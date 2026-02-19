Marcelinho Huertas viaja y busca el milagro para poder jugar con el CB Canarias ante el Baskonia

Sonriente, sin signo alguno de cojera, y hasta con un brillo especial en los ojos. Así ha llegado a Valencia este jueves por la noche Marcelinho Huertas -junto al resto de la expedición canarista-, y lo ha hecho con la intención de apurar hasta el último momento para poder jugar los cuartos de final de la Copa del Rey. Una cita en la que La Laguna Tenerife se medirá el viernes al Baskonia (17:00)

El paulista busca lo que su técnico Txus Vidorreta ha calificado como "un milagro", ese que le permitiría dejar de lado, al menos de forma momentanea, la rotura parcial en la fascia plantar que le tiene fuera de combate desde hace un par de semanas.

La expedición canarista llega a Valencia / El Día

Sabiendo que se encuentra en la recta final de su carrera, Huertas no quiere perderse un torneo en el que ha estado presente en las últimas 17 temporadas que ha jugado la Liga ACB. El gen competitivo del brasileño y esa espina que toene clavada de estas últimas de ediciones, en las que ha rozado el título e incluso se ha hecho merecedor del MVP, pueden terminar de obrar el citado milagro.

"Es una lesión complicada, pero Marce está haciendo todo lo posible por llegar; es el primero que no quiere perderse esta cita, y apurará hasta el ultimo momento", expresaba al respecto su compañero Joan Sastre.