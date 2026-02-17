Baloncesto
Dos jugadores del CB Canarias, citados por la selección
Fran Guerra y Jaime Fernández, repiten en la lista de Chus Mateo para la segunda ventana clasificatoria de la Copa del Mundo Qatar 2027
Dos jugadores del CB Canarias volverán a vestir la camiseta del combinado nacional. Fran Guerra y Jaime Fernández han sido citados de nuevo por el seleccionador Chus Mateo para participar en la ventana FIBA que se celebrará en un par de semanas.
Será la segunda fase clasificatoria para la Copa del Mundo Qatar 2027 y en la que España se medirá, por partida doble, contra Ucrania, en sendos partidos a jugar en Riga y en Oviedo. El primero de ellos el 27 de febrero, y el siguiente el 2 de marzo.
La anterior ventana, a medio gas
Guerra y Fernández ya estuvieron presentes en la primera ventana de finales de noviembre, pero no a pleno rendimiento. El pívot no termina de estar en plenas facultades físicas tras la lesión de tobillo sufrida en el tramo final del pasado curso, mientras que el base madrileño no pudo jugar el duelo de Tenerife al estar aquejado de un problema muscular.
En caso de vencer en estos encuentros España dejaría más que encarrilado su pase a la siguiente clasificatoria para la Copa del Mundo. En la lista de Mateo son novedad hasta seis jugadores: Sergi Martínez, Pierre Oriola, Isaac Nogués, Miguel González, Eric Vila y el excanarista Ferran Bassas, ahora en el BAXI Manresa. Otros dos baloncestistas que pasaron por el cuadro lagunero también están citados: Santi Yusta y Lluís Costa, que en la actualidad visten los colores del Casademont Zaragoza y el Coviran Granada respectivamente.
Sin varios lesionados
La convocatoria la completan Izan Almansa, Oriol Paulí, Francis Alonso, Pep Busquets, Álvaro Cárdenas y Álex Reyes. El seleccionador echó en falta la ausencia, por lesión reciente, de Miquel Salvó y Alberto Díaz. Mateo tuvo especiales palabras de ánimo para el alero catalán, que estará fuera de las pistas al menos medio año. Tampoco se olvidó el responsable de la selección española de destacar el apoyo que se le está tratando de dar a Great Osobor, que también sufrió una grave lesión en el partido jugado en Tenerife.
