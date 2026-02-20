Copa del Rey - Valencia 2026
El CB Canarias, a mimar la bola para soñar con otras semis
El conjunto aurinegro se enfrenta al Baskonia con la necesidad de evitar que su rival corra para aumentar sus posibilidades de victoria
Cuidar la pelota más que nunca. Con la posible ausencia de Marcelinho Huertas –pese a que el paulista ha viajado y está empeñado en jugar– y los parámetros más que marcados que han presidido los dos antecedentes ligueros este año, el CB Canarias se mide este viernes al Baskonia (17:00) con la imperiosa necesidad de ser más seguro que nunca con la pelota.
En busca de las octavas semifinales
Debe ser el camino más corto para el cuadro canarista en su propósito de llegar a las que serían sus octavas semifinales de la Copa del Rey... en las nueve últimas ediciones. Una eliminatoria, esta de cuartos, en la que los de Txus Vidorreta no entienden de lastres ni factores en contra. Sea por su limitación de efectivos, por su irregularidad previa (entre en esta Copa como séptimo), ni por la entidad de su rival, ya sea anfitrión o candidato al título.
Ante el tercer equipo que más balones roba de la liga (8,45) el Canarias debe minimizar, sí o sí, errores en sus ataques. O dicho de otra manera, llevar estos cuartos de final al mismo ritmo pausado y de basket paciente que exhibió durante buena parte del encuentro de hace tres semanas, en el que se acabó imponiendo al Baskonia por 89-85.
Prohibido repetir lo del Buesa
Sabe perfectamente el plantel aurinegro que no puede reeditar el bache sufrido en el Buesa Arena durante el choque de la quinta jornada liguera (89-79), cuando perdió ocho bolas tras el descanso y recibió 12 puntos a la contra dentro de un parcial que llegó a ser de 47-17. El Baskonia corrió aún más en el duelo de la 18ª jornada: 22 puntos (17 tras el descanso), pero lo hizo mayoritariamente tras rebote, toda vez que el Canarias sí supo ser cuidadoso con sus posesiones: únicamente cinco pérdidas, con cuatro recuperaciones de su rival.
En un partido que podría estar condicionado por las bajas (Diop y Sedekerskis lo son con seguridad en el Baskonia), otros dos factores pueden ser desequilibrantes: el juego interior y la aportación de los hombres de banquillo. Con Diakité como único cinco disponible, Paolo Galbiati deberá apostar bastantes minutos (ya lo hizo de manera momentánea en los dos duelos ligueros) por un quinteto bajo, donde Omoruyi (1,98) y hasta Kuruks ejerzan de centers. Disposición para tres lecturas distintas: opción de que Shermadini y Guerra se hagan grandes bajo el aro; sufrimiento para los pívots canaristas por la movilidad de sus pares; o que Vidorreta recoja el guante y tire en la zona de la dupla Doornekamp-Abromaitis.
Minimizar los puntos desde el banquillo
Sin olvidar la posible influencia en la dirección de Trent Forrest (no jugó ninguno de los antecedentes entre ambos), también debe equilibrar la balanza el Canarias en lo que a fondo de armario se refiere. Necesidad después de que el Baskonia le haya hecho, con su segunda unidad, 50 y 64 puntos en sus dos encuentros de ACB. Nada menos que el 65,5% del total.
En esa búsqueda de minimizar las virtudes baskonistas, parece muy arriesgado que el Canarias lo fíe todo a 20 buenos minutos como en sus dos duelos anteriores ante el equipo vasco. Mayor continuidad y la aparición de piezas que no terminan de ser regulares (caso de Giedraitis, tres puntos en los dos duelos directos ligueros) se antojan vitales para no faltar a otra cita con las semifinales.
Dos descartes en el Baskonia
Con 14 jugadores en su expedición, el Baskonia deberá hacer dos descartes entre sus cuatro extracomunitarios. Uno puede ser Nowell, y el otro sacrificado estaría entre Simmons y Howard. Si el segundo está totalmente recuperado será de la partida. Se vestirá el júnior Joum Maker Bol. El Canarias tendrá que elegir entre Marce Huertas y Dylan Bordón.
En ese choque de estilos en lo que a ritmo de juego respecta, al Canarias también le convendría bajar las pulsaciones del choque de este viernes y acercarse a las 71,9 posesiones que promedia por partido, y no a las 77 que promedia hasta la fecha el Baskonia.
