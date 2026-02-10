El CB Canarias suma un triunfo de valor numérico y moral

Vuelta a la normalidad en un momento de máxima relevancia. Tras haber caído en el derbi continental contra el Granca, y en la visita al penúltimo de la Liga Endesa (Burgos), el CB Canarias se rearma con un triunfo ante el Nymburk (55-69) de doble valor. Numérico, ya que le permite poner un pie en los cuartos de final de la Basketball Champions League; y moral, para reforzar la creencia de que este equipo también puede ser competitivo aún sin la presencia de Marcelinho Huertas.

Pese a haber sufrido en los primeros cuartos por la insistencia en el rebote ofensivo de los locales (16 en total para 17 puntos de segunda opción) y apenas poder producir debajo del aro, La Laguna Tenerife mostró una notable templanza casi de inicio a fin. Saber estar para primero evitar que los checos mandaran en el marcador (12-13), luego poner tierra de por medio (17-27), y más tarde -y en repetidas ocasiones- sofocar con inteligencia y eficiencia los intentos de su adversario por meterse en el choque (53-69).

Liderados por los dos manejadores

Sin Huertas y una escasa producción de los interiores (cinco tiros y seis puntos entre Guerra y Shermadini), fueron los manejadores los que lideraron el triunfo canarista. Por un lado Bruno Fitipaldo, autor de 18 puntos y cuatro asistencias, pero sobre todo Wes Van Beck, que se fue hasta losa 21 tantos (cinco triples como el uruguayo), ayudando en la parcela reboteadora con cinco rechaces. Ambos lideraron la principal aportación de los laguneros, que anotaron 13 de sus 39 triples (9/22 en tiros de dos).

Pese al triple inicial de Fitipaldo, no se sintió nada cómodo el Canarias, por un lado porque no mostró demasiada fluidez en sus ataques, y también porque Shermadini sufrió con la movilidad de Lawrence (7-6). Ahí, al cuadro isleño le salvaron la verticalidad de Van Beck y el mal hacer en el triple de los locales, que erraron sus siete primeros intentos.

Buen balance pero mal en el rebote

Con todo, y pese a sus notables prestaciones en el balance defensivo ante un rival que corrió cada vez que pudo (incluso tras canasta), el Canarias también comenzó a verse impotente para cerrar su rebote, concediendo varias segundas opciones de las que el Nymburk sacó petróleo. Y es que fue en esos palmeos abiertos donde el cuadro checo acertó en sus primeros dos triples en sendos tiros liberados (17-19, 11').

Ahí, y pese a una pérdida gratuita, el Canarias dio con un basket equilibrado. Sólido atrás (lo que le permitió firmar varias recuperaciones, como una que Guerra acabó con mate a la carrera) y con paciencia en ataque para los triples liberados de Abromaitis y Scrubb (17-27 tras un parcial de 0-10). A la ecuación se sumó Van Beck con otros dos aciertos desde el arco (22-35, 16').

Con su máxima renta de todo el choque (e incluso con tiro desperdiciado para el +16), el cuadro de Txus Vidorreta reeditó uno de sus ya particulares baches. Apagón esta vez especialmente evidente en la parcela ofensiva, ya que los isleños estuvieron sin anotar los cuatro últimos minutos del segundo periodo.

Shermadini lanza a canasta ante la defenda de Lawrence. / BCL

Desconectado de nuevo Shermadini cerca del aro (0/2 en el lanzamiento y un rebote), siete fueron los fallos en el tiro (cinco de ellos triples para un total de 6/18 en 20 minutos) que encadenaron los aurinegros, que si bien volvieron a solventar de forma aceptable el balance defensivo, no lograron evitar que su rival sumara tanto desde el tiro libre (5/6) como en segundas opciones.

Hasta hueve rechaces ofensivos acumulaba ya al descanso el Nymburk. Segundas opciones de las que los checos produjeron hasta diez puntos para mantenerse en partido después de un 7-0 (29-35).

Arranque positivo tras el descanso

Esa espesura se la sacudió de un plumazo el Canarias nada más volver del intermedio. Y lo hizo insistiendo en su principal argumento, el triple. Así, anotaron desde el arco Doornekamp, Van Beck y Fitipaldo, los dos últimos con el añadido de un libre adicional (por falta y técnica) para volver a disponer de un significativo colchón (34-46) tras poco más de tres minutos de periodo.

De nuevo, y tal y como ocurriera en el segundo periodo, el cuadro lagunero se volvió a atascar, dejando pasar, además, un lanzamiento para el +15. Aún así, los isleños sofocaron el intento de reacción local gracias a un gancho de Scrubb y un par de buenas defensas lejos del aro de Shermadini (41-51).

Incluso la renta visitante se elevó por encima de la decena gracias a dos libres de 42-53 en un tramo de muy baja producción, pero que el Canarias no pudo alargar por culpa de varios malos ataques y de un par de acciones bajo el aro de los locales (47-53).

Saber estar y templanza finales

En la enésima demostración de saber estar y de templanza, el Canarias evitó que el atolladero fuera mayor replicando desde el 6,75 y haciendo saltar por los aires los cambios zonales de los locales. Así, desde el perímetro acertaron Fitipaldo, Van Beck y de nuevo el base uruguayo. Suficiente (pese a tener a sus postes cargados) para que el cuadro tinerfeño regresara a la decena de colchón (52-62, 34').

En una situación cada vez de mayor comodidad, el Canarias fue más sólido para cerrar su propio rebote, también arañó algunas segundas opciones (en especial por parte de Van Beck) y terminó de matar el encuentro gracias a dos libres de Doornekamp, una bomba de Fitipaldo y un nuevo triple de Van Beck (53-69).

Encarrilada por completo la victoria, nada le importó al Canarias que los minutos finales estuvieran cargados de errores (55-69) antes de cerrar un tercer triunfo que les permite poner un pie en los cuartos de final.