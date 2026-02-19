Txus Vidorreta, sin presión y con el foco en Baskonia

Antes de poner rumbo a Valencia para disputar la Copa del Rey, el técnico de La Laguna Tenerife, Txus Vidorreta, compareció en sala de prensa con un mensaje de confianza y ambición contenida. En ella dibujó el estado actual de su equipo, analizó las claves tácticas del duelo de este viernes (17:00 horas) ante el Baskonia y puso en valor la regularidad histórica del club en el torneo del KO.

El punto de partida es positivo. «El equipo está entrenando bien», resumió el entrenador canarista, recordando que su conjunto ha sido capaz de ganar seis de los últimos ocho partidos disputados. Una racha que cobra especial relevancia si se tiene en cuenta la ausencia de Marcelinho Huertas. «Hemos sabido reaccionar a la baja de Marcelinho», incidió Vidorreta, satisfecho por la respuesta coral de los suyos en las últimas semanas.

La más que posible ausencia de Huertas no altera la convicción de un grupo cuyas sensaciones están «al mismo nivel que al principio de la temporada», explicó el técnico, aunque admitió que la baja del brasileño «merma» el potencial ofensivo.

Cuatros al cinco

Enfrente, un Baskonia que llega también condicionado por las lesiones. La baja confirmada de Khalifa Diop obliga al conjunto vitoriano a reestructurar su juego interior. «Cuando hay bajas, y además una parece seria, claro que condiciona», reconoció Vidorreta. El técnico prevé que el rival utilice a jugadores habituales del cuatro en la posición de cinco. «Tendremos que adaptarnos», apuntó.

Sin embargo, el preparador aurinegro puso el acento en la profundidad de la plantilla azulgrana. «Es la plantilla más larga que ha tenido el Baskonia en los últimos años», afirmó, convencido de que el club vitoriano ha confeccionado un grupo amplio precisamente para afrontar las exigencias simultáneas «de la Euroliga y la Liga Endesa». Por ello, pese a las ausencias, no espera un rival debilitado.

Tampoco se fía de las incógnitas. Ante la posible presencia de Rodions Kurucs, fue contundente: «No doy nada por seguro, pero preparo el partido como que van a estar». El mismo criterio aplica a hombres como Markus Howard, Luwawu, Forrest o Spagnolo. «Tenemos que ser muy activos en el trabajo contra sus manejadores y mantener nuestra línea de juego de la temporada: compartir el balón, ser efectivos en la pintura y sostener buenos porcentajes desde la línea de tres puntos», subrayó.

Los 20 minutos claves

Desde el punto de vista táctico, Vidorreta tiene identificada una tendencia clara en los dos precedentes ligueros de este curso. «Hemos sido mejores en los primeros 20 minutos de cada partido y el Baskonia ha sido mejor en los segundos 20», analizó. Esa marcada dualidad obliga a sostener la intensidad durante los 40 minutos. «Intentaremos iniciar el partido como siempre y mejorar lo que hicimos en la segunda parte, especialmente en Vitoria», explicó Txus Vidorreta.

Cuestionado sobre el favoritismo, el técnico evitó etiquetas cerradas. «Es una eliminatoria abierta, igualada», aseguró. El hecho de que el Baskonia sea cabeza de serie puede otorgarle un ligero papel de favorito, pero Vidorreta apeló a la «tradición» de su equipo en la Copa del Rey. La Laguna Tenerife encadena diez participaciones, un registro que lo sitúa en el grupo de clubes más constantes del baloncesto nacional. «Nos estamos codeando con Real Madrid, Barcelona o Valencia en regularidad, cuando otros equipos de nuestro nivel han jugado tres, una o ninguna», reivindicó.

La línea del club

En el plano personal, el técnico quitó hierro al hecho de que, de los ocho entrenadores presentes en la Copa, sea el segundo con más participaciones –y solo por detrás de Xavi Pascual en número de victorias entre los actuales aspirantes–. «Lo importante es la línea que lleva el club», insistió. Diez Copas consecutivas, siempre compitiendo a alto nivel, «eso es a lo que realmente hay que dar valor».

¿Le empuja semejante recorrido a sentir una presión añadida? «Ninguna, en absoluto. Nosotros si hay algo que siempre hemos conseguido, independientemente de ser cabezas de serie o no, es afrontar el primer partido con una buena preparación física, táctica y mental y eso espero la línea en la que vamos a continuar», afirmó. Puertas hacia dentro, el mensaje es inequívoco. Nada de cuentas más allá de este viernes. «Estamos con el foco en hacer un buen partido contra el Baskonia y, si tenemos una oportunidad, aprovecharla», concluyó.

El equipo viaja a Valencia con los doce jugadores de la plantilla disponibles –y también lo hará Huertas por si se produjera «un milagro»– y con el respaldo de los más de 500 aficionados canaristas que se desplazarán al Roig Arena. «Es muy importante encontrarnos apoyados», destacó Vidorreta, subrayando la fidelidad de una marea aurinegra que reserva su viaje «incluso antes de que el equipo certifique la clasificación».

Sin Marce «salvo un milagro»

Vidorreta, además, se refirió a Marcelinho Huertas, sobre quien fue claro y prudente a partes iguales. El base brasileño, que continúa su proceso de recuperación tras la lesión en la fascia, se sometió el lunes a una resonancia de control que, según desveló el preparador aurinegro, arrojó conclusiones positivas. «La situación es óptima y sigue mejorando de manera muy rápida», detalló el técnico.

No obstante, Huertas todavía no ha podido entrenar con el grupo, circunstancia que condiciona cualquier opción de forzar su presencia en la Copa. «Si continúa sin entrenar con el equipo, no jugará el viernes», reiteró el entrenador.

El objetivo, desde el inicio, ha sido que el brasileño pueda reaparecer en marzo. «Todo indica que, si no hay contratiempos, podrá llegar a ese mes», señaló Vidorreta, dejando claro que el escenario prioritario es asegurar una recuperación plena. «Salvo milagro, es muy complicado que llegue a la Copa», insistió.