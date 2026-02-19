El CB Canarias y su primera final sin Marcelinho Huertas

Aprender a salir airoso de un día vital sin la presencia de su líder. Eso es lo que deberá hacer el CB Canarias este viernes en Valencia ante el Baskonia con motivo de los cuartos de final de la Copa del Rey. Y es que el conjunto lagunero no podrá contar, salvo sorpresa mayúscula de última hora, con Marcelinho Huertas.

En sus siete temporadas como aurinegro son contados los encuentros que se ha perdido el paulista. La mayoría por afecciones menores, otros pocos por precaución, e incluso alguno para poder asistir al nacimiento de uno de sus hijos. Pero nunca ha faltado Huertas a un partido sin red.

Salvo que ocurre un milagro

Ahora, por culpa de la fascitis plantar que le trae por la calle de la amargura desde hace muchos meses –y que se recrudeció en el duelo de BCL ante el Granca–, al base brasileño no le queda otra que dejar huérfano a su equipo. Eso, o que ocurra un milagro, tal y como lo definió este miércoles su técnico Txus Vidorreta.

Huertas, en el calentamiento de partido de Gran Canaria. / BCL

Situación inédita, y con un solo antecedente similar. El de los cuartos de final de la pasada Liga Endesa. En el primer cruce de esa eliminatoria contra el Joventut Huertas se descolgó con 39 puntos. Sin embargo, recibió un golpe en una pierna que lo dejó fuera de combate para el segundo de los duelos. Con el comodín de disponer de un posible desempate en la Isla, Txus Vidorreta no quiso arriesgar... y la jugada la salió redonda con un claro triunfo por 60-80 y el pase a semifinales.

En la 24/25 el equipo lo supo llevar

Aquel día el Canarias sobrevivió sin Marcelinho, gracias en buena medida, al acierto de Bruno Fitipaldo, autor de 23 puntos con cinco triples. Exactamente los mismos registros que hizo hace apenas unos días para comandar la victoria frente al Breogán. Lo ocurrido en el Olimpic cerraba un círculo de seis resultados positivos en otros tantos choques, todos salteados, en los que había faltado el paulista a lo largo de la 24/25.

Ahora, la historia cambia en cierta medida. Por un lado porque el CB Canarias no dispone de ese comodín que sí tuvo frente al Joventut. Es ganar o irse para casa. Y segundo, porque en las ausencias más recientes de Huertas, al resto del plantel le está costando asimilar esa no presencia del base sudamericano.

Costó digerirlo en la 25/26

Al contrario que en el ejercicio 24/25, la baja de Marcelinho estaba siendo sinónimo de derrota para La Laguna Tenerife. Lo fue primero frente al Real Madrid (rival de máxima exigencia y derrota in extremis por un solo punto) y más tarde frente al Trapani (tropiezo pero salvando el average), y el Bnei Herzliya (el plantel canarista ya estaba clasificado para el Round of 16).

Más recientemente el Canarias sucumbió ante el Gran Canaria (72-70) después de que Huertas saliera la pista tras haber frenado la caída aurinegra al final del tercer cuarto (52-55). Su ausencia también la notó el cuadro lagunero en Burgos, donde el San Pablo fue superior prácticamente de inicio a fin.

Dos antecedentes positivos

Pero superado ese luto y a la vez golpe moral iniciales, La Laguna Tenerife parece haberse rearmado. Lo demostró ante el Nymburk en Praga con un triunfo sobrio en la BCL (55-69), y lo ratificó el pasado sábado frente al Breogán, en un duelo en el que Fitipaldo hizo de Marce al irse hasta los 23 puntos y siete asistencias.

Fitipaldo lanza a canasta en el duelo contra el Breogán. / E. Cobos (ACB Photo)

Este viernes, la prueba es de mayor exigencia... y sin red. Se mide el Canarias al Baskonia en la reedición del encuentro ya vivido, sin ir más lejos, el pasado 1 de febrero, cuando los aurinegros se impusieron en el Santiago Martín por 89-85. En ese antecedente entre Fitipaldo, Fernández y Van Beck sumaron 29 puntos. Esta vez la lógica apunta a que dicha cifra debe aumentar para amortiguar la casi segura baja de Huertas, que hace tres semanas se fue a 23 tantos. Sería la certificación definitiva de que esta plantilla también es capaz de sobrevivir sin Marcelinho Huertas.