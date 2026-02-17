Txus Vidorreta, un fijo en el banquillo copero

Si ha habido un denominador prácticamente común en las diez comparecencias consecutivas que acumula ya La Laguna Tenerife en la Copa del Rey es la presencia en el banquillo aurinegro de Txus Vidorreta. El técnico bilbaíno ha dirigido al CB Canarias en nueve de esas diez clasificaciones, o sea, en todas salvo en el paréntesis de la temporada 17/18, cuando dirigió al Valencia Basket.

Hernández Rizo y Alejandro Martínez

La única excepción, la de Gran Canaria 2018, tuvo a Fotis Katsikaris de entrenador canarista. El griego, paradójicamente, ejerció como verdugo de un Vidorreta que había aceptado la oferta taronja con el objetivo de mantener el nivel de un curso anterior en el que el cuadro levantino había sido campeón liguero. Con anterioridad a este decenio mágico aún vigente fueron Alejandro Martínez y José Carlos Hernández Rizo los que dirigieron al Canarias en la Copa. En el primero de estos episodios, en la edición de Málaga 2014; y en el caso de Rizo, en los torneos de Tenerife 1987 y Valladolid 1988. En todas ellas el cuadro aurinegro se vio apeado en los cuartos de final.

Hernández Rizo, en el cancha del Luther King. / E. Cobos (CBC)

De esta forma Vidorreta afrontará a partir del viernes, en el Roig Arena, su decimotercera Copa ACB –desde que esta se disputa bajo su actual formato– de su carrera como entrenador profesional. Con este guarismo el de Indautxu iguala las participaciones de Dusko Ivanovic, a la vez que supera a Pablo Laso, que ha acumulado por ahora 12 (la primera con el Pamesa, y las 11 restantes con el Real Madrid); mientras que se mantiene por delante de Sergio Scariolo, que vivirá, en el flamante nuevo recinto de la capital levantina, y después de 12 años de ausencia –la mayoría de ellos al frente de la selección española, su undécimo torneo copero.

Galbiati, el único debutante

Xavi Pascual, por su parte, lo hará por novena vez. De esta forma el de Gavá sigue por delante de las cinco que acumulará Ibon Navarro. La primera con el Andorra, y las cuatro últimas, de manera ininterrumpida, en el banquillo del Unicaja, con el que ha logrado dos títulos, incluso uno a costa del propio Canarias en 2023. Al igual que Pascual, el preparador del UCAM Murcia, Sito Alonso, también pondrá su contador en nueve Copas, pero en su caso no hilvanadas (desde 2009 y con cinco equipos diferentes: Joventut, Gipuzkoa, Bilbao, Baskonia yMurcia). Con Dani Miret viviendo su segundo torneo copero en el banco del Joventut (su estreno fue el curso pasado en Gran Canaria), el único debutante en esta edición será, al frente del Baskonia, Paolo Galbiati.

Solo Aíto García Reneses, con un total de 23 participaciones, y Pedro Martínez, que cuenta con 15, incluida la de este año, se sitúan por delante de Vidorreta en ese particular ranking global de presencias coperas. El preparador taronja tratará, a partir del jueves, de acabar con una doble maldición. Por un lado, la del anfitrión, toda vez que el equipo que juega en casa no ha logrado ganar la Copa del Rey desde que lo hiciera el Baskonia en 2002. Además, el preparador catalán intentará mejorar su balance particular, que lo ha llevado a sumar solo tres triunfos por 14 derrotas. Únicamente dos veces superó los cuartos.

Los cuatro equipos de Txus

El técnico de Indautxu suma nueve participaciones de aurinegro, y luego una como taronja (Gran Canaria 2018), una más al frente del Estudiantes (Vitoria 2013), otra con el Lucentum Alicante (Barcelona 2012) y la primera de todas, al frente del Bilbao Basket (Vitoria 2008). Vidorreta logró el pase a la final en una ocasión, liderando al equipo canarista, en Badalona 2023.

Además, el actual preparador canarista ha disputado hasta ahora siete semifinales en total como aurinegro y otra con el entonces denominado Iurbentia Bilbao, coincidiendo además con el ahora base aurinegro, Marcelinho Huertas, que en aquellos cuartos de final de 2008 se fue hasta los 27 de valoración para acabar tumbando al Barça. En global, su balance, y en los 20 partidos coperos que ha disputado hasta ahora, es de ocho victorias y 12 derrotas. Como aurinegro ese registro se mejora hasta un 7-8.

Vidorreta da indicaciones en el Canarias-Barça de la Copa de 2025 / ACB Photo

Solo dos con más. Para Vidorreta la de este curso 25/26 será además su décima presencia consecutiva en la Copa ACB (2017-2026). Únicamente otros dos entrenadores consiguieron firmar una racha mejor de manera ininterrumpida desde que la Copa del Rey se celebra bajo el actual formato, esto es, una fase final aglutinando a los ocho mejores clasificados de la primera vuelta de la fase regular. Fue el caso de Dusko Ivanovic, que encadenó hasta doce presencias (2001-2012, nueve de ellas con el Baskonia y tres con el Barça); y de Pablo Laso, que firmó una serie de 11 comparecencias seguidas (2012-2022).

Computando también las ediciones previas a la ACB, o sea, la entonces denominada División de Honor o Primera Nacional, Lolo Sainz dirigió en 17 ediciones consecutivas de la Copa: desde la temporada 75/76 a la 92/93, con Real Madrid y el Joventut Badalona. Y Aíto García Reneses, por su parte, acumuló 14 presencias consecutivas como entrenador copero: de la 76/77 a la 89/90, al frente del Círculo Católico de Badalona (Cotonificio), Joventut Badalona y FC Barcelona.