Txus Vidorreta: «Ganar pasaba por mejorar el nivel defensivo»

Se congratulaba anoche Txus Vidorreta de la victoria lograda por el CB Canarias en «un partido duro y complicado», contra un rival que «reaccionó a cada ventaja obtenida por el bando aurinegro, «en especial en el segundo cuarto». Por ello, para el técnico canarista «las opciones de victoria pasaban por mejorar el nivel defensivo», que no estaba el adecuado «para ganar un partido en Liga Endesa». «Hemos mejorado mucho en la segunda parte, apretando más a sus manejadores, y con menos despistes en la defensa de sus tiradores», destacó Vidorreta sobre un dominio «relativamente claro durante los últimos 20 minutos», valorando también que «ellos solo sumaran de uno en uno y no de tres en tres».

Insistió Vidorreta en que tras el descanso «los manejadores» del Breogán dejaron de «jugar tan cómodos» gracias en buena medida a que la rotación canarista ofreció «un mayor tono defensivo», sobre todo por parte de Fitipaldo, Sastre, Scrubb y Doornekamp». «El equipo ha respondido bien al reto que significaba el tener en frente un equipo que anota con facilidad, dejándolo en 36 en la segunda parte», explicó como factor fundamental pese a algunos contratiempos como meterse muy pronto en bonus en el cuarto final. «Es una constante y a lo que ya estamos acostumbrados. Los rivales anotan de tiros libres prácticamente el 80 % de sus puntos, como ha ocurrido ante Baskonia o Lleida... Es algo que el club deberá mirar», dejó para la reflexión. Con todo, se queda Vidorreta, tener ya «la decimosegunda victoria, tras ganar tres de los últimos cuatro partidos jugados en Liga».

También se felicitaba el preparador isleño por «haber dominado el rebote en los dos encuentros contra el Brogan». «Es una buena noticia, porque además, alguno de esos rebotes ha sido clave», resaltó de unas prestaciones en las que a su entender tuvo mucho que ver «tener en cancha a un equipo alto, con Sastre, Doornekamp y Scrubb». Una rotación en la que el damnificado ha sido Giedraitis, que ha estado en cancha menos de diez minutos, quedando inédito tras el descanso. «Joan [Sastre] ahora se encuentra un poquito mejor y es un hombre de mi confianza», especificó sobre una rotación rival en la que vio al balear clave en labores defensivas. «Está claro que nos gustaría que Rokas volviera a estar al nivel que estuvo al principio de temporada, y como está trabajando bien y entrenando bien, esa es la razón por la que por ejemplo los dos últimos partidos han sido titular», dijo quitando hierro al asunto sobre el rendimiento del lituano y argumentando que «tras el descanso tienen que jugar los que considere oportunos para ganar».

Con todo, Vidorreta cree que el Canarias llega con buenas sensaciones a la Copa, algo que sustenta, sobre todo habiendo ganado «seis de los últimos ocho partidos entre las dos competiciones». «Llegamos en un buen momento porque los jugadores que tenían que aparecer con la lesión de Marce, han aparecido. Van Beck ha hecho buenos partidos, y tanto Jaime –pese a sus errores en los libres–, como Bruno han dado varios pasos adelante», finalizó el técnico aurinegro.