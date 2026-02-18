Kosner Baskonia - La Laguna Tenerife cómo seguir toda la Copa del Rey de Baloncesto: fechas, horarios, rivales y dónde ver la competición por TV y en streaming

La Laguna Tenerife afronta este fin de semana una de las citas más esperadas del calendario, la Copa del Rey, un torneo que cada año despierta una enorme ilusión en la afición aurinegra. El equipo de Txus Vidorreta se medirá al Kosner Baskonia en los cuartos de final, con el objetivo de superar a los vitorianos y seguir avanzando en una competición donde cada partido es decisivo y cualquier detalle marca la diferencia.

La fiesta del baloncesto español se celebrará del jueves 19 al domingo 22 de febrero en el Roig Arena de Valencia. La capital del Turia acogerá la Copa del Rey 2026, el torneo que reúne a los ocho mejores equipos de la Liga Endesa al término de la primera vuelta. Entre ellos estará La Laguna Tenerife, actualmente séptimo clasificado, que afronta la cita con grandes expectativas y la ilusión de pelear por el título.

Partido La Laguna Tenerife - Baskonia / Andrés Gutiérrez

Los laguneros debutarán el viernes 20 de febrero ante Kosner Baskonia, rival al que ya derrotaron por 89-85 en el Santiago Martín durante la temporada regular. Aquel fue un duelo muy igualado, decidido por pequeños detalles, un guion que podría repetirse en una competición como la Copa, donde cada posesión puede marcar la diferencia entre avanzar a semifinales o caer eliminado. El conjunto aurinegro llega en buena dinámica, con tres victorias en los últimos cuatro partidos, mientras que el equipo vitoriano también atraviesa un buen momento y ocupa la quinta posición en la Liga Endesa, con el mismo balance que el tercer clasificado.

Así es el formato de la Copa del Rey

El formato de la Copa del Rey de Baloncesto es muy simple:

Cuatro partidos de cuartos de final

Dos partidos de semifinales

Final

Todas las fases son a único partido y actúa como local el equipo mejor clasificado en el momento del sorteo. Si La Laguna Tenerife gana los cuartos, avanzaría a las semifinales que se disputan el sábado 21, en las que se enfrentaría al FC Barcelona o al UCAM Murcia, a los que también ha ganado en liga. Si vuelven a conseguir este triunfo la final sería contra alguno de los otros cuatro equipos que van por la otra parte del cuadro: Real Madrid, Unicaja Málaga, Valencia Basket y ASISA Joventut de Badalona.

Así puedes ver a La Laguna Tenerife en Copa del Rey: horarios de todos los partidos de la competición

Los cuartos de final entre el Kosner Baskonia y La Laguna Tenerife se jugará el viernes 20 de febrero a las 20:00 hora canaria (21:00 hora peninsular). Si vence a los vascos, el equipo lagunero jugaría las semifinales el sábado 21 a la misma hora, 20:00 hora canaria (21:00 hora peninsular). En el hipotético caso de llegar a la final, el partido por el título se disputará a las 18:00 hora de canarias (19:00 hora peninsular).

Todos los encuentros se disputarán en el Roig Arena de Valencia.

Así puedes ver toda la Copa del Rey de Baloncesto y los partidos de La Laguna Tenerife

El encuentro Kosner Baskonia - La Laguna Tenerife se podrá ver exclusivamente en DAZN. La plataforma de streaming es el canal que tiene los derechos en exclusiva de la competición copera.

Todos los encuentros de la Copa del Rey se podrán ver en DAZN bajo suscripción de 9,99 euros al mes.

Recuerda que en ElDia.es puedes seguir toda la actualidad de La Laguna Tenerife y la última hora de la andadura del equipo de Txus Vidorreta en la Copa del Rey.