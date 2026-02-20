Wes Van Beck, jugador del CB Canarias: «Trato de concentrarme en las cosas que puedo controlar»

Una molesta lesión de espalda -que según él mismo reconoce «ya forma parte del pasado»- retardó sobremanera su integración en la engrasada plantilla del CB Canarias. Pero a base de trabajo y constancia Wes Van Beck ha empezado a mostrar su verdadera versión. Tan descarada en la pista como de verbo cargado de argumento y sin frases vacías fuera de ella. En inglés, pero bien podría hacerlo en el castellano que aprendió cuando jugó «en Colombia durante el covid». Ahora le toca presentarse en sociedad en la Copa del Rey. Antes, en esta entrevista da detalles de su personalidad, repasa cómo han sido sus primeros meses en Tenerife, habla de las ventajas de ser zurdo, y hasta admite que la política en su país no pasa por un buen momento.

¿Estamos empezando a ver en el CB Canarias la versión real de Wes Van Beck?

Sí. Creo que todo ha sido un proceso, desde la llegada y mi lesión, que obviamente no fue como quería empezar la temporada. Luego me llevó algo de tiempo entrar en ritmo de juego y sentirme parte de un equipo que ya estaba muy bien construido y que ha estado junto durante muchos años. Pero seguí trabajando y haciendo lo que me pedían; con confianza en mí mismo y entendiendo que se trataba de una temporada larga, y que las oportunidades surgen a diario, y que había que estar preparado para ellas.

Y además, aterrizaba en un equipo que se caracteriza por tener casi más jugadas diferentes que ningún otro…

Sí, este año está siendo en el que más jugadas diferentes he tenido; con el playbook más amplio. He jugado con muchos sistemas antes, pero no con tanta variación. Ha sido un proceso de aprendizaje de esas jugadas, que son como unos catalizadores iniciales con los que creamos una ventaja en el ataque; y una vez creada la ventaja, ya simplemente es baloncesto. Se trata de leer, reaccionar, ser paciente e intentar encontrar el mejor tiro. Para mí fue un proceso bastante complejo intentar no decaer y a la vez ser rápido a la hora de reaccionar cuando se marcaba una jugada, algo vital en un equipo donde esa respuesta es algo natural para muchos de mis compañeros, que llevan en este sistema cinco o seis años. Escuchan la jugada y ya saben dónde estar y qué hacer. Afortunadamente siento el cambio a mejor a medida que avanza la temporada con más entrenamientos, más partidos, más repeticiones, más experiencia…

Firma por dos temporadas, pero por todo esto que relata en el inicio, ¿llegó a ponerse nervioso ante un posible corte?

No, no, siempre trato de concentrarme en las cosas que puedo controlar. Esa es mi actitud. Mi esfuerzo todos los días es ser un buen compañero de equipo. Sé el tipo de jugador que soy, y sé lo que puedo aportar al equipo, y eso es lo que trato de controlar. No puedo controlar cómo se siente el equipo, los entrenadores ni la directiva, pero puedo llegar todos los días e intentar dar lo mejor de mí, ser positivo, ser un buen compañero en el vestuario y tratar a todos con respeto cuando voy a entrenar y a los partidos.

Además, hay que sumar otro aspecto que incluso todavía no termina de arreglar: más personales de las debidas en poco tiempo… ¿Por qué?

Sí. Creo que gran parte de ello se debe a la necesidad de entender la liga, qué se sanciona y qué no. Vengo de la liga turca, una liga muy física donde siento que te dejan salirte con la tuya con mucha frecuencia, sobre todo con las manos. Y a veces siento que aquí en la ACB todavía estoy en un proceso de adaptación y aprendizaje en el que trato de ajustarme y ser más inteligente sobre cuándo arriesgarme y cuándo ser más sólido. Trabajo constantemente en ello.

¿Pero no es frustrante saber que con dos faltas en unos minutos va a irse al banquillo?

Por supuesto. Creo que para cualquier jugador es frustrante el intentar conseguir un ritmo de juego y tener que sentarte por problemas de faltas. Pero es parte del juego. Habrá situaciones en las que probablemente te salgas con la tuya porque la falta que hiciste no se sancionó, y hay situaciones que son al contrario, quizá no cometiste falta y te la sancionan. Tienes que aprender a seguir jugando y seguir trabajando y, como ya dije, a controlar lo que tú puedas controlar.

¿Qué sensaciones le transmite Txus Vidorreta como técnico?

Creo que es muy buen entrenador. Tiene muchas victorias y campeonatos de alta calidad en su currículum. He jugado con entrenadores muy perfeccionistas y meticulosos con los pequeños detalles, y eso es algo de lo que realmente disfruto. Estuve con un entrenador en la Universidad de Houston, Kelvin Sampson, cuyo estilo es muy similar al de Txus. Los dos tienen una visión clara de cómo quieren que jueguen sus equipos. Eso, y el tener claro cómo vamos a ganar el partido, son cosas fundamentales. Tener esa visión y comunicársela a los jugadores es clave para la transparencia en la relación.

Ha estado ya en varias ligas europeas. ¿Hay un nivel muy superior en la ACB?

Sí, creo que es la mejor liga europea. Simplemente porque todos los equipos tienen buenos jugadores, buenos entrenadores, pero también por la capacidad de esos equipos de entender y ejecutar su plan de juego y encontrar maneras de ganar. No hay partidos fáciles en la liga, cada semana es una batalla y tienes que llegar a cada partido totalmente preparado.

Usted pertenece a lo que se puede denominar como minoría… es zurdo. ¿Es una ventaja en la pista?

Sí, creo que puede serlo. Muchos jugadores están más acostumbrados a defender a diestros, así que eso cambia la forma de defender en situaciones como la del close-out, sobre todo cuando el balón se mueve mucho. Siento que inconscientemente la mayoría de los jugadores están acostumbrados enviar a sus rivales hacia a la mano izquierda, y a veces no se dan cuenta a quién tienen delante. También en el bote, muchos tienden a defender la derecha. Pienso que tener un zurdo ayuda a equilibrar el ataque.

Wes Van Beck / El Día

¿Qué pierde el equipo sin Marcelinho Huertas?

¡Pfffff! Pierde al MVP de la liga del año pasado, al MVP de la Champions League... ¿Qué se puede decir? Es nuestro líder. Obviamente, cuando pierdes a un jugador de ese calibre, intentas mantener tu identidad y tu forma de jugar; pero al mismo tiempo, entiendes todavía más su importancia para nuestro equipo. No te queda otra que comprender que las lesiones ocurren, y solo podemos desearle una pronta recuperación. Vamos a hacer todo lo posible para seguir jugando nuestro baloncesto y ganando partidos hasta que se recupere y pueda volver a unirse a nosotros. Es una pieza fundamental para el equipo y para nuestro buen funcionamiento en ambos lados de la cancha.

A Marce lo había visto desde fuera y como rival. ¿Sorprende más ahora lo que hace conviviendo día a día?

Sí. De hecho tengo muchos amigos que me preguntan sobre su dieta o cómo entrena. Marce es increíble, por ejemplo la velocidad con la que aún entrena; y esto se puede aplicar también a lo que hace Doornekamp y muchos otros compañeros. La intensidad con la que entrenan y también en sus rutinas posteriores. Todo es muy preciso y orientado al detalle. Es un ejemplo no solo del trabajo que le han dedicado toda su carrera, sino del trabajo que siguen haciendo y los sacrificios que realizan para seguir en este grado de fuerza física y mental, y mantenerse a este alto nivel.

Van Beck y Huertas defienden la penetración de Angola en el Canarias-Granca. / E. Cobos (ACB Photo)

En el tiempo que Huertas esté de baja, el resto de los pequeños debe dar un paso al frente. Incluso para usted no sería nuevo ejercer de base…

Sí, jugué mucho de base estas dos últimas temporadas. Creo que aquí mi situación sobre mi capacidad de tiro está siendo diferente, especialmente en el catch and shoot. Se trata de encontrar la situación ideal para dar lo mejor de uno mismo, y yo ahora, en este rol en el que me toca esperar el balón, me siento muy cómodo.

¿Y qué se puede esperar del CB Canarias en esta Copa del Rey?

Es verdad que nosotros perdemos a un jugador muy importante, pero veo que hay muchos otros equipos que tienen lesiones de algunos de sus mejores jugadores y los van a extrañar. Por eso, y aunque pueda sonar repetitivo, nos debemos centrar en controlar lo que podemos para tratar de seguir haciendo nuestro baloncesto. Y si lo hacemos tendremos la oportunidad de ganar. Vamos a intentarlo.

¿Y para lo que queda de temporada?

Creo que estoy en un equipo con confianza en sí mismo y en sus compañeros, y que quiere seguir ganando partidos. Eso nos hace ser similares a cualquier otro equipo que probablemente quiera jugar todos esos partidos importantes; por lo que sí, pienso que podemos estar en la Final Four y jugar playoff de ACB.

Ya ha sido capaz de meter cinco, siete y hasta ocho triples en un solo encuentro. ¿Cuántos partidos más puede hacer así?

¡Bufff! Nunca pienso en ello como si estuviera intentando alcanzar cierto nivel de triples. Siempre llego a cada partido con la mente abierta, intentando aprovechar lo que el juego te da. Decimos mucho que cualquier oportunidad que te presente el partido te dirá cuál es la jugada correcta. Tirar, dar un pase extra, driblar... Así que, para ser honesto, no podría decirte cuántos partidos más haré así. Voy a seguir intentando ser agresivo en la cancha y, al mismo tiempo, jugar con nuestro estilo, sin egoísmo, compartiendo el balón y siendo paciente.

Pero es que además está por encima de un 55 por ciento de acierto desde el 6,75. ¿Será capaz de mantenerlo?

Un 55% es algo bastante alto, pero no sé si se puede mantener. Como dije, no me fijo mucho en los porcentajes ni en nada a lo largo de la temporada. Llevo jugando lo suficiente como para saber que habrá partidos en los que haga 7/9, y otros en los que me quede en 1/9. Y por eso mismo no puedes estar eufórico por lo primero, ni venirte abajo por lo segundo. Debes ser sensato y entender que la temporada es larga y está llena de altibajos, y ahí tú solo puedes controlar tu trabajo diario.

Da la sensación de que en su tiros de tres, la bola, cuando sale de sus manos, va por el aire a cámara lenta. ¿Es así?

No me he dado cuenta. Podría ser. Lo que sí creo es que tengo una buena idea de cuánto tiempo tengo para tirar. Si tuviera un poco menos de tiempo, creo que sería capaz de tirar más rápido, pero si siento que tengo tiempo para prepararme y tirar si presión quizá sí me tome algo más de tiempo. Pero cuando estoy en la pista nada de eso está en mi cabeza. Me limito a ejecutar todo ese trabajo y técnica que se hace en los entrenamientos y en las sesiones individuales. En el campo me limito a reaccionar.

Siendo un tirador, ¿cuál es su preferido?

Creo que siempre que se habla de tiro, Steph Curry es el primero que viene a la mente. No solo por su eficiencia, sino también por la dificultad de algunos de los tiros que intenta. Ha sido increíble verlo en la NBA, también en [la Universidad de] Davidson, e incluso en el March Madness cuando era más joven. Lo suyo es increíble porque, como tirador, sabes lo difícil que es hacer algunas de las cosas que él hace. Lo hace parecer muy fácil, y eso es un testimonio de cuánto ha trabajado en su oficio. Y, obviamente, Dios lo ha bendecido con mucho talento para poder lanzar. Pero no se puede quitar nada a los chicos que acaban de...

¿Se le puede considerar el mejor de la historia?

Creo que sí. No creo que haya discusión sobre jugadores que puedan tirar tras recibir, tras driblar, crear espacios, tirar sin equilibrio, tirar con defensas delante, totalmente abiertos... O sea, simplemente no parece importar, es decir, de lejos, de cerca, realmente no parece importar. Y lleva haciendo eso toda su carrera.

Tras la Copa no descansa porque jugará su segunda ventana FIBA… con Azerbaiyán. ¿Por qué ese país? ¿Se le abren puerta de cara a un futuro?

Mi agente me contactó después de terminar mi carrera en Turquía y me dijo que allí estaban interesados en tenerme en su selección nacional y sí, pensé que sería una buena oportunidad para poder despertar el interés de más equipos en Europa, donde ya no contaría como jugador estadounidense. Así que, aparte de eso, era una oportunidad interesante para mí poder jugar en una selección nacional. Siendo estadounidense, probablemente no iba a poder jugar para Estados Unidos, y esto me permitía tener esa experiencia. Por ahora ha sido algo divertido, he conocido a un montón de chicos geniales en el equipo, y el cuerpo técnico de Azerbaiyán ha sido genial conmigo. Estoy muy contento con la decisión que tomé.

Pero llama la atención que su apellido no es precisamente estadounidense…

Neerlandés. Tengo ascendencia neerlandesa. De hecho, busqué e intenté conseguir un pasaporte de los Países Bajos hace unos años, pero me faltaba una generación más reciente para poder conseguirlo. Es gracioso porque siempre que juego en los Países Bajos me encuentro con un montón de periodistas que vienen a preguntarme si soy holandés y cosas así. Y realmente no hablo nada de holandés.

En la universidad estudió kinesiología y ahora es jugador profesional de baloncesto. ¿Y después?

Es simpático porque mi madre me preguntaba eso mismo el otro día. No es algo que tenga todavía en mi mente. Durante mucho tiempo siempre he querido estar cerca de este deporte, ya sea entrenando o jugando, porque el baloncesto ha sido toda mi vida hasta ahora. Pero también creo que voy a querer tomarme un tiempo para explorar diferentes caminos. Aún no he llegado al punto en el que realmente me pregunte cómo son esos caminos, pero creo que estaría bastante abierto a muchas cosas diferentes.

Está lejos y lleva varios años fuera de Estados Unidos, ¿pero sigue de cerca lo que ocurre con la política de su país?

Oh… Esa es un asunto complicado ahora mismo. Cuando estoy en un lugar intento sumergirme en la cultura de ese sitio y estar al día de lo que ocurre ahí, pero obviamente tengo familia y amigos que viven en Estados Unidos, así que estoy al tanto de todo. Es un momento muy difícil, por decirlo suavemente, el de Estados Unidos ahora mismo. Parece que hay mucha división en nuestro país y que tenemos mucho trabajo por hacer para encontrar maneras de volver a la normalidad. Eres estadounidense y en cierta medida todo esto que está sucediendo te representa, aunque no necesariamente estés de acuerdo con ello. No es agradable decir que vienes de un país donde todo esto está sucediendo continuamente. Es lógico seguir la actualidad de allí porque cada dos días sale alguna noticia sobre algo diferente...