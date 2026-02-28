La Laguna Tenerife refuerza su juego exterior para lo que queda de temporada

Se llama Kenneth Williams, es escolta, mide 1,93 y nació en Richmond (Virginia, Estados Unidos) en noviembre de 1996. Es el fichaje anunciado este sábado por La Laguna Tenerife. El exterior tuvo un promedio de 9,4 puntos, 1,9 rebotes y 1,3 asistencias en la temporada 2024/25 con el Promitheas Patras. Se trata de un jugador con experiencia en Israel y Grecia y con recorrido en tres ediciones de la Basketball Champions League.

Kenny Williams III inició su carrera deportiva en la Universidad de North Caroline. Llegó a ser campeón de la NCAAcon los Tar Heels con Roy Williams como entrenador. Alcanzó ese éxito en la final de 2017 ante Gonzaga.

En su comunicado, el Canarias presenta a Williams como un «especialista defensivo» que tuvo promedios de 7,9 puntos, 3,9 rebotes y 3,5 asistencias en su etapa universitaria, «con porcentajes de acierto de un 40,2% en triples en su año sophomore».

Tras terminar su etapa universitaria, cogió rodaje en la Liga de Verano de la NBAcon los San Antonio Spurs. De ahí pasó a la G-Liga con los Austin Spurs, pertenecientes a la franquicia de San Antonio. Estuvo de 2019 a 2021.

El salto a Europa

Tras esta etapa, decidió probar suerte en Europa. Se abrió camino en el Bnei Herzliya de Israel (2020/21) y siguió con cuatro temporadas en el Kolossos (21/22), AEK (22/23), Peristeri (23/24) y Promitheas Patras (24/25), siempre en Grecia y, en las tres últimas campañas, con presencia en la BCL, en la que disputó 48 partidos con un promedio de 9,6 puntos, 2,3 rebotes y 1,4 asistencias.

El Canarias no es un club desconocido para Kenneth. Lo tuvo como rival en la temporada 23/24, estando en el Peristeri. Los dos equipos se enfrentaron en el Top 16 y también en las semifinales celebradas en Belgrado. En el Santiago Martín, que ahora será su casa, tuvo una actuación destacada:25 puntos, cinco triples de seis intentos y 28 créditos de valoración.