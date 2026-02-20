El CB Canarias quiere que la experiencia sea un grado

Un total de 30 ediciones coperas disputadas, nueve finales alcanzadas y seis títulos levantados. En el otro lado, un club con 13 ediciones en su haber y una final, la de Badalona 2023, como hito más celebrado. Números históricos en mano, la eliminatoria de hoy entre el Baskonia y el CB Canarias tiene claros tintes vascos.

Pero nada más lejos de la realidad, porque si hay una plantilla en esta Copa del Rey cuyos componentes saben lo que son los torneos del KO en España esa es la de la entidad aurinegra... todo lo contrario que ocurre con el equipo alavés.

Solo debutan Van Beck y Alderete

En el Roig Arena el CB Canarias podría presentar un plantel en el que solo dos de sus jugadores no han vivido previamente una Copa del Rey: Wes Van Beck y Héctor Alderete. Y en ambos casos porque los dos se estrenan este año en la élite del basket español.

Alderete, en la sesión de tiro de este viernes en el Roig. / Arturo Jiménez

A expensas de lo que ocurra con Marcelinho Huertas (que podría alcanzar en Valencia su decimoctava Copa), en dobles dígitos de ediciones disputadas también se mueven otros tres canaristas: Gio Shermadini jugará su decimosegunda, Joan Sastre la undécima, y Aaron Doornekamp llega a la decena. Además, sería la octava para Tim Abromaitis y Jaime Fernández, la sexta de Fran Guerra, la quinta de Bruno Fitipaldo, y la tercera de Rokas Giedraitis. La cuenta la cerraría Thomas Scrubb, que repetiría tras haber estado en el torneo de Gran Canaria el año pasado.

En total, este plantel aurinegro suma, hasta el momento, 134 partidos coperos, cifra superada únicamente por el roster del Real Madrid –145 antes de su choque de cuartos–, y en las antípodas del rival canarista de esta tarde. Así, el Baskonia se presenta en Valencia con 10 jugadores que nunca han jugado esta cita en España. Con Tadas Sedekerskis fuera de combate (paradójicamente en sus 11 temporadas como baskonista solo suma tres partidos de Copa en dos ediciones diferentes), y Khalifa Diop (un encuentro en su currículum) lesionado el pasado domingo, la experiencia de la escuadra vasca en el torneo del KO queda en manos de sus otros dos tocados.

El Baskonia, solo dos... y con duda

Así, Markus Howard ya jugó como azulgrana la edición de 2023, mientras que Rodions Kurucs estuvo presente en la de 2024, el curso de su aterrizaje en el UCAM Murcia. Ambos saldaron ese estreno con derrota, y los dos son duda para hoy. El letón arrastra un esguince de tobillo, mientras que el escolta podría ser uno de los dos extracomunitarios que debe sacrificar Galbiati para cumplir con la normativa. A lo sumo, este Baskonia copero sumará dos duelos de experiencia previa.

Cuestión de continuidad

La marcada polaridad entre las experiencias copera de Canarias y Baskonia se encuentra estrechamente ligada a la continuidad de un mismo bloque –donde además se prioriza el conocimiento del ecosistema ACB– en el bando aurinegro, y la constante renovación de piezas en el club baskonista. Así, desde la 19/20 (siete temporadas), el equipo vitoriano ha empleado a nada menos que 67 jugadores. De ellos solo uno ha sido integrante de al menos cinco campañas: Tadas Sedekerskis. Otros dos aparecen con cuatro cursos: Arturs Kurucs y Sander Raieste.

En el CB Canarias, y pese a haber fichado a no pocos temporeros para paliar ciertas bajas, la nómina de los que cumplen al menos un lustro vestidos de aurinegro es bastante significativa. Así, Gio Shermadini, Fran Guerra y Marce Huertas hacen pleno en este lapso de siete campañas. Les siguen Bruno Fitipaldo y Aaron Doornekamp con seis cada uno. A continuación aparecen Sasu Salin y Joan Sastre con cinco, mientras que Jaime Fernández y Tim Abromaitis ya están en cuatro.

Txus Vidorreta, en el entreno de este viernes por la mañana. / Arturo Jiménez

Más igualdad en el banquillo

Donde sí puede resultar más pareja la situación es en el banquillo. Txus Vidorreta se apresta a vivir la que será su decimotercera Copa, mientras que su colega en el Baskonia se estrena en estas lides... pero solo en España. Porque Paolo Galbiati sí puede presumir de haber ganado este torneo en Italia hasta en dos ocasiones, la primera con el Torino en 2018, y hace un año a los mandos del Aquila Basket Trento.