeditada la historia, el CB Canarias necesita dar en el mercado con alguien sano y de garantías –el Gran Canaria, por ejemplo, ha fichado a Metu, que lleva prácticamente un año sin jugar– para no correr más riesgos y beneficiarse de un impacto inmediato en su plantilla.