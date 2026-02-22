El Fundación Cajasiete Canarias se hace con una meritoria quinta plaza

Gana lo que podía ganar y acaba en una meritoria quinta plaza. El Fundación Cajasiete Canarias ha terminado firmando una notable Minicopa Endesa al vencer en sus dos últimos encuentros, el más reciente contra el Unicaja (79-83), para ser el mejor de entre los conjuntos que no se metieron en las semifinales. Es la continuación de la tercera plaza lograda por los isleños el curso pasado en la edición de Gran Canaria.

En el choque por la quinta posición el conjunto aurinegro estuvo liderado una vez más por Amadou Maiga, que dominó los dos aros para anotar 37 puntos y capturar 38 rebotes, a lo que añadió dos asistencias y tres tapones para un total de 65 de valoración. Su aportación cuando más apretaba el Unicaja resultó determinante. También firmaron un gran duelo Aitor Martín y Manuel Machado, autores de 16 y 14 tantos respectivamente, sumando además cada uno ocho rebotes.

Salvo el 2-0 inicial, el Canarias fue siempre por delante en el marcador (4-12), gracias a su solidez defensiva, la verticalidad de Martín y la superioridad en la pintura de Maiga. Con estos ingredientes los isleños llegaron a tener rentas de hasta diez puntos (28-38), ventaja que no fue mayor por dos factores: su discreto acierto en el tiro libre (5/13) y la gran cantidad de pérdidas (14 en dos cuartos) gracias a las que su rival produjo 14 puntos como fruto de constante insistencia por correr (32-41).

La tónica no varió a la vuelta de vestuarios y con otras cuatro pérdidas en apenas tres minutos el Unicaja logró colocarse a cinco (44-49). En ese primer momento complicado redobló Maiga su presencia con 12 puntos y 10 rebotes en el tercer periodo para que el Canarias elevara su renta por encima de la decena (49-61).

Aitor Martín sale a la contra en el duelo contra el Unicaja. | ACB PHOTO

El pívot africano dio continuidad a su bien momento con un 2+1 (54-68), pero ahí, entre las pérdidas y que el Unicaja empezó a producir desde el arco (dos aciertos seguidos tras un 3/27 en los tres primeros cuartos), el choque se volvió a apretar (63-68). Y volvió Maiga al rescate, toda vez que no solo añadió a su cuenta dos canastas más bajo el aro, sino que incluso se atrevió con un triple, el primero del Canarias (después de un 0/6) para el 63-75.

Con cinco minutos por delante el cuadro lagunero parecía tener controlada la situación, pero de nuevo los numerosos regalos de balón (29 en total) metieron en partido al Unicaja, que incluso tuvo triple para colocarse a dos puntos (71-76). Tres puntos de Machado y dos más de Maiga acercaron al Canarias al triunfo, antes de que un 2+1 de los andaluces aumentara el suspense con 23 segundos por jugarse (79-81).

Como en el resto del partido, en ese tramo clave Maiga volvería a ser el factor desequilibrante, ya que tras dos rebotes ofensivos convirtió la canasta definitiva con la que el Canarias se hacía con la quinta plaza final.

Hoy, la final

Para hoy están fijados los dos últimos duelos de esta Minicopa. Destaca por encima de todo la final entre el Real Madrid y el Valencia, que se disputará en el Roig Arena a partir de las 12:00. Los blancos doblegaron en la semifinal al Barça por 65-58 (en la revancha de la final de 2025), mientras que el Valencia dio cumplida cuenta del Gran Canaria (88-79). Los claretianos tratarán de subirse al podio del que fueron apeados el año pasado por parte del CB Canarias.