Txus Vidorreta, tras la eliminación del Canarias en Copa: "Nos ha faltado un poquito de aire para rematar la remontada"

“Hemos dado una vuelta muy rápida. De 16 a uno abajo en diez minutos, pero nos ha faltado un poquito de aire para poder rematar la remontada”, explicó Txus Vidorreta en sala de prensa tras la derrota de La Laguna Tenerife frente al Baskonia en cuartos de final de la Copa del Rey. Contrariado, pero orgulloso del trabajo de sus jugadores, el preparador encajó la derrota en una cita en la que se demostró que “el equipo compite bien siempre”. En el Roig Arena, además, “a pesar de la baja de Marcelinho y la lesión muscular de Joan Sastre”.

Al preparador aurinegro, como es natural, se le cuestionó por cuánto había trastocado sus planes la ausencia de Huertas. Su baja hizo mella, pero no cambió la identidad del Canarias. “Somos un equipo que juega en una línea y no podemos cambiar. Es verdad que Marce te da unas cosas diferentes a las de Bruno, Jaime o Wes, pero no cambia mucho. Nuestro estilo no lo podemos cambiar en cuatro días. Sí cambia que nos estábamos atascando en la primera parte y hemos tenido que jugar con más ritmo en la segunda. Nos fue bien, pero el Baskonia ha estado acertado y ha tenido ese pelín de fortuna que, los que estamos acostumbrados a jugar semifinales, sabemos que hay que tener”, reflexionó el preparador.

Dos partes muy distintas

En su análisis del partido, Vidorreta valoró de forma muy distinta la primera y la segunda parte. En los dos primeros cuartos, la defensa del Baskonia propició que a los insulares les costara “mucho tener buenas sensaciones en ataque”. “Además, en el primer cuarto también hemos estado un poquito blandos en algunas situaciones de uno contra uno. Tampoco tenía una sensación de inferioridad neta, por eso han sido claves las dos acciones con las que ellos han terminado el primer y el segundo cuarto, las dos con triples de mérito, pero después de un tiro libre fallado por nosotros y un triple abierto de Bruno y canasta de dos en pintura de Gio que podrían haber cambiado el signo del partido. No es lo mismo estar 12 abajo al descanso que cuatro o seis puntos”, puntualizó el vasco de forma retórica.

En la segunda parte, por contra, la escuadra lagunera fue “mejor”. “Llegamos a colocarnos a uno y tener alguna posesión para ponernos por delante, pero tuvimos alguna pérdida que no debimos y, cuando todavía estaba vivo el partido, llegó el triple de Markus. En un momento delicado y difícil esa canasta fue determinante para que llegásemos al último minuto y medio sin opciones”, indicó Vidorreta, ahí sí, con evidente desazón.

La desesperación de Jaime Fernández

Una de las imágenes del partido fue la de Jaime Fernández marchándose al banquillo con la cara ensangrentada tras, según los colegiados, haber hecho una falta. Y no al revés. “La cuestión importante”, apostilló Vidorreta al referirse a la desesperación de su jugador, “es que se le señala falta a él cuando lo hemos perdido seis minutos porque ha habido que darle diez puntos de sutura”. “No digo que el golpe fuese voluntario, pero creo que era más falta a favor que en contra. Aun así, ha demostrado una enorme personalidad y jugado con mucha energía. Podría haber ido más a la línea de tiros libres, pero bueno”, reflexionó el técnico mientras ladeaba la cabeza.

Sastre, lesionado, recibe atención médica en el banquillo. / Arturo Jiménez

"En el mercado" por la lesión de Sastre

Con el equipo eliminado de la Copa y ventana por selecciones a la vista, al menos hay tiempo para recuperar a Marcelinho, aunque quizá no a Sastre. De ahí que Vidorreta avisara: “Estábamos en el mercado por Marce y ahora estamos por Joan. Ya sabemos lo que toca. Estamos contentos porque la evolución de la lesión de Marce es buena. Si no hay ningún contratiempo, esperamos que en marzo pueda estar con el equipo en los primeros compromisos. Ya veremos qué pasa con Joan, pero seguramente será una baja de relativa larga duración teniendo en cuenta lo que nos viene a nosotros en marzo y en abril”, finalizó Vidorreta.