El infantil canarista, sin nada que perder en la Minicopa Endesa
El conjunto de Pablo Ramos ha quedado encuadrado en un grupo con rivales potentes como el Barça y el Gran Canaria
El infantil Cajasiete Fundación CB Canarias viajó ayer a Valencia con la ilusión por bandera y preparado para disfrutar de una experiencia única. Será la séptima ocasión en la que el filial aurinegro participe en la Minicopa Endesa, torneo cuyo crecimiento y repercusión continúa en auge.
El equipo que dirige Pablo Ramos selló su clasificación el pasado mes de diciembre con pleno de victorias y afrontará una nueva participación en el torneo copero formando parte del grupo B y debutando hoy miércoles con un derbi ante el Tirma Gran Canaria el miércoles (15:00 horas) para luego medirse al FC Barcelona mañana (15:00). Estos dos adversarios son claros aspirantes al título. La escuadra tinerfeña cerrará la fase de grupos ante el Casademont Zaragoza el viernes 20 a las 13:00. Jugará todos sus partidos en La Fonteta. Por el otro lado del cuadro participarán Real Madrid, Occident Basquet Manresa y Unicaja Málaga.
El formato de competición será el mismo que en ediciones anteriores. Se disputará una liguilla de todos contra todos a una sola vuelta en cada grupo, y posteriormente los dos primeros se cruzarán en semifinales, los terceros se enfrentarán directamente por el 5º y 6º puesto y los cuartos pugnarán por la 7ª plaza. Todos los encuentros se podrán seguir en directo a través del canal de Youtube de la ACB y también en DAZN. La escuadra canarista, formada por canteranos de la generación de 2012, contará nuevamente con los jugadores invitados Lucas Montelongo y Manuel Machado, procedentes del CB Realejos y el RC Náutico respectivamente, fruto del acuerdo de colaboración que existe con ambos clubes. n
- Santa Cruz inicia la expropiación forzosa del hotel de Añaza con cero euros para los dueños
- Una concejala del PSOE de San Juan de la Rambla no devuelve más de mil euros cobrados por error
- Programa del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2026: todos los actos, fechas y horarios
- El Plan del Teide se estrena con la petición de permisos de un rodaje y una prueba deportiva
- Santa Cruz de Tenerife crea el Plan Trulenque, para que los mayores viajen por las Islas
- La Aemet avisa de un cambio radical en Tenerife: la calima activa el aviso amarillo
- Oltra: 'Mi relación con Cervera difícilmente se va a arreglar
- El mítico bodegón de esta ciudad de Tenerife donde tirar las cáscaras de manises al suelo es tradición: abierto desde 1980