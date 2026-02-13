Hay esperanza copera para Huertas: "Marcelinho es un ser superior y cree que puede estar"

Hay esperanza copera para el lesionado Marcelinho Huertas. Según ha desvelado Txus Vidorreta, el brasileño “quiere jugar el viernes” frente al Baskonia porque “se siente un poco mejor”. El preparador aurinegro, que ha confirmado la voluntad del club de firmar a un base, apostilló que “lo más probable” vistos los tiempos de recuperación es que el paulista cause baja en Valencia. “Marcelinho es un ser superior y cree que puede estar”, expuso con fe el preparador de La Laguna Tenerife.

Marcelinho, que se someterá el lunes a una resonancia para actualizar el estado de su lesión en la fascia, “quiere jugar” en la Copa del Rey. “Eso es lo bueno que tiene. Que en su cabeza está a hacerse la resonancia de control el lunes. Se siente un poco mejor y, si la resonancia reafirma sus sensaciones, él quiere intentarlo”. Comenzó manifestando el preparador.

El sentido común apunta al desánimo

El sentido común, no obstante, apunta en dirección contraria. “Lo más probable es que no pueda llegar a la Copa. Ese es el escenario en el que estamos trabajando actualmente. Querer, él quiere a tope. Y está convencido de que va a jugar. Lo que vaya a suceder después es más complejo porque, si las imágenes refrendan un poco sus sensaciones, igual podría estar ya para después de la Copa, después de las ventanas, porque ahí ganamos dos semanas más. Pero todavía no podemos decir nada porque los márgenes que nos han dado son de cuatro a ocho semanas”, prosiguió Vidorreta.

Así, aunque el jugador “quiere”, otra cosa será lo que los médicos puedan dictaminar. Porque claro, “Marcelino es un ser superior”. “Y si él cree que puede estar, pues nosotros, lógicamente, dentro de trabajar con un acuerdo con nuestros servicios médicos, trataremos de darle lo que quiere. Pero lo lógico, a día de hoy, es que no pueda estar. Y ya veremos si puede en el mes de marzo, que es el escenario que a mí me gustaría”, concluyó el técnico en lo que al tema Huertas respecta.

Marcelinho Huertas. / Arturo Jiménez

Hay intención de fichar

Seguidamente, y a colación de la probable ausencia del director de juego del CB Canarias, Vidorreta confirmó que el club “está en el mercado”. Tanto, que ya estuvo a punto de firmar a un jugador hace unas horas, pero la operación se cayó al no poder desvincularse el profesional de su actual club. “Con la plantilla que tenemos no nos habíamos planteado buscar un jugador en la posición de base, pero con la lesión de Marce y teniendo en cuenta el tipo de lesión que es [no hay un tiempo de recuperación concreto]... Pues sí, estamos intentando encontrar un buen jugador que pueda ocupar la posición de base, creo que es la que más necesitamos en este momento”.

Aunque antes de la baja del brasileño en la entidad tinerfeña tenían “otras pretensiones”, la situación ha cambiado por completo. Lamentablemente, “un jugador que sea capaz de anotar y asistir, como hace Marcelinho, no es fácil de encontrar”.

En este sentido, el entrenador desveló que el fichaje, “casi seguro”, no será cupo (aspecto importante en la Champions League) y que no llegaría antes de la Copa. No parece haber tiempo. “Tuvimos un jugador que pensábamos que se podía hacer mientras estábamos en Praga y al final no salió. Nos lo ofrecieron, nos dijeron que dejáramos de su cuenta que iba a salir del equipo en el que estaba sin ninguna duda, si nosotros teníamos interés. Lo tuvimos y llegamos a un acuerdo, pero luego resulta que no consiguieron que le dejaran salir del equipo en el que estaba.

Breogán, un rival exigente

Vidorreta, finalmente, se refirió al Río Breogán, visitante este fin de semana del Santiago Martín, al que calificó como un equipo “con muchos buenos anotadores” y que juega “muy bien al baloncesto”. “Es un equipo con muchos buenos anotadores. Tanto Russelll como Mavra, en la posición de base, son jugadores con tendencia a anotar, aunque también son buenos asistiendo. Luego tienen buenos tiradores en Francis Alonso, que es el máximo anotador del equipo. Sus tres pívots tienen buena capacidad para jugar y Brankovic incluso para hacerlo por encima del aro. Creo que es una plantilla larga, con un buen tono físico y gran calidad. Luego, Luis [Casimiro] les da libertad criterio para que jueguen con confianza y decisión. Va a ser un partido complejo, no solo porque nosotros no tengamos a Marce, sino porque ellos son un equipo que juega muy bien al baloncesto”, advirtió el entrenador canarista.