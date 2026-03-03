Liga Endesa
El CB Canarias se queda sin su último fichaje
Kenny Williams no supera el reconocimiento médico y no se incorporará al equipo aurinegro
Contratiempo inesperado para el CB Canarias. Pese a haber anunciado la contratación de Kenny Williams, el cuadro aurinegro no contará con el escolta estadounidense al no haber superado el preceptivo reconocimiento médico.
Williams se encontraba en la Isla desde el pasado domingo, y tanto el lunes como este mismo martes ya había pasado las primeras pruebas por parte del equipo médico del club lagunero. Sin embargo, los galenos aurinegros han considerado que el norteamericano no se encuentra en condiciones de formar parte de la plantilla para lo que resta de temporada.
El jugador, de 1,93 metros y 29 años, había jugado el pasado curso en las filas del Promitheas Patras griego y durante el verano fue sometido a una operación para solventar los problemas que venía arrastrando en una rodilla. En un podcast en su país había anunciado en enero que se encontraba en la recta final de su recuperación y buscando equipo.
Seguir en el mercado
Con esta baja el CB Canarias deberá seguir buscando en el mercado una pieza con la que poder completar su roster ante los problemas físicos que arrastra Marce Huertas y la lesión muscular de Joan Sastre, que lo mantendrá lejos de las canchas al menos tres o cuatro semanas más.
Suscríbete para seguir leyendo
- El Cabildo de Tenerife recurre a la seguridad privada en el Parque Nacional del Teide
- La DGT lo hace oficial: ha instalado un nuevo radar en Tenerife que obliga a los conductores a levantar el pie del acelerador en esta carretera
- Ni zona deportiva ni espacio de ocio: se confirma que el cuartel del Cristo va camino de un centro sociosanitario
- El Carnaval de Santa Cruz de Tenerife se vuelve millonario
- Cristo González: «Estoy seguro al 100% de que volveré a vestir la camiseta del Tenerife»
- Detienen en una guagua en Tenerife a un hombre con órdenes de busca y captura
- Tenerife da un nuevo salto en la capacidad de su transporte público con las primeras guaguas de dos pisos de Canarias
- Una pausa en la actividad sísmica del Teide: ¿qué dicen los expertos sobre el volcán canario?