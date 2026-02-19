El Cajasiete cae con claridad en el derbi frente al Granca

El Cajasiete Fundación CB Canarias comenzó su andadura en la Minicopa Endesa con una amplia derrota en el derbi canario ante el Tirma Gran Canaria (106-70), en un encuentro que se le puso muy cuesta arriba a partir del segundo cuarto en la Fuente de San Luis.

El conjunto aurinegro entró bien al partido, sin complejos y dispuesto a jugar de tú a tú. Durante el primer periodo sostuvo el ritmo ofensivo de su rival y se mantuvo cerca en el marcador (32-24), apoyado en la presencia interior de Amadou Maiga y el acierto puntual de Pablo González.

Sin embargo, el segundo cuarto marcó un punto de inflexión de un duelo que acabó por no tener color. El Gran Canaria elevó su intensidad, se hizo dueño del rebote y comenzó a encontrar ventajas cerca del aro, abriendo una brecha que el Canarias ya no pudo cerrar (56-36 al descanso).

La diferencia física y el acierto exterior del rival penalizaron a los laguneros, que vieron cómo el marcador se ensanchaba con demasiada rapidez.

Eso sí, el equipo no dejó de intentarlo. Se refugiaba en la aportación del propio Maiga –23 puntos, 17 rebotes y 3 asistencias–, que fue un faro constante en ambos aros, bien secundado por los 17 puntos de Pablo González y los 11 de Manuel Machado. El esfuerzo colectivo de los aurinegros también se reflejó en el trabajo de Lucas Montelongo (4 asistencias) y en la pelea bajo tableros, donde el Canarias capturó 46 rebotes totales.

Tras el paso por vestuarios, el encuentro se rompió definitivamente. El acierto exterior del filial amarillo y su dominio del rebote defensivo ampliaron la diferencia (86-56), obligando al Cajasiete a remar contracorriente. Con el marcador muy abierto, ambos técnicos aprovecharon para repartir minutos y dar protagonismo a todos los jugadores, sumando experiencia en un escenario de máximo nivel formativo.

Pese al resultado final, el debut aurinegro en la Minicopa Endesa deja aprendizajes importantes para un grupo que tendrá poco margen para el respiro. Hoy mismo, a las 15:00 horas, el Cajasiete Fundación CB Canarias afronta la segunda jornada del torneo ante el Barça, con la intención de corregir detalles, competir con la misma entrega y buscar la primera victoria en la cita valenciana. No será una empresa sencilla, claro. El filial azulgrana venció ayer de 21 al Casademont Zaragoza en su debut (85-64).