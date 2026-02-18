Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El infantil canarista, sin nada que perder en la Minicopa Endesa

El conjunto de Pablo Ramos ha quedado encuadrado en un grupo con rivales potentes como el Barça y el Gran Canaria

Formación del Cajasiete Fundación CB Canarias que participará en la Minicopa Endesa. | CBC

El infantil Cajasiete Fundación CB Canarias viajó ayer a Valencia con la ilusión por bandera y preparado para disfrutar de una experiencia única. Será la séptima ocasión en la que el filial aurinegro participe en la Minicopa Endesa, torneo cuyo crecimiento y repercusión continúa en auge.

El equipo que dirige Pablo Ramos selló su clasificación el pasado mes de diciembre con pleno de victorias y afrontará una nueva participación en el torneo copero formando parte del grupo B y debutando hoy miércoles con un derbi ante el Tirma Gran Canaria el miércoles (15:00 horas) para luego medirse al FC Barcelona mañana (15:00). Estos dos adversarios son claros aspirantes al título. La escuadra tinerfeña cerrará la fase de grupos ante el Casademont Zaragoza el viernes 20 a las 13:00. Jugará todos sus partidos en La Fonteta. Por el otro lado del cuadro participarán Real Madrid, Occident Basquet Manresa y Unicaja Málaga.

El formato de competición será el mismo que en ediciones anteriores. Se disputará una liguilla de todos contra todos a una sola vuelta en cada grupo, y posteriormente los dos primeros se cruzarán en semifinales, los terceros se enfrentarán directamente por el 5º y 6º puesto y los cuartos pugnarán por la 7ª plaza. Todos los encuentros se podrán seguir en directo a través del canal de Youtube de la ACB y también en DAZN. La escuadra canarista, formada por canteranos de la generación de 2012, contará nuevamente con los jugadores invitados Lucas Montelongo y Manuel Machado, procedentes del CB Realejos y el RC Náutico respectivamente, fruto del acuerdo de colaboración que existe con ambos clubes. n

