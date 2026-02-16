La sana costumbre del CB Canarias el mes antes de jugar la Copa del Rey

Acostumbrado a llegar a la Copa del Rey siempre después de una buena racha. A pesar de las dudas que se generaron por sus resultados durante diciembre y principios de enero, el CB Canarias ha regresado a su hábitat natural: ganar más de lo que pierde. Un escenario que se puede considerar casi invariable en este época del año, y es que en sus nueve presencias coperas más recientes los parámetros ya fueron muy similares a los actuales en el mes previo al torneo del KO.

Seis sobre ocho

Recordaba el sábado Txus Vidorreta en rueda de prensa que su equipo había ganado seis de sus últimos ocho duelos. Un lapso que arrancó con el triunfo el 20 de enero por 104-80 ante el Nymburk y que finalizaba este fin de semana con la victoria sobre el Breogán. En medio, derrotas contra el Granca y en Burgos, pero también resultados positivos frente a Barça y Baskonia. Echando la vista atrás, los registros, en ese mes previo, habían sido similares e incluso mejores para el conjunto aurinegro.

Inmaculado en la 24/25

A la Copa de Gran Canaria 2025 llegó el CB Canarias lanzado. Tanto por resultados como por estado anímico. En lo primero gracias a un balance de 6-0; en lo mental, por haber ganado de forma incontestable el derbi en el Arena y también por su éxito in extremis en Murcia gracias al triple sobre la bocina de David Kramer.

Kramer, defendido por Radebaugh en el Murcia-Canarias del pasado curso. / ACB Photo

Una situación muy parecida se había dado en 2024, cuando en el mes previo a la Copa del Rey el CB Canarias solo perdió en Israel ante el Hapoel Jerusalem. Sus otros seis partidos los saldó de manera positiva. Entre ellos al Baskonia y al Murcia (por solo dos puntos) en el Santiago Martín.

En 2023, como una moto

Pero si ha habido un año en el que ha quedado manifiesta la importancia del rendimiento en los partidos previos a la Copa, ese fue 2023. Vidorreta decidió dar un voluntario paso atrás en su visita al Real Madrid (perdió 88-77 reservando a Huertas y Shermadini), pero a partir de ahí le salió todo casi redondo.

Venció en sus siete siguientes duelos, y además –incluso sacando de la ecuación el +70 frente al Monastir en la semifinal de la Intercontinental–, en triunfos saldados con una media de +21 puntos de ventaja. En Badalona el Canarias mantuvo ese estado de gracias y llegó a la final antes de caer contra el Unicaja.

Salin y Abromaitis celebran la clasificación del CB Canarias para la final de la Copa 2023. / ACB Photo

En la 21/22 el balance previo había sido de 7-3, incluyendo el desgaste que le supuso jugar el play-in de la BCL. En sus cuatro victorias previas a la Copa de Granada el Canarias se mostró especialmente sólido en defensa, encajando una media de 67,75 puntos. Esas prestaciones las alargó el cuadro lagunero a los cuartos de final, cuando se impuso por 62-64 al Joventut.

Pocos por el covid

En 2021 las consecuencias del covid hicieron que el número de partidos previos a la Copa se redujeran ostensiblemente, quedando el balance aurinegro en el mes previo a la Copa en un 3-2, incluyendo triunfos en Gran Canaria y Andorra, pero también una derrota por la mínima contra el Baskonia. Con todo, el Canarias se plantó en semifinales.

La Copa del Rey 2020 fue la última en la que el Canarias no superó, al menos, los cuartos de final. A ese torneo disputado en Madrid los de Txus Vidorreta llegaron con un 6-2 (derrotas frente al Baskonia y Barça), y además tras haber ganado su segunda Intercontinental. Un partido irregular y una polémica acción final (falta sobre Konaté no señalada) dejaron a los laguneros sin triunfo.

Las tres primeras, las más irregulares

Un año antes el registro previo fue de 5-3 tras doblegar al Barça y haber perdido contra el Burgos en Los Majuelos. En los cuartos de Copa pudo con el Unicaja. Antes, en la 17/18 el Canarias también había firmado un 6-2 en este caso liderado por el 4-0 de la Champions. Como en 2019, superó la primera ronda tras vencer al Valencia de Vidorreta.

El otro antecedente a evitar –al margen de la edición de 2020– fue el de Vitoria 2017. Al Buesa arribaron los isleños con un 4-2 en el mes anterior, con una última derrota en el derbi frente al Granca (60-70). En cuartos, el Baskonia hizo valer su condición de anfitrión y doblegó al cuadro lagunero (90-81). Nueve años después al Canarias le toca desquitarse ante el que ya fue su verdugo.