SORTEO: EL DÍA te lleva gratis al partido de la Basketball Champions League más canario que el gofio

El derbi canario vuelve a escena. Y no es un partido cualquiera. Es ese duelo que paraliza las islas, divide oficinas, calienta grupos de WhatsApp familiares y convierte el gofio en combustible competitivo.

Solo por ser lector de EL DÍA podrás conseguir una de las 5 entradas dobles que sorteamos para el espectacular enfrentamiento entre el La Laguna Tenerife y el Dreamland Gran Canaria, correspondiente a la Basketball Champions League. El choque se disputará el miércoles 11 de marzo de 2026, a las 20:00 horas, en el siempre vibrante Pabellón Santiago Martín.

Un clásico con acento isleño

En la sección CB Canarias hemos contado esta temporada cómo los aurinegros han convertido el Santiago Martín en un auténtico fortín europeo, con noches mágicas que ya forman parte de la memoria colectiva del baloncesto tinerfeño. Enfrente estará un Dreamland Gran Canaria que llega dispuesto a aguar la fiesta… porque si algo tiene este derbi es que aquí no hay invitados de honor, solo aspirantes al trono insular.

Los precedentes recientes, la intensidad defensiva, el talento en el perímetro y esa batalla táctica en los banquillos prometen un duelo de alto voltaje. En un derbi canario no se juega solo por la clasificación: se juega por el orgullo, por la hegemonía y por poder sacar pecho hasta el siguiente enfrentamiento.

¿Te lo vas a perder? Mejor que no.

Si te apasiona el baloncesto y no quieres perder la oportunidad de presenciar en directo una de las citas más esperadas del panorama deportivo en las islas, este sorteo es para ti. Participar es muy sencillo:

Regístrate a través del formulario habilitado. Completa correctamente tus datos. ¡Y listo! Entrarás automáticamente en el sorteo de una de las cinco entradas dobles.

Así de fácil. Sin triples imposibles desde medio campo.

¿Cuándo se conocerán los ganadores?

El martes 10 de marzo realizaremos el sorteo y contactaremos directamente con las personas ganadoras. Por eso es fundamental que tus datos de contacto estén actualizados (teléfono móvil y email) para que podamos localizarte de inmediato en caso de que seas uno de los afortunados.

Puedes actualizarlos desde 'Mi cuenta' en tu perfil. ¡Solo tardarás unos minutos!