La barrera de los 60 puntos en contra, garantía de éxito para La Laguna Tenerife

La barrera de los 60 puntos en contra. El refugio seguro de La Laguna Tenerife. Frente al Nymburk, en un momento de zozobra por la ausencia de Marcelinho Huertas y los malos resultados recientes en el derbi de Champions League y la visita al San Pablo Burgos de Liga Endesa, el cuadro dirigido por Txus Vidorreta se encomendó a un excelente trabajo defensivo para amarrar el triunfo (55-69).

Lo hizo haciendo valer una máxima establecida por la entidad aurinegra desde su regreso a la élite: si su rival anota menos de 60 unidades, el Canarias gana.

43 de 44

Y gana casi siempre porque, ni pintado para la frase hecha, hay una sola excepción que confirma la contrastadísima regla. Porque numerosos son los precedentes desde la temporada 13/14 en adelante. Desde entonces, 44 han sido los partidos en los que los oponentes del conjunto lagunero han anotado, como mucho, 59 puntos. 43 de ellos, un 98%, concluyeron en victoria. El último, hace apenas unas horas contra el Nymburk. El primero, en la Liga de la campaña 13/14 cuando, el entonces Iberostar Tenerife se impuso al Cajasol por 75-49. El combinado andaluz anotó aquel 3 de enero de 2014 solo diez puntos en el primer cuarto y siete en el tercero. En la 12/13, por cierto, ni un solo precedente. La única hasta la fecha.

Más en Champions que en Liga

Del total de la muestra de 44 partidos, 27 de esas inexpugnables defensas se firmaron en la Champions League (un 61%) y 17 en Liga Endesa (un 39%). Sobresale también, y dentro de los duelos continentales, que 17 de esos 27 encuentros los disputó el Canarias en sus tres primeras temporadas en el torneo europeo (un 62%).

Aunque menos numerosa en cantidad, fue casualmente en la Liga en donde se jugó el único partido hasta la fecha en el que la escuadra aurinegra cedió pese a encajar menos de 60 puntos. La excepción. Y la rareza en un lugar también peculiar: el Principado. En Andorra, en la Jornada 6 de la 17/18, el MoraBanc doblegó al Iberostar por 58-48. El equipo de Markovic, destituido algo menos de un mes después, perdió un partido que ganaba al cierre del primer cuarto por el increíble resultado de 5-13. 18 puntos en diez minutos entre dos equipos que se quedaron finalmente en un tanteo horroroso. Ya en el cuarto periodo, el equipo de Peñarroya apretó el acelerador con 24 puntos y se llevó el premio de la victoria. El mejor aquel día, curiosamente, fue Jaime Fernández (entonces en el Andorra), con 19 puntos y 23 de valoración.

Partido entre Andorra y Tenerife de la 17/18 en el que el Canarias anotó solo 48 puntos. / Liga Endesa

La defensa valió una Champions

En el desglose destacan algunas curiosidades. Por ejemplo, que la buena defensa valió la primera Champions de la entidad. La de la 16/17, cuando el Canarias dejó por debajo de los 60 puntos al Asvel (51) en el tercer y definitivo partido de los cuartos de final, al Venezia (58) en semifinales y al Banvit (59) en un partido para la historia.

En una lista lógicamente rácana en el apartado de puntos, despuntan aun así algunos resultados. Lo hacen fundamentalmente dos. Los 42 puntos que firmó el Monastir en el Santiago Martín en la Intercontinental de 2023 que acabó ganando La Laguna Tenerife frente al Sao Paulo. Aquella semifinal terminó con una paliza que se antoja irrepetible: 112-42 para 70 puntos de diferencia. La máxima, justo antes de la última canasta del duelo, fue de 72 puntos.

El fondo del Opava

¿Se puede hacer peor que el Monastir? La respuesta es sí. Para muestra, los 38 puntos del Opava en el Santiago Martín en el penúltimo partido de la fase regular de la BCL en la 18/19. El cuadro checo, justamente compatriota del Numburk, vino de excursión a Tenerife. Vale que no se jugaban nada los visitantes, pero es que ni las ganas las metieron en la maleta: 97-38. El Opava, además, se encargó de repartir la mediocridad ofensiva de forma eficiente. Ocho puntos en el primer cuarto, 11 en el segundo, diez en el tercero y nueve en el último. Por debajo de los 50 se quedaron también la Orlandina en la 17/18 (47) y el Kolossos Rodas (47) en la pasada 24/25.

También contra los grandes

Y no solo contra los pequeños, o los medianos, ha funcionado la regla de los 60 puntos. Las cuentas salen también contra los gigantes, aunque defenderlos cueste el doble y, dicho sea de paso, sea también clave que no tengan un buen día. Por ejemplo, La Laguna Tenerife doblegó al Barça en la 18/19 merced a dejar al cuadro catalán por debajo de las 60 unidades. Tantas como 57 por las 63 del equipo insular, que aquel 2 de febrero de 2019 hizo vibrar al Santiago Martín por el orgullo del triunfo merced a una defensa titánica. La página web culé, de hecho, tituló tras el choque: Superados por la defensa canaria.

Para tumbar al Real Madrid

Tres temporadas después, en la 21/22, el Canarias tumbó al Real Madrid por 72-59. El paso al frente de Fitipaldo fue clave, pero aún más la energía defensiva de un gigante Emir Sulejmanovic. El gladiador comandó la zaga aurinegra para cimentar las bases de una remontada histórica (parcial de 19-2). Para cuando Fran Guerra la hundió en el aro en la cara de Tavares (67-52) y el recinto de Los Majuelos hizo por caerse a 3'10'' del final, no le quedaba margen de reacción posible a uno de los mejores equipos de Europa. La defensa rompió una racha de cinco años de tristeza con 15 derrotas ante el Madrid. Siempre la defensa.