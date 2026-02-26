El CB Canarias ya conoce cuánto tiempo perderá a Joan Sastre

Ya hay diagnóstico sobre la lesión que sufre Joan Sastre. El CB Canarias ha anunciado que el escolta balear sufre una rotura miotendinosa de grado dos, en los isquiotibiales de su muslo izquierdo.

Esta dolencia surgió en el inicio del tercer cuarto del partido del pasado viernes 20 ante el Baskonia, y correspondiente a los cuartos de final de la Copa del Rey celebrada en Valencia. En una recuperación defensiva el de Inca sintió un fuerte pinchazo y se dirigió directamente al banquillo para no volver a salir a la cancha.

Se puede perder seis partidos

Una primera exploración en tierras levantinas no aclaró un diagnóstico certero y han sido nuevas pruebas, realizadas ya esta semana en la Isla las que han definido la lesión exacta del jugador. Sastre ya se había perdido varias jornadas de esta temporada por culpa de varios contra tiempos físicos, entre ellos un virus gástrico y un golpe en una costilla.

Esta rotura que afecta ahora a Sastre, le dejará fuera de combate aproximadamente por un mes, como mínimo. Eso significa que se perdería al menos seis partidos, los dos que restan del Round of 16 de la BCL (entre ellos uno contra el Gran Canaria en el Santiago Martín), y cuatro de la Liga Endesa. En el mejor de los casos el de Inca podría reaparecer en la hipotética eliminatoria de los cuartos de final del torneo continental, cuyo arranque está fijado entre el 31 de marzo y el 1 de abril.

Joan Sastre, en el banquillo del Roig Arena, tras su lesión. / Arturo Jiménez / t

Según en la nota emitida por la entidad aurinegra "el jugador se encuentra ya en manos de los servicios médicos y de recuperación del club, pendiente de evolución", si bien no se definen plazos para su reaparición.

La decisión de fichar un recambio

Conocido ya el alcance de la lesión de Sastre -y ante la evolución de Huertas-, ahora el CB Canarias deberá decidir si ficha o no. En caso de querer hacerlo también tendría que elegir si centrar su esfuerzos en un director de juego o bien en un jugador que se desenvuelva en las posiciones de dos y de tres. El gran problema para el cuadro aurinegro, más allá de contar con una rotación algo corta, es el poder cumplir con el mínimo de cupos (cinco) que requiere la Champions.