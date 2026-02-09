La vida sin Huertas, territorio inexplorado: solo cinco ausencias por lesión en seis años y medio

La ‘Marcedependencia’ no existe. Al menos no se puede demostrar, por ahora. Pese a la convicción absoluta de que Marcelinho Huertas es el jugador más determinante de La Laguna Tenerife y del pánico que desata su pérdida momentánea en la parroquia canarista, lo cierto es que no hay forma alguna de encontrar en el pasado referencia alguna para adelantar qué será de la entidad insular ahora que pierde por lesión al pilar maestro sobre el que se asienta el entramado ofensivo dibujado por Txus Vidorreta.

No es posible porque, en las seis temporadas y media que lleva el brasileño defendiendo los colores del CB Canarias, apenas se ha perdido un puñado de partidos. Sus cifras de intervenciones, colosales para cualquier jugador, son casi inverosímiles para un deportista que llegó a la Isla con 36 años y cumplirá 43 a finales de mayo. Así, desde su aterrizaje en Tenerife en la 19/20, Huertas ha participado en 347 de los 362 partidos oficiales que ha disputado la entidad insular entre Liga Endesa, Basketball Champions League, Copa del Rey, Intercontinental y Supercopa. Marcelinho, de esta manera, ha tomado parte en un 96% de los compromisos que ha jugado el club desde verano de 2019. ¿Cómo saber qué pasa cuando falta Huertas si Huertas siempre está? Es imposible.

Pleno en Copa, Supercopa e Intercontinental

En el total de las ausencias del paulista, de hecho, destaca la cantidad de veces que ha causado baja por decisión técnica. Esto es, para descansar. Huertas ha jugado, hasta la fecha, los 12 partidos de Copa del Rey del Canarias desde su llegada, así como los dos de Supercopa y los cuatro de Intercontinental. En Champions se ha perdido siete y en Liga ocho. De los ocho duelos ligueros en los que no ha participado, solo la mitad han sido por lesión, mientras que en tres de ellos fue Vidorreta el que prefirió reservarlo pese a estar disponible. Marce descansó en los dos últimos duelos de la burbuja (19/20) cuando el equipo ya no se jugaba nada, así como en la jornada 19 de la 22/23, una visita al Real Madrid justo antes de la Intercontinental de febrero de 2023 que levantaron los aurinegros en el Santiago Martín. El base no pudo participar, tampoco, en la visita al Baskonia de la 20/21. Estaba a punto de ser padre.

Sus únicas ausencias por lesión en seis años y medio han sido cuatro. Dos cayeron en la 24/25, en la primera jornada por un esguince de tobillo que había sufrido en los Juegos Olímpicos y en el segundo partido de la serie de cuartos de final de playoff contra Joventut por un golpe que había sufrido en el primero, en el que por cierto cuajó una actuación histórica (39 puntos y 41 de valoración). Las dos siguientes, claro, las de esta temporada. Ambas por una fascitis ya importante en diciembre, cuando no pudo estar contra el Real Madrid, e inhabilitante ahora. De ahí que no viajara a Burgos.

Huertas, durante el primera del 'playoff' frente al Joventut de la temporada pasada. / Arturo Jiménez

La paternidad, otro motivo

En Champions, por otra parte, tampoco acudió Huertas al duelo frente al Galatasaray de la 20/21 –al igual que contra el Baskonia unos días después por inminente paternidad–, ni a Turquía para jugar contra el Karsiyaka en el primer duelo de la pasada 24/25 que comenzó con un problema de tobillo. Los otros cinco, descanso en partidos en los que el equipo no se jugaba nada –o casi nada–:Kolossos, Petkim Spor y Manresa (24/25); y Trapani Shark y Bnei Herzliya (en la actual 25/26).

Solo un 1,4% por lesión

De esta manera, de los 362 partidos oficiales que ha jugado La Laguna Tenerife desde su desembarco en la entidad, Huertas solo ha faltado a cinco por lesión. Es decir, un insignificante 1,4%. Hasta ahora había sido de hierro. O de goma. O las dos cosas a la vez. Del total de su quincena de no presentados, más de la mitad (ocho) han sido por descanso, dos por motivos personales y solo cinco por problemas físicos.

Con todo, para La Laguna Tenerife se abre ahora un escenario afortunadamente desconocido. La vida sin Huertas. Tan inmensa ha sido la fortuna de poder contar de forma sistemática con un jugador único como Marce durante este tiempo como angustiosa es ahora la sensación de no saber qué hacer en su ausencia. O cómo solventarla. La brújula fetiche de Vidorreta, es más, llegó a jugar todos los partidos de la 21/22 y la 23/24, mientras que en la 22/23 solo no dejó de competir en uno.

Tres faltas seguidas por primera vez

Huertas, de hecho, solo en tres ocasiones se había ausentado en dos partidos consecutivos. En una ocasión fue en dos duelos intrascendentes, los últimos de la burbuja en 2020, en otra fue por la mentada paternidad (en diciembre de ese mismo año) y la más reciente en los dos primeros compromisos de la pasada 24/25. Hoy encadenará tres ausencias por primera vez.