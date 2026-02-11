Solo siete pérdidas para recuperar la solvencia con la bola

Una de las razones que explican la victoria lograda ayer por el CB Canarias no tiene que ver con sus prestaciones defensivas, ni tampoco por su acierto desde el perímetro (con 13 triples convertidos), sino por su solvencia y seguridad con el balón en las manos. Aquella que no mostró en el duelo frente al San Pablo Burgos, cuando se dejó por el camino nada menos que 21 balones. Ese día –el primer partido completo tras la lesión de Huertas– entre los tres manejadores regalaron 15 posesiones. Ayer, sin embargo, tanto Wes Van Beck como Bruno Fitipaldo acabaron inéditos en esta faceta estadística, mientras que Jaime Fernández solo añadió dos pérdidas a su lista negativa.

En total, el CB Canarias regaló ayer en Praga siete posesiones (de las que dos fueron por sendas faltas en ataque de Shermadini), una cifra brillante, más a tener en cuenta que en los últimos 12 minutos solo se dejaron una por el camino. Con este guarismo ante el Nymburk el conjunto de Txus Vidorreta se queda con una media de 10,4 balones perdidos después de 10 encuentros disputados. Se trata de la segunda mejor marca de toda la BCL 25/26, solo mejorada por las 9,9 que promedia el Galatasaray turco.