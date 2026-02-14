El CB Canarias tira de calma y llega con buenas sensaciones a la Copa

Saberse mover en el alambre para acabar sumando. El CB Canarias se ha impuesto al Río Breogán por 90-81 en un partido en el que los de Txus Vidorreta mandaron prácticamente en todo momento (con rentas de hasta 13 puntos con el 64-51), pero en cambio no lograron cerrar su triunfo hasta el epílogo del duelo.

El saber estar del cuadro aurinegro, evitar grandes parciales (solo recibió uno de 0-8), su más que correcto manejo del balón (con solo 12 pérdidas), y su insistencia en el rebote ofensivo (con 12 capturas que le reportaron 13 puntos en segunda oportunidad), resultaron factores claves para acabar inclinando la balanza a su favor.

Fitipaldo, líder en ataque

En el plano individual el líder fue Bruno Fitipaldo, muy paciente en la dirección, generoso pasando (seis asistencias) certero en los tiros exteriores (5/8 en triples) y un seguro en los libres (6/6) para acabar con 23 puntos y 31 de nota. A su vera, Gio Shermadini que se fue a los 20 de nota gracias a sus 18 puntos y cinco asistencias, mientras que Aaron Doornekamp firmó un doble-doble (14+10), y Jaime Fernández sumó otros 13 tantos a la causa aurinegra.

Decimosegunda victoria del curso (tercera en los cuatro últimos duelos) para seguir en zona de play-off y, de paso, llegar a la Copa del Rey con sensaciones positivas pese a la casi segura ausencia de Marce Huertas.

Con Doornekamp ya activo en el rebote de los dos aros, el Canarias se agarró de inicio a un inspirado Van Beck, y justo después a las continuaciones de Shermadini. Pero esas aportaciones solo le sirvieron a los locales para mantener las tablas (9-9) tras varios desajustes defensivos.

Primeras diferencias a favor

En las primeras rotaciones el cuadro aurinegro encontró un filón en la verticalidad de Jaime Fernández, que protagonizó cuatro acciones casi seguidas, la última de ellas barrida finalmente con un palmeo por Guerra para el 16-11 (7'). Y aunque el Breo explotó su puntería en el triple (3/4) para apretar el marcador (18-17), los de Txus Vidorreta regresaron a una cierta estabilidad con los aciertos de Abromaitis y Fitipaldo (23-17, 10').

Limitando en cierta manera su número de pérdidas (tres) e impidiendo segundas opciones de su rival (solo una en 10 minutos), el Canarias no lograba, sin embargo, encontrar la estabilidad deseada ante un Breogán que alargó su estado de gracia desde el 6,75. De esta forma (anotando seis de sus primeros siete tiros) logró el cuadro gallego agarrarse al choque y compensar la actividad aurinegra debajo del aro ajeno (con siete puntos en segundas opciones).

Tendencia nada favorable para los de Vidorreta, que pasaron de un 29-23 y de un 33-28 a un 33-36. Incluso con un gran acierto desde el arco (5/9 en el segundo acto, por 6/9 de los visitantes, que llegaron al descanso con un 9/13), el Canarias no terminaba de estar cómodo. Ni delante con la constante presión lucense en los 2x1 lejos del aro; ni detrás, donde Russell (13 puntos al intermedio) sacaba petróleo una y otra vez, y casi siempre logrando ventajas de los cambios de asignación. Con todo, tablas en el electrónico tras los dos primeros cuartos (45-45).

Parcial 12-0 en el tercer cuarto

Ese toma y daca se mantuvo en el arranque del tercer acto, toda vez que el Canarias siguió sin atar en corto a Russell ni las continuaciones de Sahko (52-52). Pero entre que el Breogán se atascó con los triples (0/5) y los locales, haciendo el equipo grande (con Abromaitis y Doornekamp al tres y al cuatro), supieron mover con paciencia, las diferencias se abrieron.

Aaron Doornekamp lanza un triple ante Cook. / E. Cobos (ACB Photo)

Con tres buenas acciones consecutivas (robo y cinco puntos) de Fitipaldo, el Canarias culminó un parcial de 12-0 para el 64-51 (28') que pareció dejar groggy al Breogán. Pero los gallegos apretaron los dientes y redujeron diferencias (64-58) para llegar con vida a los diez minutos finales (68-61). Siete puntos de renta, que sin ser un registro de excesiva tranquilidad, sí tenía mucho que ver con la seguridad con el balón de los aurinegros, que solo cometieron una pérdida en todo el tercer periodo.

Saber sufrir en el momento clave

Sin poder acercarse a los parámetros de mediado el tercer acto, el Canarias sí pareció ser capaz al menos de mantener a salvo su renta (70-63), pero esa sensación de confort fue efímera porque el Breo volvió a apretar (70-68 y 75-72). De nuevo con mucha actividad en el rebote ofensivo y con los triples de Doornekamp y Van Beck (78-72, 36').

Pero en una reedición de episodios previos, los visitantes insistieron en los 2x1 a media pista sobre Fitipaldo para espesar los ataques aurinegros, e incluso tuvieron tiro para colocarse a un solo punto. Ahí el Canarias fue impermeable a los nervios y las prisas, que sí le jugaron una mala pasada a los gallegos. De nuevo con el rebote ofensivo como mejor baluarte el bando, Fitipaldo sumó cinco puntos más a su recital ofensivo para dejar ya la victoria casi encarrilada a menos de dos de la conclusión (84-76). En el intercambio final de golpes en el que el cuadro aurinegro redobló su seguridad para evitar cualquier tipo de sustos.