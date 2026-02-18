Khalifa Diop no estará ante el CB Canarias en la Copa del Rey

El senegalés del Kosner Baskonia Khalifa Diop causará baja finalmente para la Copa del Rey que se celebrará en Valencia tras la lesión sufrida ante el Bilbao Basket el pasado domingo. Una teórica ventaja para el juego interior de La Laguna Tenerife, toda vez que el cuadro preparado por Paolo Galbiati tendrá en la cita del Roig Arena a Mamadi Diakite como único interior puro. Las otras alternativas para el preparador italiano son llevar al cinco a Eugene Omoruyi, e incluso jugar sin un center nato, tal y como sucedió ya durante algunos minutos en el reciente duelo celebrado en el Santiago Martín.

Las pruebas realizadas en las últimas horas por los servicios médicos del equipo vitoriano dictaminaron que el interior africano sufre «una contusión ósea con lesión de partes blandas asociadas» de la rodilla izquierda, afección que se produjo en el salto inicial del partido disputado en Miribilla y que le impidió volver a la cancha. Esta dolencia le obligará a estar ausente en los próximos partidos, aunque desde la entidad baskonista no concretaron el tiempo de baja. «Su evolución marcará el plazo de regreso a la actividad con el equipo», explicaron.

Por su parte, los que sí podrían estar contra el CB Canarias son Rodions Kurucs y Markus Howard, pese a que ambos no pudieron acabar el choque del Bilbao Arena y se retiraron sin apenas poder apoyar su pie izquierdo. El primero de ellos sufrió un esguince en su tobillo izquierdo y «estará pendiente de evolución diaria de cara a la Copa del Rey». El letón ya ha asegurado en su círculo más cercano que hará todo lo posible para jugar la elimiantoria de cuartos contra el Canarias.

Noticias relacionadas

Por su parte, Howard, que sufrió una contusión en su rodilla izquierda, también estará supervisado por los servicios médicos baskonistas que determinarán su participación en Valencia. El escolta atraviesa un buen momento de forma y en el choque del Santiago Martín ya se fue hasta los 16 puntos. n