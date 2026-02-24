El reto del Canarias, jugar al menos otros 22 partidos

«Sí, creo que sí. Al menos personalmente yo sí. Seguiremos luchando y trabajando para mejorar, pero creo que ahora mismo un descanso nos vendrá bien». Así se expresaba el viernes, tras la derrota de cuartos de final contra el Baskonia, Tim Abromaitis. Discurso que, entre líneas, admite que La Laguna Tenerife llega un poco en la reserva a este parón de selecciones.

Será, para algo más de la mitad de la plantilla, un paréntesis de varios días con motivo de la segunda ventana FIBA del curso. No competirán los aurinegros hasta el 7 de marzo, día en el que regresarán a la Liga Endesa visitando el Nou Congost para medirse al BAXI Manresa. Lapso vital para recargar pilas de cara a lo que resta de curso. Un recorrido que cuanto más largo sea y con una mayor cantidad de partidos, será sinónimo de éxito para el cuadro canarista.

Después de haber afrontado ya 32 encuentros oficiales en lo que va de un curso que arrancó hace casi cinco meses , y puestos a fijar una cifra añadida, si el CB Canarias suma a su contador al menos otros 22 encuentros, podría dar por buena una temporada que por ahora, y condicionada en gran medida por varias lesiones –como las actuales de Marce Huertas y Joan Sastre–, no llega a la brillantez de otras más recientes.

Siete ‘playoff’

Jugar al menos esos 22 partidos más supondría para los de Txus Vidorreta llegar, por séptimo curso consecutivo, a los playoff de la Liga Endesa, competición en la que restan 14 jornadas de la fase regular, a lo que habría que añadir, en el peor de los casos, otros dos compromisos de la eliminatoria de cuartos de final. Ahora mismo el plantel aurinegro es séptimo, a dos victorias de la tercera plaza (que en la actualidad es propiedad del UCAM Murcia), pero también con el mismo balance que el Joventut (octavo) y el Bilbao (noveno).

En la Basketball Champions League al Canarias le quedan dos encuentros del Round of 16, donde depende de sí mismo para meterse (y además como primero) en los cuartos de final (eliminatoria que seria el mejor de tres encuentros) y volver a hacerse un hueco en la Final Four que este curso tendrá lugar en Badalona entre el 8 y el 10 de mayo. En este sentido, el signo del choque ante el Gran Canaria, que se celebrará en el Santiago Martín el próximo día 11, resultará determinante.

Llegar a 60

Serían entre seis o siete duelos más con lo que el Canarias alcanzaría los 22 añadidos a su actual registro. La cifra, y en un escenario hipotético de máximos lógicos (jugar semifinales de Liga Endesa) llevaría a los laguneros a tener que afrontar 29 encuentros más: 22 de ACB y 7 de BCL. Harían un total de 61, guarismo al que llegar en poco más de tres meses a partir del citado 7 de marzo.

Hasta la fecha La Laguna Tenerife ha logrado 19 victorias frente a 13 derrotas. Doce de esos éxitos han llegado en ACB y siete en la Champions, mientras que los isleños han sufrido ocho y tres derrotas respectivamente. Los otros dos tropiezos llegaron en la Supercopa y, este pasado fin de semana, la Copa del Rey.

Registros similares

En una comparativa con lo que han sido los parones de febrero anteriores para el cuadro canarista, dos son los antecedentes que invitan a pensar en positivo para este epílogo de la 25/26. Así, el 19-13 actual apenas difiere del que acumulaban los isleños a estas alturas en la 23/24: un 20-13. Ese ejercicio los aurinegros llegaron a los cuartos de la Liga ACB, y fueron subcampeones de la BCL en la Final Four celebrada en Belgrado, tras vencer al Peristeri en la semifinal y caer contra el Unicaja en la final.

Tampoco hay muchas diferencias con este 19-13 respecto al balance del CB Canarias tras la Copa del Rey de 2022. Tras ser semifinalista en Granada, el cuadro isleño ostentaba un registro de 21-13, y apenas dos meses y medio después se proclamaba campeón de la BCL al imponerse en Bilbao al Hapoel Holon y al Manresa.

El mejor, el año pasado

En una visión más global, y desde que se instauraron las ventanas FIBA en febrero (la campaña 17/18), el mejor balance del CB Canarias hasta el parón posterior a la Copa del Rey llegó la pasada temporada. Así, en la 24/25 los aurinegros ganaron 24 de sus primeros 30 partidos, ayudados por el 8-0 en BCL y por el 15-5 de la ACB. A partir de ahí el balance fue de 18-9, con el saldo de otras dos semifinales, la de la Champions y la ACB. Se trató de un desgaste mayúsculo para una plantilla veterana, con 27 partidos en menos de tres meses y medio, pero también un rendimiento superlativo que a buen seguro los laguneros firmarían repetir, en el vigente 25/26, con los ojos cerrados.