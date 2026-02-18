Khalifa Diop no estará ante el CB Canarias en la Copa del Rey
El Baskonia, rival de los aurinegros en cuartos, sí espera disponer del concurso de Rodions Kurucs y Markus Howard
El senegalés del Kosner Baskonia Khalifa Diop causará baja finalmente para la Copa del Rey que se celebrará en Valencia tras la lesión sufrida ante el Bilbao Basket el pasado domingo. Una teórica ventaja para el juego interior de La Laguna Tenerife, toda vez que el cuadro preparado por Paolo Galbiati tendrá en la cita del Roig Arena a Mamadi Diakite como único interior puro. Las otras alternativas para el preparador italiano son llevar al cinco a Eugene Omoruyi, e incluso jugar sin un center nato, tal y como sucedió ya durante algunos minutos en el reciente duelo celebrado en el Santiago Martín.
Las pruebas realizadas en las últimas horas por los servicios médicos del equipo vitoriano dictaminaron que el interior africano sufre «una contusión ósea con lesión de partes blandas asociadas» de la rodilla izquierda, afección que se produjo en el salto inicial del partido disputado en Miribilla y que le impidió volver a la cancha. Esta dolencia le obligará a estar ausente en los próximos partidos, aunque desde la entidad baskonista no concretaron el tiempo de baja. «Su evolución marcará el plazo de regreso a la actividad con el equipo», explicaron.
Por su parte, los que sí podrían estar contra el CB Canarias son Rodions Kurucs y Markus Howard, pese a que ambos no pudieron acabar el choque del Bilbao Arena y se retiraron sin apenas poder apoyar su pie izquierdo. El primero de ellos sufrió un esguince en su tobillo izquierdo y «estará pendiente de evolución diaria de cara a la Copa del Rey». El letón ya ha asegurado en su círculo más cercano que hará todo lo posible para jugar la elimiantoria de cuartos contra el Canarias.
Por su parte, Howard, que sufrió una contusión en su rodilla izquierda, también estará supervisado por los servicios médicos baskonistas que determinarán su participación en Valencia. El escolta atraviesa un buen momento de forma y en el choque del Santiago Martín ya se fue hasta los 16 puntos. n
- Santa Cruz inicia la expropiación forzosa del hotel de Añaza con cero euros para los dueños
- Una concejala del PSOE de San Juan de la Rambla no devuelve más de mil euros cobrados por error
- Programa del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2026: todos los actos, fechas y horarios
- El Plan del Teide se estrena con la petición de permisos de un rodaje y una prueba deportiva
- Santa Cruz de Tenerife crea el Plan Trulenque, para que los mayores viajen por las Islas
- La Aemet avisa de un cambio radical en Tenerife: la calima activa el aviso amarillo
- Oltra: 'Mi relación con Cervera difícilmente se va a arreglar
- El mítico bodegón de esta ciudad de Tenerife donde tirar las cáscaras de manises al suelo es tradición: abierto desde 1980