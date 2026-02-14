La Laguna Tenerife, a incrementar su amor propio antes de la Copa del Rey

En el Día de San Valentín, La Laguna Tenerife busca incrementar su amor propio. La escuadra aurinegra recibe hoy (19:00) al Río Breogán en un duelo liguero con aroma a previa copera para el equipo insular. La cita entre el conjunto de Tenerife y el de Lugo, además de por supuesto sumar para el campeonato de la regularidad, es también el último test del combinado insular antes de la Copa del Rey de Valencia, en la que los aurinegros se medirán al Baskonia el viernes en cuartos de final del torneo.

De este modo, el propio Txus Vidorreta reconoció ayer en sala de prensa que el triunfo a domicilio entre semana contra el Nymburk no solo sirvió para acercar la clasificación a la ronda de eliminatoria previa a la Final Four, sino también para mejorar el estado de ánimo en sus pupilos porque, «en este momento es importante que el equipo tenga buena moral». Máxime en una competición corta como la Copa, en la que el componente emocional puede marcar la diferencia.

Sin Marcelinho, pero con un gran Van Beck

Para llegar con alegría al impresionante Roig Arena, la escuadra insular deberá sortear el obstáculo del Breogán. El Canarias mantiene la sensible baja de Marcelinho Huertas, pero Vidorreta cuenta con el resto de jugadores del primer equipo en estado óptimo, así como de Dylan Bordón, base italoargentino del Fundación promocionado al equipo absoluto tras la lesión de Huertas. La batuta, en todo caso, la llevará fundamentalmente Bruno Fitipaldo. El uruguayo tiene por delante la gigantesca responsabilidad de comandar la vanguardia canarista en ausencia del MVP de la Liga en la pasada temporada.

El sudamericano, eso sí, cuenta con el respaldo en la pista de Jaime Fernández y Wesley Van Beck. Ambos brillaron en Burgos pese a la derrota frente al penúltimo (por 96-88) y aunque Jaime no aportó gran cosa en Praga contra el Nymburk (tres puntos en 10’31’’ en pista y valoración negativa), el estadounidense volvió a sobresalir. Van Beck anotó en territorio checo 21 puntos y su puntuación fue de 20 unidades. En Burgos habían sido 29 puntos y 27 de nota (el mejor en ambas facetas). El de Texas, que parece haber concluido su proceso de adaptación al equipo, ha sido el jugador con más minutos en pista en los dos últimos encuentros (cerca de una hora entre los dos).

Van Beck durante el duelo en Praga contra el Nymburk. / BCL

Un rival que juega a marcadores altos

Más que por el ataque, eso sí, la clave del duelo apunta a estar en la defensa. Fue precisamente el factor diferencial de los visitantes en República Checa (el Nymburk no llegó a 60 puntos) y se antoja fundamental contra un Breogán que juega a marcadores muy altos. No en vano, pese a ser el equipo con más puntos en contra de la Liga Endesa (1.767), sus registros ofensivos compensan las grietas atrás. Los gallegos son undécimos (8/11) y, por ejemplo, anotan más que el Canarias, que ganó en la primera vuelta por 96-108.

El Bregoán, que no ha vencido en ninguna de sus siete visitas a Tenerife (aunque en la 23/24 forzó la prórroga) entre LEB Oro y Liga Endesa, pierde esta semana por lesión al pívot Bakary Dibba, pero cuenta con el acierto exterior de Francis Alonso (promedia este curso casi 15 puntos) o la fortaleza interior de Danko Brankovic, con más de cinco rebotes por partido.

Luis Casimiro, entrenador del Río Breogán. / ACB PHOTO

Dos gigantes de los banquillos

El choque de esta tarde en Los Majuelos reunirá a dos de los entrenadores con mayor número de partidos dirigidos en Liga Endesa. En el banquillo local, Txus Vidorreta. El vasco suma 720 partidos en ACB, 330 de ellos en La Laguna Tenerife. En el visitante, Luis Casimiro, con 801 partidos en 20 temporadas.

Casimiro y Vidorreta, por ese orden y solo por detrás de Pedro Martínez, son los dos entrenadores en activo con más direcciones técnicas en la Liga En el ranking histórico, es más, Casimiro es tercero y Vidorreta es quinto a 25 partidos del cuarto, Manel Comas (745). Martínez es segundo (1.079) y Aíto primero con 1.111.