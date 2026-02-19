Los fijos del CB Canarias en la Copa: Doornekamp y Shermadini no se pierden una desde 2017

Txus Vidorreta desde el banquillo, y Aaron Doornekamp y Gio Shermadini dentro de la pista. La condición de fijo que se ha ganado a pulso el CB Canarias en las diez últimas ediciones de la Copa del Rey trae aparejada algunos datos más de fidelidad hacia el torneo del KO, en este caso en el plano individual.

Así, con la que ha arrancado en Valencia este jueves, tanto el ala pívot como el center alcanzarán una cifra tan redonda como ajena al resto de jugadores de toda la Liga Endesa: haber estado presentes en los diez últimos torneos coperos. Desde el que se disputó en Vitoria en 2017 no se han perdido ni uno. Una continuidad a la que solo se aproxima Walter Tavares, que tras su periplo estadounidense llega ahora a nueve copas seguidas.

Aaron, diez presencias en otras antas ediciones

El de Doornekamp sea, tal vez, el caso más significativo dentro del actual plantel aurinegro, toda vez que el canadiense extiende su pleno copero desde que aterrizara en España en el verano de 2016. Se clasificó con el Canarias a las primeras de cambio, repitió los tres siguientes años tras marcharse al Valencia, y tampoco ha fallado en estas seis ediciones más recientes. Desde la 19/20 siempre se ha metido, al menos, en semifinales.

Doornekamp celebra un triple contra el Burgos en la Copa de 2021. / ACB Photo

Ahora, con su 10/10, Doornekamp alcanza un guarismo casi impensable, incluso para jugadores que han militado siempre en equipos de alta alcurnia. Así, entre los que siguen en activo, solo el citado Tavares se encuentra en una situación que mejora al canadiense, gracias a su 12/12.

Marcelinho, muy cerca del pleno

Un caso similar es el de Marcelinho Huertas, que no logró clasificarse con el Joventut en la 04/05, para luego no faltar nunca a la cita de febrero en las siguientes 17 temporadas que ha jugado en España. Una continuidad que puede verse rota ahora por culpa de una fascitis plantar. La misma lesión que dejó fuera de combate a Juan Carlos Navarro en Vitoria 2017, poniendo fin a una serie de 18 copas seguidas (acabó su carrera con 19 de 20).

Entre el resto de ilustres siempre ha habido alguna ausencia puntual. Así, Felipe Reyes jugó la Copa 22 años seguidos, pero en cambio no la del curso de su debut en ACB. Mientras, Rudy Fernández y Jaycee Carroll llegaron a jugar 11 consecutivas, pero en su carrera no hicieron pleno: 15 de 20 el mallorquín y 11 de 12 el norteamericano. Y de los que todavía siguen en activo, el más destacado es Ante Tomic, que logró enlazar 14 copas sin fallo hasta perderse la de 2024.

En los 16 partidos que acumula Doornekamp hasta la fecha en Copa del Rey, para el recuerdo quedará siempre su choque superlativo en los cuartos de la edición de 2024. Contra el Unicaja Aaron firmó un 6/6 en triples, más un 2/2 en tiros de dos y un 3/3 en libres dentro de una hoja de servicios inmaculada y que resultó decisiva para que el Canarias se metiera en semifinales.

La undécima de Shermadini

Para Shermadini, por su parte, la del Roig Arena también será su décima Copa de manera ininterrumpida. Las siete últimas con el CB Canarias. Sin pleno, porque el georgiano cumple su decimotercera campaña en España, pero sí a modo de continuación porque ya se había estrenado en este evento en 2014 cuando militaba en el Zaragoza.

Shermadini comparece ante la prensa en la Copa del Rey de Granada 2022. / ACB Photo

Sin firmar actuaciones descollantes, sí tiene Gio varios partidos coperos destacados, como el de la final de 2023, cuando firmó 20 puntos y nueve rebotes para 31 de nota ante el Unicaja. Esa regularidad le permite llegar a unas medias de 17,8 créditos tras 17 partidos (seis victorias), cifras que entre los históricos del torneo apenas superan algunos jugadores, caso de Joe Arlauckas, que en 16 encuentros se fue hasta los 26,9 de nota.

Saldar la cuenta pendiente con Vitoria 2017

En el Roig Arena tanto Aaron como Gio quieren cerrar círculo muy particular. El que se abrió en Vitoria en 2017. En aquella ocasión con derrota para ambos. Doornekamp contra el Baskonia, y Shermadini frente al Real Madrid. Desquitarse con un pase a semifinales sería una magnífica forma de sacarse aquella espina.