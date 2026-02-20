Copa del Rey - Valencia 2026
El CB Canarias juega al despiste con Huertas antes de su partido contra el Baskonia
El brasileño, 'ausente' de la sesión matinal de tiro en el Roig Arena, mientras que sus compañeros no sueltan prenda sobre su presencia en el duelo de cuartos de final
Con suspense hasta el último momento. Pese a haber viajado con el resto de la expedición, no mostrar signo aparente de cojera y admitir todo su entorno sus irrefrenables ganas de poder ayudar al CB Canarias en esta Copa del Rey, la participación de Marcelinho Huertas en el partido ante el Baskonia seguirá siendo duda hasta el último momento.
Aaron y Jaime aumentan el suspense
"Está haciendo todo que está en su mano para intentar jugar", señalaba el jueves por la noche Joan Sastre sobre el paulista. "No, no, no; lo siento por todos", respondía con firmeza este mismo viernes Aaron Doornekamp al ser cuestionado sobre si “Marcelinho, ¿sí o no?”. Al canadiense se le insistió sobre qué significaba ese “no”. “Siguiente pregunta, por favor”, contestó, entre risas, en este caso.
Lo cierto es que tras la comparecencia ante los medios, Marce Huertas no se encontraba entre los jugadores aurinegros que saltaron al parqué del Roig Arena para llevar a cabo la sesión de tiro previa al partido de cuartos de final. Sí estaban los otros doce profesionales disponibles para Txus Vidorreta. Entre ellos Dylan Bordón, que volvería ser convocado en caso de que el brasileño no obrara “el milagro” del que ha hablado su técnico.
¿Jugando al despiste?
Sí parece algo ilógico que si el paulista ha viajado porque su intención es ayudar a los suyos, y existiera una mínima posibilidad de ello, no esté al menos en esa sesión, a pocas hora del encuentro, y que habitualmente suele ser de relativa suavidad. ¿Juega al despiste el Canarias y habrá salido a la cancha el jugador tras la retirada de los medios de comunicación, o realmente Marce no llega a tiempo al menos para los cuartos de final?
En el Baskonia, por su parte, la participación de Markus Howard parece asegurada, mientras que Rodions Kurucs no termina de estar plenamente recuperado. El letón se ejercitó este viernes por la mañana, pero lo ha hecho con una media de compresión que le cubría toda la pierna, y además con aparentes síntomas de cojear.
Perea, Aliaga y Araña, los árbitros
Mientras, la ACB ya ha dado a conocer el nombre de los colegiados para el partido de este viernes. Así, el trencilla principal será el catalán Óscar Perea, que por ejemplo le ha dirigido a los isleños en su última derrota ante el Real Madrid. Estará acompañado por el también catalán Jordi Aliaga (fue uno de los tres colegiados del tropiezo aurinegro en la derrota en Vitoria de este curso) y por el grancanario Paco Araña.
