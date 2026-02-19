Copa del Rey - Valencia 2026
El CB Canarias celebra unas particulares bodas de plata
La cita del Roig Arena es la vigesimoquinta ocasión, en apenas 12 años, en la que el club isleño disputa un título pero sin la posibilidad de perder partido alguno
Hacer la maleta sin saber para cuántos días o qué cantidad de ropa se va a sudar. El CB Canarias ya ha convertido en costumbre su presencia en las fases por un título. Tanto a nivel nacional como internacional. Y la Copa del Rey de Valencia es otro ejemplo más de ello. Un evento en el que los aurinegros celebrarán unas particulares bodas de plata.
Esas citas, como la que ahora se juega en el Roig Arena en las que una derrota ya implica decir adiós al entorchado en cuestión. Prácticamente un win or go home, salvo en aquellos formatos, como el de la Champions, en el que al menos queda el consuelo de jugar un segundo partido por la tercera plaza.
Tantas, en tan poco tiempo
Tan habitual es ya esa participación aurinegra en este tipo de torneos que el de Valencia de este fin de semana será la 25ª concentración de este tipo que jugará La Laguna Tenerife desde su regreso a la élite en 2012. En concreto en los últimos 12 años, cuando regresó a la Copa del Rey jugada en Málaga en 2014. Si el lapso se acota a los nueve años más recientes, los que arrancaron con motivo de la Copa del Rey de Vitoria 2017, esa cifra es todavía de 24 episodios.
A la que será su undécima Copa del Rey de la nueva era (las diez últimas seguidas), el CB Canarias debe sumar ocho comparecencias en las diferentes fases finales de la Basketball Champions League (solo ha faltado, hasta el momento, en la que tuvo lugar en 2018 en Atenas), así como tres citas en la Copa Intercontinental (todas ellas celebradas en Tenerife) y otras tantas de la Supercopa Endesa, la más reciente celebrada el pasado mes de septiembre en el Martín Carpena de Málaga.
20 victorias y cinco títulos
Este periplo de 24 fases finales se salda por ahora con un total de 41 partidos, de los que el CB Canarias ha sacado adelante casi la mitad: 20. Si el domingo el cuadro aurinegro termina la Copa del Rey con un registro totalmente equilibrado será sinónimo de haber jugado la final. Si lo hace en positivo (23-21) es que entonces habría levantado su primer entorchado nacional.
De estas 24 comparecencias en torneo de formato corto, el CB Canarias ha logrado un total de cinco títulos: dos de la BCL (2017 y 2022) y tres de la Copa Intercontinental (2017, 2020 y 2023). Mientras, ha caído en tres finales, las de la BCL 18/19 en Amberes contra la Virtus, y la de la 23/24 en Belgrado frente al Unicaja, el mismo adversario que lo había dejado sin la Copa del Rey 2023 celebrada en Badalona.
Ganar al menos un encuentro
Además, hasta en un total de 16 de estos 24 antecedentes el CB Canarias logró ganar al menos un partido. Incluso, y sin llegar a adjudicarse la medalla de oro, en la Final Four de la BCL 22/23 de Málaga, acabó con una sonrisa al vencer al Unicaja en la pugna por el tercer puesto.
A esta prolija nómina de asaltos recientes a diversos títulos, añade La Laguna Tenerife otro buen puñado de clasificaciones para el playoff por el título de la Liga Endesa. En concreto, el club aurinegro ha pasado el corte en ocho de los últimos nueve cursos, entre ellos, los seis más cercanos en el tiempo, incluida la Fase Final de Valencia 2020. En su haber, la clasificación a semifinales en dos temporadas diferentes: la 20/21 y la 24/25 tras vencer al Burgos y al Joventut respectivamente, para caer luego, en este orden, contra Barça y Valencia.
