La Laguna Tenerife, a la casa del Nymburk sin Marcelinho y con muchas dudas

Sin Marcelinho Huertas y con muchas dudas. La Laguna Tenerife, que cedió en el euroderbi de la semana pasada frente al Dreamland Gran Canaria y se la pegó el fin de semana en la pista del penúltimo de la Liga Endesa, visita este martes (17:30) al Nymburk, el eterno campeón checo.

Son momentos de zozobra para la escuadra canarista, que comenzó como un cohete la 25/26 con un 7-0 en octubre entre Liga y Champions, se desplomó a mediados de diciembre y, cuando parecía que enderezaba el rumbo tras doblegar precisamente al Numburk y al Barça en apenas unos días de diferencia, volvió a colapsar: primero en la segunda parte del derbi contra el Granca (un partido que ganaba de 17 puntos al comienzo del tercer periodo) y finalmente en la visita al San Pablo Burgos (penúltimo de la Liga) el pasado fin de semana. No hay manera de descifrar los vaivenes de un equipo hasta hace bien poco fiable como casi ninguno y ahora capaz de vencer en el Palau en un fin de semana y decepcionar siete días después en la pista de un Burgos que solo había ganado tres partidos en toda la temporada.

Huertas, KO

La inquietud natural que genera la trayectoria de un combinado que nos ha acostumbrado a lo mejor –y que incluso en un mal momento marcha entre los ocho primeros en la Liga, acudirá a la Copa y pasó sin apuros a la segunda fase de la Champions– aumenta considerablemente al tener en cuenta que Marcelinho Huertas es baja por una ruptura en la fascia plantar (la planta del pie). El brasileño, pilar sobre el que se sostiene el juego ofensivo diseñado por Txus Vidorreta, es indispensable para el equipo aurinegro.

Su ausencia, por contra, bien puede considerarse como una oportunidad. La del paso al frente de un grupo siempre competitivo y que tiene ahora por delante el complejo desafío de salir airoso de la más desalentadora de todas las bajas. Para Fitipaldo, ahora único base del primer equipo tras la salida de Lluís Costa al Granada, el momento de tomar el timón del equipo; y para Dylan Bordón, en la lista, el de disfrutar de minutos de altísima calidad. A Van Beck y a Jaime Fernández, los dos mejores en el desatre de Burgos, les toca también coger la batuta.

Huertas, en el duelo frente al Nymburk de hace 20 días en el Santiago Martín. / Andrés Gutiérrez

El Nymburk, con una novedad

El Nymburk, como es lógico, apenas dista del equipo que visitó el Santiago Martín hace solo 20 días. En el roster del equipo checo, eso sí, un cambio importante: la baja del base Jhamir Brickus y el alta en su lugar del también estadounidense –y también base– Tony Perkins. El recién llegado, en sus dos primeros partidos de BCL, promedia 11 puntos, 6,5 asistencias y16 créditos de valoración.

Victoria reciente

En más reciente precedente, jornada feliz para la escuadra insular, los pupilos de Oren Amiel –mejor técnico de la BCL en la 19/20– cayeron en Los Majuelos por 104-80 pese a ir venciendo al descanso por 49-50. La segunda parte fue un vendaval arurinegro. El Nymburk, con un balance total en la competición de 4/7, solo ha ganado un partido en el Round of 16 y es el equipo que más puntos recibe del grupo, pero en su liga arrasa (23/1 esta campaña) con 21 de los últimos 21 títulos. Es un equipo campeón.

Dónde ver el partido

El duelo de esta tarde (17:30) entre Nymburk y La Laguna Tenerife podrá seguirse en directo y de forma gratuita por RTVE Play. Es decir, la plataforma online de Televisión Española. Ni en Courtside 1891 ni en Teledeporte. Para acceder a RTVE Play es obligatorio un registro, pero la plataforma es totalmente gratuita.

Scrubb, descartado en el partido frente al Nymburk en el Santiago Martín. / Andrés Gutiérrez

Scrubb o Rokas

En lo estrictamente deportivo, y al igual que sudeció en Gran Canaria, Vidorreta tendrá que descartar a un jugador no cupo por la normativa de la BCL. La duda apunta a estar entre Scrubb y Giedraitis. El canadiense fue el sacrificado frente a Nymburk y Trieste, pero el lituano en el derbi.