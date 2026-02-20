«Ahora firmo las semis, mañana ya veremos»

Al filo de las 9 de la noche entraba la expedición del CB Canarias al Hotel Primus, cuartel general de los equipos participantes en esta Copa del Rey de Valencia. Eran los aurinegros los últimos en concentrarse entre los siete conjuntos foráneos. Llegada tardía, pero sin prisas y con el día hecho, pues el plantel canarista se ejercitó por la mañana en el Santiago Martín para luego tomar un vuelo directo hasta la capital levantina. Horas antes, de avanzadilla, había arribado el presidente Aniano Cabrera, que recibió al equipo.

Y quizá para compensar ese traslado a menos de 24 horas para jugar su partido de cuartos de final (17:00 contra el Baskonia), la intención en el CB Canarias es abandonar los últimos la ciudad del Turia. Ambición que, con cautela, verbalizaba anoche Joan Sastre. «No es nada fácil estar aquí siempre. Nosotros siempre luchamos y peleamos para poder hacerlo; y este año lo hemos logrado una vez más. Estamos con ganas de seguir haciéndolo bien como en las últimas ediciones», expresaba el balear, que incluso llegó al hotel algunos minutos después que el resto de la expedición ya que la compañía aerea que trasladó al conjunto isleño extravió su maleta.

Cuestionado por si repetir –como ya ha hecho el equipo lagunero en siete de las ocho últimas ediciones– pase a las semifinales sería un botín suficiente para el vestuario aurinegro, Sastre mostró prudencia, pero a la vez una marcada ambición. «Bueno, ahora mismo te firmo semifinales. Mañana ya veremos. Estamos pensando solo en el partido contra el Baskonia, un rival muy difícil que nos ha ganado una de las dos veces en las que nos hemos medido este año. A ver qué tal se nos da este partido; esperemos que salgamos con una victoria», comentó el de Inca.

Para Sastre, una de las grandes claves será qué equipo logre imponer su estilo. «Será un partido muy parecido a los que ya hemos jugado. Ellos intentarán que no hagamos nuestro juego, tratando de imponer un ritmo más rápido y con más físico. Debemos intentar hacer nuestro baloncesto, con paciencia y con el ritmo que nos conviene», expresa el exterior canarista sobre un escenario que sería ideal para los intereses de los laguneros. «Ahí es donde de verdad somos buenos, no en un ritmo más alto que les favorece a ellos», añadió el balear.

Los esfuerzos de Marcelinho

También habló Sastre sobre la posible presencia en este partido de cuartos de Marcelinho Huertas. Entre líneas se puede entrever que no son pocas las opciones de ver al paulista esta tarde vestido de corto. «Creo que Marce está haciendo todo lo posible para llegar al partido. Es verdad que es una lesión complicada y que hasta el último momento no sabemos si podrá estar o no», señaló. «Está haciendo todo lo posible para llegar y él es el primero que no quiere perderse esta cita, pero creo que hasta mañana ni él mismo lo sabrá. Sea lo que sea, el equipo va a competir y va a luchar por la victoria; obviamente mucho mejor con él, pero si no está, pues todos debemos dar un paso adelante», concluyó el mallorquín. n