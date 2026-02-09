El partido ERA Nymburk - La Laguna Tenerife se podrá ver gratis: fecha, horario y cómo seguir en directo el encuentro de la Basketball Champions League

La Laguna Tenerife afronta esta semana un partido clave para seguir vivo en sus aspiraciones europeas. El CB Canarias está obligado a ganar en su visita al ERA Nymburk, a priori, el rival más asequible del grupo L de la FIBA Basketball Champions League. Tras la derrota sufrida la pasada semana en el derbi canario, los aurinegros buscan reaccionar en Praga y regresar con un triunfo vital que les acerque a los cuartos de final de la competición.

El conjunto dirigido por Txus Vidorreta inicia la segunda vuelta de la Round of 16 volviendo a medirse a los mismos tres rivales de la primera fase: Pallacanestro Trieste, ERA Nymburk y Dreamland Gran Canaria. Precisamente, ante el equipo grancanario llegó la única derrota de los laguneros en esta ronda.

El CB Canarias no pudo llevarse el primer derbi europeo del baloncesto canario pese a marcharse al descanso con una ventaja cómoda. En la segunda mitad, los errores en ataque y la falta de solidez defensiva permitieron a los de Jaka Lakovic remontar el partido y llevarse la victoria por un ajustado 72-70.

El CB Canarias quiere repetir victoria

La Laguna Tenerife ya dejó claras sus credenciales en el arranque de esta fase con un contundente triunfo ante el ERA Nymburk. Los aurinegros se impusieron por 24 puntos (104-80) a un conjunto checo que fue de más a menos.

Una excelente segunda parte del equipo de Txus Vidorreta decantó definitivamente el partido y permitió que la victoria se quedara en el Santiago Martín, firmando así un inicio inmejorable en la segunda fase de la Basketball Champions League.

Por su parte, el ERA Nymburk ganó en su último partido al Pallacanestro Trieste (85-91) como visitante, por lo que si el CB Canarias logra una victoria, encarrilaría el pase a los cuartos de final esta semana, y seguiría dependiendo de sí mismo para avanzar de fase.

Estado actual del grupo L / Basketball Champions League

¿A qué hora juega La Laguna Tenerife?

El partido ERA Nymburk - La Laguna Tenerife comenzará a las 17:30 hora canaria (18:30 horario peninsular) de este martes 10 de febrero. El duelo corresponde al cuarto encuentro del grupo L de la FIBA Basketball Champions League y se disputará en Kralovka Arena de Praga (República Checa).

Así puedes ver gratis el partido ERA Nymburk - La Laguna Tenerife

El próximo encuentro entre el CB Canarias y el equipo checo podrá seguirse en directo y de forma gratuita a través del canal oficial de la FIBA y en RTVE Play.

La televisión pública ofrecerá este duelo por su página web, RTVE Play, para que toda la afición aurinegra pueda ver a su equipo en su visita a la República Checa.

Los aficionados de La Laguna Tenerife también podrán ver el partido en Courtside 1891, la plataforma de streaming gratuita que tiene los derechos oficiales de la Basketball Champions League en España. Para acceder a ella, solo es necesario registrarse en la web y disfrutar tanto de este encuentro como del resto de partidos del torneo europeo, y además, tienes disponibles resúmenes y reportajes de la competición europea organizada por la FIBA.

Recuerda que en ElDia.es podrás seguir la última hora del choque ERA Nymburk - La Laguna Tenerife, las reacciones del partido y todas las noticias del CB Canarias durante su andadura en la FIBA Basketball Champions League y la Liga Endesa.