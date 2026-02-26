Al CB Canarias se le cierra una puerta para un posible refuerzo

Más de dos meses han pasado desde que Txus Vidorreta verbalizara, en rueda de prensa, la conveniencia de encontrar un refuerzo para el CB Canarias ante la inesperada salida de Kostas Kostadinov rumbo al Andorra. Por un motivo u otro esa incorporación no se ha producido, si bien la necesidad de llevarla a cabo es cada vez mayor. Por problemas físicos... y ahora también por plazos.

Pese a que el parón por la ventana FIBA hace que no haya partido oficial hasta el 7 de marzo, y eso genere una sensación de cierto margen para reforzar a la plantilla, ocurre todo lo contrario, y es que al CB Canarias se le está cerrando una puerta en sus deseos de poder fichar. Opción que se agota toda vez que a las 23:59 horas de este jueves día 27 expira el plazo para el intercambio de un jugador que milite en un equipo de ACB a otro de esta misma competición.

La necesidad de hacerse con un cupo

Si bien prácticamente todos los fichajes que ha realizado recientemente el CB Canarias mediado el curso han procedido del extranjero, ahora mismo la Liga Endesa es el principal y casi único caladero para las necesidades del club isleño: los cupos. Con las marchas de Lluís Costa y Kostas Kostadinov, más ahora la lesión de Joan Sastre (pendiente de definir plazos) La Laguna Tenerife cuenta actualmente con solo tres (Fernández, Guerra y Alderete), más el vinculado Bordón, de los cinco que requiere la BCL.

Joan Sastre, en la sesión previa al partido de cuartos de la Copa del Rey. / Arturo Jiménez / t

Con Sastre pudiéndose perder el resto del Round of 16 y también los cuartos de final (cinco partidos europeos), y en caso de no fichar, Vidorreta deberá convocar a otro canterano más, lo que conllevaría (y dando por hecha la reaparición de Marcelinho Huertas) a dejar fuera a un comunitario, lo que acortaría aún más su rotación.

Pocas opciones en el mercado

Pese a que por número es la ACB la que más opciones podría dar al Canarias, lo cierto es que no parecen demasiados los cupos que ostenten la condición de transferibles. Isaac Nogués (Valencia) e Izan Almansa (Real Madrid) están en algunas quinielas ante posibles cesiones, pero ninguno de los dos se adaptaría -al menos sobre el papel- a las necesidades principales de los laguneros.

La otra posibilidad en este sentido es pasar por caja y sacar a algún jugador de su actual equipo. Un escenario que salvo sorpresa no contemplaría a ningún club que esté pugnando por el playoff, ni tampoco se encuentre inmerso en la batalla por el descenso. Y ahí el abanico se cierra casi por completo.

Aniano Cabrera, en el entrenamiento previo al partido copero contra el Baskonia. / Arturo Jiménez / t

Además ese músculo financiero para poder pagar buyout es apenas inexistente este curso en el Canarias a tenor de las declaraciones, hace algo más de un mes, de su presidente Aniano Cabrera. «No hay dinero en la caja», dijo en su momento para enfriar las expectativas sobre un posible refuerzo.

Una opción que no salió

Pero con la lesión de Marcelinho Huertas las urgencias aumentaron y hasta variaron la hoja de ruta en busca de un base. De hecho, Txus Vidorreta reconoció, antes del partido ante el Breogán, que «llegó a haber acuerdo con un jugador» al que finamente su equipo actual no dejó salir. Sin demasiadas opciones de mercado, la baja de Joan Sastre (el tiempo estimado debería conocerse hoy) enciende todas las alarmas y empuja a los aurinegros a hacer un esfuerzo hasta hace nada descartado.

Mientras se le agota el tiempo de rascar algo en la ACB, el Canarias también podría plantearse otro escenario y hacer all-in por un jugador fuera de la máxima competición nacional. En este sentido, el club lagunero tiene hasta el 31 de marzo (justo antes del inicio de los cuartos de final de la BCL) para ampliar su plantilla, independientemente de si el baloncestista en sí se encuentre militando o no en otro equipo de la Champions.

Lo que sí se antoja demasiado arriesgado –si el Canarias quiere ser un candidato claro a jugar playoff en la ACB y Final Four en BCL– es tratar de afrontar el regreso de las ventanas con la baja para varias semanas de Joan Sastre mientras lo fía todo a la reaparición de un Marcelinho Huertas, al que no se podrá exprimir al máximo para no exponerlo a otra lesión de mayor gravedad.