El infantil canarista, sin nada que perder en la Minicopa Endesa

El infantil Cajasiete Fundación CB Canarias viajó ayer a Valencia con la ilusión por bandera y preparado para disfrutar de una experiencia única. Será la séptima ocasión en la que el filial aurinegro participe en la Minicopa Endesa, torneo cuyo crecimiento y repercusión continúa en auge.

El equipo que dirige Pablo Ramos selló su clasificación el pasado mes de diciembre con pleno de victorias y afrontará una nueva participación en el torneo copero formando parte del grupo B y debutando hoy miércoles con un derbi ante el Tirma Gran Canaria el miércoles (15:00 horas) para luego medirse al FC Barcelona mañana (15:00). Estos dos adversarios son claros aspirantes al título. La escuadra tinerfeña cerrará la fase de grupos ante el Casademont Zaragoza el viernes 20 a las 13:00. Jugará todos sus partidos en La Fonteta. Por el otro lado del cuadro participarán Real Madrid, Occident Basquet Manresa y Unicaja Málaga.

El formato de competición será el mismo que en ediciones anteriores. Se disputará una liguilla de todos contra todos a una sola vuelta en cada grupo, y posteriormente los dos primeros se cruzarán en semifinales, los terceros se enfrentarán directamente por el 5º y 6º puesto y los cuartos pugnarán por la 7ª plaza. Todos los encuentros se podrán seguir en directo a través del canal de Youtube de la ACB y también en DAZN. La escuadra canarista, formada por canteranos de la generación de 2012, contará nuevamente con los jugadores invitados Lucas Montelongo y Manuel Machado, procedentes del CB Realejos y el RC Náutico respectivamente, fruto del acuerdo de colaboración que existe con ambos clubes. n